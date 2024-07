Další konkurence pro McDonald’s. Po Five Guys chce do Česka i fast food s hranatými burgery Wendy’s

Uložit 0

Hamburgery s hranatým masem nebo jejich kuřecí či vegetariánská verze by měly brzy dobýt Česko. Globální řetězec rychlého občerstvení Wendy’s chystá velkou expanzi do Evropy. Na mapě zemí, kde by chtěl mít třetí největší fast food svoji pobočku, je přitom i Česko. Nyní společnost hledá franšízanty.

Když loni dorazil na český trh řetězec Popeyes, stály se před ním fronty ještě několik týdnů poté. Od doby, kdy Česko naposledy dostalo novou pobočku fast foodu, o kterém si navrátivší ze zahraničí vyprávěli, uplynula dlouhá doba. Kuřata z Popeyes to zřejmě prolomila. Příchod do Česka oznámil také burgerový mistr v rychlém občerstvení Five Guys, jehož pobočka by se už na podzim měla objevit v pražském Máji. Teď zájem ohlásilo také Wendy’s.

„Česko je díky svému silnému trhu, velké tradici rychlého občerstvení a výborné geografické poloze ideální základnou pro naši expanzi v Evropě. Proto jsme ho zařadili mezi několik prvních zemí, kam chceme expandovat,“ uvádí šéf společnosti Wendy’s pro Evropu Michael Clarke.

Foto: Wendy’s Wendy’s chystá vstup do Česka

Fast food, který pochází z amerického Columbusu, je na starém kontinentu zatím jen v Gruzii a Velké Británii, kam se značka vrátila v roce 2021, tedy po více než dvaceti letech. Nyní plánuje vstoupit do Španělska, Francie, Portugalska, Rumunska, Irska nebo třeba Polska. A součástí této expanze je také Česko. Dohromady by v Evropě mělo v následujícím desetiletí vzniknout až 400 restaurací, prvních padesát by se mělo otevřít do konce příštího roku.

Společnost ve všech těchto zemích nyní hledá franšízanty, přičemž nejdál je v Irsku a Rumunsku, kde by mělo v blízké době dojít k podepsání prvních smluv. Zahraniční trhy představují pro Wendy’s zhruba sedmdesát procent plánované expanze značky do roku 2025. Po celém světě má nyní firma na sedm tisíc restaurací.

Značka, která má v logu copatou zrzavou holčičku, je známá právě pro své hranaté burgery, které se podávají rovnou z grilu. Specialitou je také chilli, pečené brambory, čerstvě připravené saláty či dezert Frosty.