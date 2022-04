Čtvrté Stranger Things mají konečně pořádný trailer. Děsí novými monstry a osudovým bojem se zlem

Diváci na novou řadu Stranger Things, jednoho z největších televizních hitů Netflixu, čekají už skoro tři roky. Streamovací služba za tu dobu odhalila už mnoho krátkých upoutávek, úryvků scén, záběrů i informací, až teď ale přichází plnohodnotný trailer. Ten potvrzuje předchozí tvrzení, že čtvrtá řada seriálu bude tou nejambicióznější i nejhororovější.

Stranger Things byly dosud známé jako příběh z malého amerického městečka Hawkins, v němž místní parta školáků a několik dospělých odhalují děsivou konspiraci zahrnující experimenty na dětech s nadpřirozenými schopnostmi a monstra z jiné dimenze. Nové díly některé z těchto charakteristik zachovávají, jiné ale transformují do výrazně jiné podoby.

Oblíbené hrdiny Jedenáctku, Mikea, Max, Nancy a další zastihneme půl roku (následuje spoiler třetí řady) po velké bitvě v obchoďáku, kde se obětoval Billy. Parta se poprvé rozdělila, někteří zcela opustili Hawkins a vypořádávají se s novým životem na střední škole. I v novém prostředí je ale bude pronásledovat temnota z dimenze Upside Down ohrožující celý svět.

Obří přízeň diváků Stranger Things znamenala postupný nárůst rozpočtu jednotlivých sérií, čtvrtá dostala hned na první pohled nejvíce prostředků. Děj se vydává na mnoho různých míst ve Spojených státech i za hranice, příšer je více než dříve a hlavní hrdinové se stávají součástí mnohem rozsáhlejší války proti zlu.

Zatímco třetí řadu někteří kritizovali kvůli stagnaci a opakování dřívějších zápletek, nové pokračování jasně ukazuje cestu směrem k velkému vyvrcholení seriálu. Jeho tvůrci, Matt a Ross Dufferové, už dříve potvrdili, že blížící se série Stranger Things bude předposlední. Znamená to spolupráci hrdinů přímo s americkými tajnými agenturami pro bezpečnost a výrazný posun charakterových oblouků.

Dufferové také zmínili, že když pokračování televizního hitu představí dospělejší mladé hrdiny, dostanou také dospělejší zdroj děsu. „Už to nejsou děti, ale opravdu teenageři, a proto jsme se v této řadě posunuli více do hororu. Řekli jsme si, že by vlastně měli být ve své vlastní Noční můře na Elm Street,“ řekl magazínu Netflix Queue Matt Duffer.

Jasný odkaz ke slavnému hororu s monstrem jménem Freddy Kruger přichází na konci nového traileru. Objevuje se démon, který kdysi možná býval člověkem, ale nyní je ztělesněním samotného zla. Už víme, že jeho jméno je Vecna.

Foto: Netflix Robert Englund jako Victor Creel v seriálu Stranger Things

Co nový trailer ukazuje jen v malých náznacích, jsou osobní příběhy jednotlivých postav. Například Jedenáctka se ocitá bez přátel ve zcela novém prostředí střední školy, zatímco se musí vypořádávat se ztrátou schopností a vzpomínkami na minulý život v laboratoři. Policista Jim Hopper, uvězněný na Kamčatce, zase přemýšlí o svém odkazu. Jeho představitel David Harbour před časem řekl, že diváci mohou očekávat velké překvapení z hrdinovy minulosti a náběh na dojemné vyvrcholení jeho příběhu.

Pokračování Stranger Things vedle už zmíněného Vecny představí také další nové postavy. Důležitou roli by měl sehrát Victor Creel, který v minulosti zavraždil svou rodinu. Dlouho byl zavřený v ústavu pro mentálně choré a krátký záběr v traileru ho ukazuje jako staršího slepého muže. Postavu ztvárnil Robert Englund, slavný představitel právě Freddyho Krugera.

Čtvrtá řada Stranger Things má být dvakrát delší než ty předchozí, a proto na Netflixu vyjde ve dvou částech. Polovinu epizod bude možné na streamovací službě zhlédnout od 27. května, zbytek pak od 1. července. Vzhledem k tomu, že celkově má být dílů pouze devět, tedy standardní počet, očekává se, že budou výrazně přesahovat typickou hodinovou délku.