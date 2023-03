COOP nasadil umělou inteligenci proti zlodějům. V prodejně nás chytila při krádeži vína

Opatrně mrknete, kde je v rohu prodejny kamera, otočíte se k ní zády a kradmým pohybem sáhnete do regálu pro čokolády. Grifem zkušeného chmatáka si je co možná nejnenápadněji nacpete do kapsy. Už v tu chvíli se ale na mobilu vybraných lidí z personálu zobrazí alarm s krátkým videošotem vašeho zlodějského pokusu. Přistihla vás umělá inteligence, kterou COOP pilotně nasadil do své berounské prodejny.

Středočeské královské město je skutečně první v republice, kde síť obchodů sofistikovanou technologii zkouší. Umělá inteligence se jmenuje Veesion, je původem francouzská a o její integraci se u nás stará společnost Sensormatic Solutions.

„Díky analýze kamerového obrazu hlídá podezřelé chování zákazníka. Když vkládá věci do tašky, dává je do batohů, kapes, kapuc nebo pod oblečení, systém hned vyhodnotí, že se tady děje něco nekalého,“ popisuje Marek Loucký ze Sensormatiku.

A doplňuje, že narozdíl od lidské obsluhy kamerových systémů nedělá umělá inteligence rozdíly mezi návštěvníky z hlediska jejich věku, sociální skupiny nebo třeba ošuntělosti oblečení. „Zajímají ji pouze podezřelá gesta a vzorce chování. Navíc se učí a vyhodnocuje data i z jiných prodejen,“ vypichuje Loucký.

„Umělá inteligence ze záznamu vybere jednotlivé části zákazníkova těla a porovná je vzájemně vůči sobě, vůči regálu, nákupnímu košíku, batohu, kapse, kočárku a podobně. Na základě algoritmu, který neustále vyhodnocuje dynamiku chování, dokáže říct, jestli už je rizikové, či nikoliv,“ doplňuje jeho kolega Jiří Šintál.

Foto: CzechCrunch Marek Loucký, Sensormatic Solutions

Algoritmus nezačne pracovat hned a hned vás také neoznačí za potenciálního delikventa. „Chvilku pozoruje, co děláte. A pokud je scoring pohybů vašich fyzických částí vysoký, odešle alarm do počítače nebo mobilního telefonu obsluhy. Je pak na ní, jestli z krátkého videa usoudí, že je potřeba proti vám zakročit,“ líčí Šintál.

Konečné rozhodnutí je tak na člověku. Lidský faktor stále hraje roli, protože si zákazník sice může strčit zboží do kapsy nebo do kočárku, u pokladen ho ale může vyndat na pás a normálně zaplatit. Stejně tak umí systém poslat varování v případě, že člověk začne v prodejně třeba konzumovat pečivo nebo nápoje před zaplacením. Zvláště maminky malých dětí ale vědí, že si ratolest někdy vyžádá žvýkat rohlík přímo mezi regály. Aby hned nespadly mezi kandidáty na příjezd policejní hlídky, je tu opět lidská obsluha se svým úsudkem.

Výhodou nasazení umělé inteligence je to, že jeden člověk dokáže ohlídat záznamy klidně z většího množství kamer ve více prodejnách. Nemusí totiž předstírat, že se zvládne dívat na desítky obrazovek najednou, ale naopak se soustředí pouze na konkrétní podezřelé momenty, na něž ho upozorní inteligentní stroj.

Během dnešní dopolední předváděčky novináře v berounském COOPu vyzvali, ať si zkusí umělou inteligenci přelstít a na prodejní ploše něco ukrást. Za běžného provozu, kdy byl sídlištní obchod plný zákazníků i personálu, jsme se proto vplížili mezi regály s lapkovskými úmysly. Nejprve jsme zkusili „čórnout“ čokoládové tyčinky. Později, povzbuzeni novinářskými kolegy s kamerami, kteří toužili po troše nefalšované akce, i láhev červeného vína. Systém má ale oko ostříží a odhalil nás.

„Na mě určitě nepřišel,“ chvástal se kolega z jiného média a slavnostně vytáhl z kapsy lahvičku jakéhosi gelu. O pár minut později mu ale pánové ze Sensormatiku ukázali záznam s alertem, který právě jeho chmatácký pokus spustil. „Sakra, chytili mě,“ hořekoval přistižený lupič.

Foto: CzechCrunch Dlouhoprsťáci si rozhodně říkat nemůžeme, systém nás odhalil a usvědčil

Berounský sídlištní COOP v Drašarově ulici má ještě jeden primát – je totiž první ve Středočeském kraji, který funguje v režimu 24/7. Do pěti hodin je v něm normální lidská obsluha, poté se do něj dostanete díky mobilu, bankovní identitě a vygenerovanému QR kódu. V tu chvíli je bez obsluhy, ale co potřebujete, naberete si sami a sami také zaplatíte na automatické kase.

„Je to naše celkem pátá prodejna v tomto módu a přidaná hodnota pro místní zákazníky. Jsme tady v obytné zástavbě, panelové i rodinné. Mnoho lidí odsud dojíždí, klidně i do Prahy, a když se vrátí večer z práce, chtějí na rychlý nákup. V automatické prodejně mohou přijít kdykoliv,“ popisuje Lukáš Němčík, ředitel marketingu a rozvoje COOPu.

Bezobslužnost je trend, na kterou jeho společnost sází a bude sázet čím dál víc. Už teď v pondělí 27. března otevře první automatickou prodejnu vesnického typu. A to v obci Bujanov, která leží zhruba osm kilometrů od jihočeské Kaplice. Víska má 600 obyvatel, je ale typickou ukázkou místa, kde prodejna funguje jen díky tomu, že ji obec dotuje. Jinak se ekonomicky nevyplatí.

„Chceme zkusit, jestli režim 24/7 budou místní kvitovat natolik, aby se ekonomika vylepšila a byla aspoň v nějaké kladné nule,“ říká Němčík. To by byla naděje pro řadu vesnic, kde malé obchůdky vymírají ve velkém. „Pokud to bude fungovat, může to být koncept, jak ztrátové venkovské prodejny udržet,“ dodává.

Foto: CzechCrunch Lukáš Němčík, šéf marketingu a rozvoje COOPu

Během následujícího čtvrtletí chce síť prodejen otevřít desítku poboček bez obsluhy. Spíše v menších městech okolo deseti tisíc obyvatel i na vsích. Kromě zmíněné jihočeské provozovny také na severní a jižní Moravě a ve východních Čechách. Další jsou zatím spíše v oblasti plánování. A mimochodem jižní Čechy jsou evidentně podobných prodejnám kraj zaslíbený, protože tam mají i podobný obchod pro domácí mazlíčky.

Jako paradoxní se může zdát, že umělou inteligenci pro boj s nepoctivci více využijí v běžném provozu s obsluhou než právě v automatickém bezobslužném fungování. Ale jen do okamžiku, než se zamyslíte nad technickým řešením. „V automatickém režimu se už jen pro vstup do prodejny, ale i pak při placení nákupu, prokazujete bankovní identitou. Ta vás jednoznačně identifikuje a to se už rovnou můžete jít sami nahlásit na policii,“ uzavírá Ivo Čižmár, který COOP zastupuje po stránce PR.