Na jihu Čech otevřela prodejna, kde bez prodavačů nakoupíte i v noci. Nabízí žrádlo pro psy a kočky

V Jižních Čechách vědí, jak překonat čas. Poté, co ve Strakonicích otevřela bezobslužná prodejna potravin COOP, kde člověk může nakoupit v režimu 24/7, aniž by potřeboval prodavače, přibyl další obdobný obchod, jen je zaměřený na domácí mazlíčky. Do Super zoo v Týnu nad Vltavou může zákazník přijít nakoupit nehledě na denní či noční dobu.

Otevírací dobu v Super zoo v Týně nezrušili. Od pondělí do neděle od osmi ráno do sedmi do večera tu nakupujícího normálně obslouží prodavači. Řetězec s chovatelskými potřebami ale otevře svoje dveře navzdory otevírací době. Mimo ni je možné vstoupit díky mobilní aplikaci. K té je potřeba mít také bankovní identitu, aby byl zákazník jasně identifikován. Na cestě za plným košíkem pak na něj dohlíží série bezpečnostních kamer.

„Když jsme viděli, že je možnost zpřístupnění prodejny na 24 hodin denně, využili jsme toho a prodejní dobu rozšířili,“ uvedl pro CzechCrunch Dušan Plaček, majitel a zakladatel skupiny Plaček, do které spadá i Super zoo.

Na kolik potřebuje zákazník nakupovat potřeby pro domácí zvířata a krmivo mimo otevírací dobu, firma nesledovala. Šlo především o využití inovace, která usnadňuje lidem nákup. Během provozu však společnost bude o fungování data sbírat. „Samozřejmě budeme pečlivě sledovat, v jakých časech k nám zákazníci budou chodit a co je pro ně zajímavé, ale neznamená to, že bychom se chystali omezovat jejich možnosti,“ dodává Plaček.

Na projektu bezobslužné prodejny se podílela také společnost Mastercard. Ta v bezobslužných prodejnách vidí budoucnost. „Jako technologická firma se snažíme neustále posouvat celý proces placení a nakupování tak, aby byl pro zákazníky co nejkomfortnější, uživatelsky jednoduchý, rychlý a hlavně bezpečný,“ říká generální ředitel Mastercard pro Česko a Slovensko Michal Čarný.

Prodejny otevřené v režimu 24/7 chce Super zoo následně rozšířit i na jiné svoje provozovny. Na které další město se chce společnost zaměřit, však zatím prozradit nechce. „Potřebujeme několik měsíců na sledování vývoje této prodejny, abychom v dalších krocích mohli udělat třeba ještě něco lépe a mohli zákazníkům vyjít maximálně vstříc,“ sdělil majitel zoopotřeb s tím, že plány už mají.

Super zoo v minulosti nabídla například také bezobalový prodej granulí nebo grooming salony v obchodech, tedy služby stříhání a úpravy psů. Letos otevřela v prodejně v Nákupním centru ve Štěrboholech také veterinární ordinaci zaměřenou na konzultace, vyšetření a běžné zákroky.

Plačkova firma je rodinný podnik, jehož kořeny sahají až do roku 1986. V současnosti provozuje více než 320 maloobchodních prodejen, které jsou v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Lotyšsku. Jako velkoobchod také distribuuje zboží pro mazlíčky partnerům do dvaceti zemí. Roční obrat firmy je přes 260 milionů eur.

První bezobslužná prodejna otevřela letos na jaře. Jde o malý obchod s potravinami značky COOP ve Strakonicích. I tady zákazník vstupuje skrze mobilní aplikaci a musí se přihlásit pomocí bankovní identity. Po naskenování QR kódu se pak dveře otevřou. Následně přibyla prodejna COOP v Českém Krumlově, na podzim v Ústí nad Orlicí, kde je také kavárna a výdejna zboží z e-shopu. V plánu má firma otevřít další dva takové obchody.