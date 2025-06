Čtyři živly v jednom domě. Pražská vila s biotopem, ohništěm a saunou nabízí bydlení přímo v zahradě

Uložit 0

Když se setká architekt s vizí a osvícený investor, výsledkem jejich vzájemné spolupráce bude dílo neotřelé a plné unikátních detailů. To dokazuje i projekt architektonického studia Atelier Kunc Architects, ve kterém se zhmotnila filozofie „bydlení v zahradě“, kterou studio razí.

Netradiční, svažitý pozemek o rozloze 4 tisíc metrů čtverečních se zprvu jevil jako špatně zastavitelný. Architekti však tuto nevýhodu otočili v pozitivum. Stal se tak základním kamenem při navrhování konceptu vily, která dostala okrasnou zahradu ve svahu, do níž jsou orientovány všechny obytné místnosti.

„V tomto případě jsme do ní chtěli dostat energii čtyř živlů. Je v ní koupací biotop, ohniště i venkovní sauna,“ popisují architekti charakter zahrady s tím, že se vždy snaží, aby byl dům co nejvíce součástí přírody. „Bydlení podle nás nekončí doma, vždy navrhujeme celý pozemek, celý prostor. Naším cílem je, aby zahrada i vnitřní část domu byly jeden nedělený celek, aby se interiér co nejvíce prolínal s exteriérem, aby z každé místnosti bylo možno vyjít ven,“ popisuje architekt Michal Kunc.

Dům má liniovou kompozici postupně za sebou jdoucích funkcí jednotlivých prostor. Aby interiér i exteriér byly ve vzájemné harmonii, dostaly vnitřní prostory jemné přírodní materiály. Najdeme zde dubové podlahy, béžové stěrky, travertin a medové lamelové podhledy.

Samozřejmě na prvním místě je vždy funkčnost celého bydlení. Velký důraz byl proto kladen také na kuchyňskou část, která je od zbytku obytného prostoru oddělena ostrůvkem. Doplňuje ji masivní jídelní stůl orámovaný černými židlemi, který lze od části se sedací soupravou oddělit posuvnou lamelovou stěnou.

Aby prostor domu co možná nejplynuleji přecházel dovnitř a ven, je jeho součástí také velká pobytová terasa, která v letních měsících představuje plnohodnotný obytný prostor. K tomu navíc architekti nešetřili na skle a také na možnosti celý dům maximálně otevřít. Výsledkem je bydlení plné čistých linií, vzdušnosti a elegance.