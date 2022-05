Karlův most a honička v tramvaji. V traileru filmu The Gray Man hrají hlavní role Ryan Gosling i Praha

Špionážní thriller The Gray Man je nejspíš nejambicióznější projekt, který Netflix letos chystá. Nejenže jde podle všeho o dosud nejdražší film v historii streamovací služby, ale má to být také první část nové franšízy, která má konkurovat bondovkám. První zveřejněný trailer je tak plný akce, výbuchů a různých lokací. A významnou roli mezi nimi hraje i Praha.

Spíš než přímou reakci na sérii o Jamesi Bondovi by měl The Gray Man představit temnější pojetí už tak realističtějších, mírně tvrdších filmů s Danielem Craigem. Ačkoliv se v nových záběrech objevuje několik exotických míst, většina je zahalená do méně výrazné barevné palety nebo naopak do dramatických odstínů rudé a žluté v potemnělých prostorech.

Pro českého diváka jsou nicméně nejvýraznější záběry Prahy. Široce medializované natáčení blockbusteru za 200 milionů dolarů zde probíhalo loni v létě, kdy město muselo představit rozsáhlý plán uzavírek a objížděk.

Filmaři se postupně vydali například na Mánesův most, k Rudolfinu, na Dvořákovo nábřeží nebo do ulic Pařížská a 17. listopadu. Nechybí ani dramatický průlet kamery nad Karlovým mostem a pomalu už ikonická honička v tramvaji.

The Gray Man vznikl podle stejnojmenné knižní série Marka Greaneyho. Jeho hlavním hrdinou je bývalý agent CIA Court Gentry (Ryan Gosling), který odhalí temná tajemství organizace. Má být proto zlikvidován, ať už bývalým kolegou Lloydem Hansenem (Chris Evans s knírkem), nebo bezpočtem nájemných vrahů. Gentry, známý také pod pseudonymem Sierra Šestka, najde snad jedinou pomoc u Dani Mirandy s tváří velice populární Any de Armas.

Vedle nich se v novém filmu, odvíjejícím se téměř jako schizma CIA, objeví jedna hlavních hvězd první řady Bridgertonových Regé-Jean Page v roli agenta tajné služby. Vedle něj uvidíme někdejšího zloducha z první řady Farga Billyho Boba Thorntona, jednu z hlavních hrdinek Matrixu Resurrections Jessicu Henwick nebo DeObiu Opareiho, který ztvárnil jednu z verzí boha neplechy v seriálu Loki.

Režii akčního thrilleru měli na starost bratři Russoové, již si v Hollywoodu udělali obří jméno hlavně prací na titulech Captain America: Návrat prvního Avengera, Captain America: Občanská válka a na posledních dvou snímcích o Avengers.

Anthony Russo v rozhovoru pro Entertainment Weekly nedávno řekl: „V centru té knihy je skvělý nápad, kdy to není jen o tom být špión, ale o tom být jeho nejextrémnější verzí a o nutnosti skrývat svou vlastní identitu i sebe samotného.“

Spolu s bratrem ho prý špionážní žánr vždy zajímal a oba chtějí hledat způsoby, jak ho osvěžit nebo povznést na novou úroveň. Ve zmiňovaném Návratu prvního Avengera se jim to podle mnoha reakcí podařilo.

Foto: Paul Abell/Netflix Film The Gray Man s Ryanem Goslingem se natáčel v Praze

Vzhledem k tomu, že včera vyšel také trailer na žánrově podobně zařazený snímek Mission: Impossible Odplata – Část první, nelze se vyhnout srovnání. The Gray Man nedokáže nabídnout akční hvězdu formátu Toma Cruise, jeho bezbřehou oddanost kaskadérským kouskům ani nostalgickou vazbu na tým agenta Ethana Hunta. Diváky proto bude muset přesvědčit, že například místy syrově působící styl nebo jakési extrémní pojetí tajného agenta mají skutečný potenciál, který zafunguje pro více než jeden film.

Jelikož je The Gray Man plnohodnotný – a velice drahý blockbuster –, tak se Netflix rozhodl ho na týden od 15. července poslat i na velké plátno. Podle všeho ale naneštěstí ne v Česku. Uživatelé streamovací služby pak očekávaný snímek budou moci zhlédnout od 22. července.