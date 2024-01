Další krok ve změnách pražské Invalidovny. Město zde plánuje směnu pozemků s developerem Trigema

Uložit 0

Oblast Invalidovny vklíněná mezi Karlín a Palmovku se v posledních letech výrazně proměňuje a zdá se, že mohutný stavební rozvoj je zde teprve na začátku. Postupně zde mají vyrůst stovky bytů, k tomu kanceláře, ale i kulturní centrum a do výstavby se zapojí developeři, státní instituce i radnice Prahy 8. Na nejžádanějším místě přímo u stanice metra plánuje stavět nové byty společnost Trigema, se kterou zde pražský magistrát plánuje směnu pozemků. Radní města nedávno schválili návrh memoranda, které stvrzuje zájem města i developera na spolupráci při revitalizaci stanice a jejího okolí. Jeho součástí je i přesun učiliště, které se u metra nachází.

Praha podle navržené dohody přenechá Trigemě nejprve budovu učiliště nad stanicí metra, výměnou firma na město převede náhradní prostory ve vznikající stavbě Zlatý lihovar v Praze 5. Přesunutí školy zajistí na vlastní náklady společnost. Dále je v plánu směna pozemků v okolí metra, za které firma městu podle návrhu dohody poskytne pozemky, byty či jiný majetek v adekvátní hodnotě.

Memorandum, které je zatím nezávazné, by měly obě strany podle radními města schváleného usnesení podepsat do konce března. Jeho platnost bude deset let. Trigema koupila projekt nad Invalidovnou od bankovní skupiny Erste Group v roce 2021, podle dřívějších informací chce nad stanicí stavět zhruba 250 bytů i obchodní prostory a počítá s investicí kolem dvou miliard korun.

Firma již uzavřela smlouvu o spolupráci s Prahou 8 a zastupitelstvo Prahy loni schválilo pro záměr nutnou změnu územního plánu. Městská část řeší i budoucnost celého sídliště Invalidovna, které se nachází na východním okraji Karlína a vzniklo v letech 1959 až 1967. Radnice si loni nechala zpracovat jeho studii, která shrnuje plánované soukromé projekty či navrhuje potřebnou občanskou vybavenost.

Podle dřívějších informací má kromě stanice metra nová zástavba vzniknout také ve sportovním areálu Čechie Karlín či v ulici U Sluncové podél železniční trati. Stavět u Invalidovny chce i Národní divadlo, které tam plánuje vybudování servisního centra.

Barokní budovu, jejíž jméno stanice metra i sídliště nesou, pak podle dříve zveřejněného návrhu čeká rekonstrukce s moderními přístavbami, kterou plánuje Národní památkový ústav. Vybudovat zde chce kulturní centrum pro Pražský filharmonický sbor, dvě dětské skupiny, pracoviště sbírkových fondů, restaurátorské dílny a pražskou památkovou správu.

Trigema v loňském roce naproti barokní Invalidovně dokončila výstavbu projektu Fragment, kde pronajímá 140 bytů. Největší jednotka má dispozici 5+kk, ty nejmenší pak 27 metrů čtverečních. Většinu nájemců zde tvoří Češi, kteří v průměru platí za metr čtvereční 620 korun.

S přispěním ČTK