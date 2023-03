Credit Suisse koupí hluboko pod cenou její hlavní domácí konkurent, zásadně pomohou i státní peníze

Problémy švýcarské banky Credit Suisse, nad kterou celý týden visela hrozba krachu, se blíží vyřešení. Daleko pod tržní cenou ji koupí domácí rival UBS. Cenovka se vyšplhá na dvě miliardy dolarů (více než 45 miliard korun), aktuální tržní kapitalizace banky je přitom zhruba 7,4 miliardy dolarů. Na tiskové konferenci to potvrdila švýcarská vláda, která v rámci transakce poskytne další peníze na posílení likvidity Credit Suisse.

UBS údajně původně nechtěla nabídnout větší částku, než je miliarda dolarů, což Credit Suisse odmítala. Do hry pak vstoupil i zakladatel kryptoměny tron Justin Sun, který uvedl, že je ochoten za Credit Suisse nabídnout 1,5 miliardy USD.

Transakce bude podle zdrojů Financial Times provedena formou výměny akcií, a to tak, že UBS za každou akcii Credit Suisse zaplatí 0,50 švýcarského franku svými akciemi. To je výrazně pod páteční závěrečnou cenou na burze v Curychu, která činila 1,86 švýcarského franku.

The Swiss government is holding a press conference announcing UBS’s deal to buy Credit Suisse. Tune in here for @BloombergTV‚s coverage https://t.co/i5wOlUuIPr — Bloomberg (@business) March 19, 2023

„Převzetí Credit Suisse ze strany UBS znamená řešení, které zajistí finanční stabilitu a ochrání švýcarskou ekonomiku v této mimořádné situaci,“ uvedla v prohlášení švýcarská vláda.

Tamní centrální banka také v rámci dohodnuté transakce nabídne 100 miliard franků (okolo 2,4 bilionu korun) na posílení likvidity Credit Suisse. Švýcarská centrální banka už dříve na uklidnění paniky poskytla likviditní linku na 54 miliard franků (1,3 miliardy korun).

„Pro vedení Credit Suisse jde o určitou záchranu tváře, jelikož původní cena navrhovaná ráno byla skutečně drastická. Navíc z dohody může sejít, pokud by vzrostly depozitní certifikáty UBS – to lze vyčíst tak, že se vedení UBS obává, že může akvizice menšího rivala zhoršit její důvěryhodnost z pohledu kreditního rizika,“ analyzuje pro CzechCrunch portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě, služby poskytuje především bohatým jednotlivcům a je považována za jednu z třiceti systémově důležitých bank v globální finanční architektuře. Operuje nejen po Evropě, ale například i v Asii. Její případný krach by tak měl dalekosáhlé dopady na světovou ekonomiku a poškodil by i reputaci Švýcarska jako významné finanční velmoci, uvedl šéf Švýcarské národní banky Thomas Jordan na tiskové konferenci.

„Není to tak, že by se teď zničehonic objevily problémy. Zhruba před dvěma roky se zde objevily menší kauzy, které ukazovaly, že řízení rizik v té bance není zcela optimální. Management na to reagoval restrukturalizací, snižováním stavů a navýšil kapitál,“ řekl pro CzechCrunch Pfeiler v podcastu Weekly.

S přispěním ČTK