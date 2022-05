ČNB brání korunu před Alešem Michlem. Měna oslabila, když se potvrdilo, že má být guvernérem

Česká národní banka musí hasit požár, který rozfoukal nevědomky její příští šéf Aleš Michl. Poté, co před pár dny vyšlo najevo, že právě on bude od července guvernérem, začala koruna vůči euru i dolaru silně oslabovat. To by mimo jiné znamenalo, že se lidem zdraží například zboží ze zahraničí nebo budou mít vyšší náklady při pobytu na dovolené. A právě vůči tomu se ČNB rozhodla zasáhnout a proti slábnoucí koruně intervenuje.

O tom, že se bankovní rada ČNB na čtvrtečním mimořádném měnovém zasedání rozhodla kvůli výraznému oslabení kurzu koruny z posledních dní zahájit intervence na devizovém trhu, informovala banka na webu. Podle ČNB je cílem nepřipustit dlouhodobější oslabení kurzu koruny v situaci vysoké inflace. Banka zároveň po dobu intervencí pozastavila program odprodeje části výnosů z devizových rezerv.

ČNB v této souvislosti upozornila, že právě velké devizové rezervy má k dispozici, a to i v mezinárodním srovnání. „Bližší informace k prováděným operacím na trhu nebude Česká národní banka sdělovat,“ uvedla instituce. Obecně slabší kurz koruny zdražuje v korunách dovážené zboží, a tím přispívá k inflaci.

Koruna vůči oběma hlavním světovým měnám oslabuje několik dní. Důvodem jsou mimo jiné informace o jmenování Aleše Michla guvernérem ČNB. Michl je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb. Koruna se těsně po oznámení obchodovala za zhruba 25,40 koruny za euro, o několik desítek minut později kurz posílil na 25,16 koruny. Ještě v úterý večer byl kurz koruny zhruba 25 korun za euro a před týdnem se česká měna obchodovala kolem 24,60 koruny.

ČNB intervenovala na devizovém trhu proti oslabování koruny již na počátku března. Tehdy koruna oslabovala mimo jiné kvůli vypuknutí války na Ukrajině. Předtím naposledy centrální banka intervenovala v rámci kurzového závazku v letech 2013 až 2017. Tehdy ovšem působila na trhu proti posilování koruny, a kurz tak držela kolem 27 korun za euro.

