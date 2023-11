Cloudový chaos stojí firmy nemalé peníze. Expert z Geetoo radí, jak přebujelé cloudové služby zkrotit

Uložit 0

Poslední roky se v IT světě nesly ve znamení zběsilého úprku do cloudu. Vidina transparentních měsíčních poplatků za snadno škálovatelné služby cloudových poskytovatelů firmy dohnala k hromadnému rušení vlastní síťové infrastruktury. Poplatky ale nabobtnaly, služby se množily a dnes se váhy ještě nedávno zcela vychýlené ve prospěch cloudu začínají překlápět zpět k provozu vlastního hardwaru. Takzvaná repatriace, tedy návrat z cloudu na vlastní servery, je v plném proudu. Koho všeho se to týká?

Vsadit vše na cloudovou kartu není bez rizika. Možnou stinnou stránku cloudu ale na dlouhá léta převážily jeho výhody, mezi které patří blesková škálovatelnost, špičkové technologie bez nutnosti velkých investic a platby jen za spotřebovaný výkon, jako by to byl leasing. Kdesi vzadu ale rizika trpělivě vyčkávala a dnes se projevují v plné síle. Alespoň tak nyní situaci při zpětném ohlédnutí vidí Jakub Herink, obchodní ředitel společnosti Geetoo Technology.

„Firmy za námi stále častěji chodí s opakujícími se problémy. Komplikovaná nastavení, bez kterých nedokáží zaplacené prostředky využívat efektivně, neexistující spojení cloudů různých poskytovatelů a také obavy z extrémně silné závislosti na zahraničním dodavateli,“ vypočítává Herink a doplňuje, že výhodou Geetoo Technology je mimo jiné i to, že má svá datacentra na rozdíl od globálních hráčů typu Amazon, Microsoft nebo Google umístěna v Česku.

Krocení cloudového chaosu

Na všechny zmíněné problémy má Geetoo Technology odpověď. Tou je v první řadě nasazení technologií mezinárodního giganta VMware, který svým zákazníkům umožňuje virtualizovat IT systémy a kombinovat veřejný cloud různých poskytovatelů s privátní a on-premise infrastrukturou. „V lidské řeči jde o vrstvu nad cloudy, která umí uklidit cloudový chaos, eliminovat vendor lock-in a vytvořit napříč systémy multicloudové uspořádání, kterému říkáme jednoduše Cloud Smart,“ vysvětluje Herink.

Cloudový slovníček Veřejný cloud Model poskytování IT služeb externími dodavateli prostřednictvím veřejného internetu, kdy je sdílen výpočetní výkon a data uložena na serverech ve velkých datacentrech poskytovatele. Privátní cloud Cloudové služby poskytované firmám ve vlastním zabezpečeném prostředí, ve kterém mají plnou kontrolu nad daty, infrastrukturou a zdroji. Oblíbený typicky ve vysoce regulovaných odvětvích nebo při vysokých požadavcích na flexibilitu například ve výběru hardwaru.

On-premise řešení Jde o hardware a software umístěný přímo v prostorách společnosti. Výhodou oproti cloudu je maximální kontrola, nevýhodou vysoké náklady na pořízení a náročný provoz. Multicloud Stav, kdy firma čerpá různé cloudové služby od více externích poskytovatelů zároveň, čímž se jí otevírají širší možnosti a omezuje se vliv vendor lock-inu.

Hyperscaler Jde o největší poskytovatele veřejných cloudových služeb, především trojici Amazon Web Services, Google Cloud Platform a Microsoft Azure, kterým připadá přes 65 procent trhu. Vendor lock-in Česky označovaný jako proprietární uzamčení je stav, kdy vznikne natolik silná závislost zákazníka na dodavateli, že případná změna dodavatele je značně ztížena. Stav je výhodný pro dodavatele, který má jistotu příjmů.

Vendor lock-in je označení situace, kdy je například firma závislá na jednom svém dodavateli natolik, že přechod od něj přináší tak velké komplikace nebo náklady, že si ji zákazník často rozmyslí a nadále akceptuje nevýhodné podmínky. Podle posledního průzkumu VMware ve flexibilním uspořádání multicloudu vidí budoucnost většina společností. Přes 90 procent z pěti tisíc dotázaných firem po celém světě se shodlo, že Cloud Smart má pozitivní dopad na výnosy a nabízí plnou kontrolu nad daty včetně toho, v jaké zemi jsou uložena.

Podle Herinka multicloud spojující alespoň dva poskytovatele veřejných cloudových služeb vytváří konkurenční prostředí a firmám pomáhá vyhnout se závislosti na jednom řešení. Lze volně využívat silné stránky jednotlivých služeb a optimalizovat tak rozložení výkonu, převádět výkon mezi jednotlivými poskytovateli v případě výpadků a snadno plnit legislativní požadavky na geografické uložení dat.

Zmíněný tlak na datovou suverenitu souvisí s návratem firem k přemýšlení o svých datech jako o cenné komoditě, kterou je nutné náležitě zabezpečit. „Stále častěji se v IT skloňuje termín repatriace, tedy návrat k čistě on-premise řešením, která jsou obecně spojována s vysokými náklady na pořízení hardwaru a jeho provoz v prostorách firmy, ale firmám nabízí možnost mít data kompletně pod kontrolou,“ pokračuje Herink.

Foto: Geetoo V Geetoo pomáhají s nastavením flexibilní výpočetní kapacity

Jeho slova potvrzuje i studie z konce minulého roku, kterou publikoval kalifornský IT inženýr zkoumající trend repatriace ve Spojených státech. Už v roce 2021 tam přes 80 procent firem plánovalo stažení části výkonu z veřejného cloudu zpět do on-premise. Mezi respondenty rezonovala obava ze závislosti na jednom dodavateli a nemožnosti poskytovatele flexibilně měnit, tedy už zmíněný vendor-lock.

Podle Herinka je v Evropě trend velmi podobný: „Než se firmy upnou na jediného poskytovatele cloudu, nejčastěji některého hyperscalera (viz slovníček pojmů výše), pomáháme jim s analýzou potřeb a vždy zdůrazňujeme exit strategii, protože mnohé firmy si už vendor lock-in vyzkoušely. Radíme se strategií a hledáme možnosti, které by klienta možná ani nenapadly. Služby potom rozložíme mezi různé poskytovatele cloudů, klidně hyperscalery, a on-premise infrastrukturu podle toho, co klient skutečně potřebuje a využije.“

Končí tak globální dominance cloudu? Podle odborníků radikální změna nehrozí. „Končí především období cloudu za každou cenu, kdy firmy do cloudu přesouvaly služby a aplikace, které nedávalo smysl provozovat jinak než na vlastním železe,“ mírní obavy Herink.

Cloud, cash-flow a EBITDA

Jednou z možností, kterou Geetoo Technology klientům nabízí, je služba Geetoo Scale, která řeší finanční pohled na problematiku cloud versus on-premise infrastruktura. První možnost spadá do operativních výdajů, nabízí flexibilitu a rozložení rizika v čase, nicméně některé velké firmy trápí fakt, že náklady na cloud snižují zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA). Naopak pořízení vlastního hardwaru on-premise je odepisovatelnou investicí, která do zisku EBITDA přímo nevstupuje, ale jde o velký jednorázový zásah do cash-flow.

„Geetoo Scale je služba, která kombinuje flexibilitu cloudových služeb s výhodami provozu vlastního on-premise řešení. Ke klientům instalujeme hardware a software tak, jako by si ho sami pořídili. Následně jim ale účtujeme jen skutečně spotřebovaný výkon, jako je tomu u klasických cloudových služeb – tedy šetrně ke cash flow,“ vysvětluje složitou problematiku Herink.

Aby Geetoo Technology mohla podobné služby klientům nabídnout, spolupracuje s finančně technologickou společností Roger, která firmě v rámci Geetoo Scale umožňuje realizovat finančně náročné projekty, u nichž Roger prakticky okamžitě proplácí faktury i s velmi dlouhou splatností. „S pomocí faktoringu ufinancujeme i větší projekty, než na které bychom sami dosáhli. Můžeme si vybrat, u kterých projektů si peníze vytáhneme z faktur na účet, čímž máme více prostoru řídit cash flow a zůstávat konkurenceschopní i ve velkých výběrových řízeních.“