Cybertruckem jsme si vykopali vlastní hrob, řekl Musk. Dodávky bláznivého pick-upu začnou v listopadu

Uložit 0

Prsty na jedné ruce by nestačily pro spočítání toho, kolikrát Tesla odsunula datum výroby a zahájení dodávek svého futuristického pick-upu Cybertruck. Jak se ovšem zdá, finální datum je skutečně tady. První majitelé vozu, který Elon Musk zařadil do kategorie věcí natolik speciálních, že je velmi těžké s nimi na trhu prorazit, se dočkají na konci listopadu.

Historie odkládání produkce a dodávek Cybertrucku je dlouhým a nezábavným čtením. Vystačíme si tak s informací, že novinka byla poprvé odhalena v roce 2019, přičemž výroba měla začít v roce 2021. Pak přišly odklady a po nich zase další odklady, a tak v druhé polovině roku 2023 nikdo z držitelů prvních rezervací pick-up stále nemá.

Tesla se však nyní konečně dostala do bodu, kdy by měla být schopna tuto situaci změnit a Cybertrucky začít dodávat. Tento dlouho očekávaný den byl stanoven na 30. listopadu, kdy by se měla v Gigafactory v americkém Texasu konat akce spojená s předáváním prvních Cybertrucků, jak Tesla oznámila na síti X (dříve Twitter). Mimo to by měla být oznámena také finální cena vozu, která byla původně stanovena na 39 900 dolarů, tedy zhruba 930 tisíc korun.

Rozhodně to však neznamená, že se od posledního listopadového dne začne z výrobní linky valit jeden Cybertruck za druhým. Sám Elon Musk přiznal, že náběh výroby pick-upu, který se vymyká všemu, na co jsme na trhu zvyklí, bude extrémně obtížný. Podnikatel dokonce během středečních rozhovorů nad výdělky společnosti doslova řekl, že si Tesla Cybertruckem vykopala vlastní hrob.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs IT Analyst Cleverlance

Senior programátor SAZKA a.s.

Backend Developer (remote / on site) IP Fabric, s.r.o

Cloud architekt SAZKA a.s.

Graphic designer – čtyřdenní pracovní týden OKTAGON MMA

„Cybertruck je jedním z těch speciálních produktů, které se objeví jen jednou za dlouhou dobu. A speciální produkty, které se objeví jednou za dlouhou dobu, je neuvěřitelně obtížné uvést na trh, aby dosáhly velkého objemu a byly prosperující,“ prohlásil Musk, který díky výrobním peklům, jež doprovázely začátky produkce Modelu 3, dobře ví, o čem mluví.

Tesla má v plánu vyrábět v budoucnu zhruba čtvrt milionu kusů Cybertrucku ročně. Toto tempo však nenastane dřív než po roce 2024. Rezervaci na Cybertruck by přitom měl držet zhruba milion zákazníků, což znamená, že čekací doba bude pro některé z nich v řádu let.

Je tedy otázkou, kolik držitelů rezervací bude ochotno dále čekat, nebo se raději porozhlédne u konkurence. Od doby, co Tesla představila Cybertruck coby první sériově vyráběný elektrický pick-up, začaly na trhu nabízet svou vlastní alternativu automobilky Rivian, Chevrolet, GMC či Ford. U posledního jmenovaného se konkrétně jedná o elektrickou verzi modelu F-150, tedy v Americe vůbec neprodávanějšího vozu.

Přesto se Cybertruck od těchto vozů přece jen liší. Na prvním místě je neotřelý design, slibovaná extrémní odolnost i samotná technologie Tesly, která má mezi elektromobily výsadní postavení. Zda Tesla ze svého šíleného projektu vytěží maximum, nebo ulehne do symbolického hrobu, který pro ni vykopal, ukáže následující rok.