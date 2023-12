Daniel Vávra, Ivan Bartoš, tvůrce Tetrisu i přehlídka nových českých her. Praha přivítala konferenci GDS

Uložit 0

Kongresové centrum na pražském Vyšehradě se v pátek a sobotu proměnilo na místo zaslíbené videohrám. A to jak těm novým a teprve vznikajícím, tak zástupcům titulů, které už oslavily světový úspěch. Proběhla zde tradiční konference Game Developers Session, jež byla přehlídkou českého i zahraničního herního průmyslu a jeho tvorby.

Už jedenadvacátý ročník evropsky významné akce se poprvé přesunul do zatím nejhonosnějších prostor. V hlavním sále kongresového centra v Praze se střídala významná jména herního průmyslu, v přilehlých prostorech prezentovali své hry začínající či nezávislí tvůrci. Další sály přinášely obsah jak pro zkušené vývojáře – například v podobě technologicky zaměřených workshopů –, tak pro studenty či začínající autory, kteří mohli vyslechnout třeba přednášku na téma, jak vstoupit do herního průmyslu a uspět v něm.

Na konferenci nicméně vystoupili nejen videoherní vývojáři. Ke slovu se dostal například i britský velvyslanec v České republice Matt Field nebo Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Ten ocenil ještě větší otevření Game Developers Session širší veřejnosti, především právě zmiňovaným studentům. „Rodiče nám říkali, že z videoher zblbneme. Ale také díky nim jsme si vybudovali vztah k technologiím a lépe se vyznáme v moderním světě. I herní průmysl je branou k informovanější společnosti,“ uvedl Bartoš.

Kromě účasti na slavnostním zahájení ministr předával jednu z cen pro nejzajímavější hry prezentované na GDS. A také připomněl, že sám je aktivním hráčem: „Zrovna teď mě baví série Horizon nebo Mortal Kombat.“ Bartoš konferenci navštívil už poněkolikáté a se zástupci videoherního průmyslu už mnohokrát spolupracoval. Letos v létě byl součástí české mise do Japonska po Bartošově boku i Pavel Barák, předseda Asociace herních vývojářů a jeden z organizátorů GDS, který s japonskými protějšky jednal o spolupráci obou zemí.

Foto: Game Developers Session Britský velvyslanec Matt Field a ministr Ivan Bartoš na herní konferenci Game Developers Session

Hlavní slovo na GDS ale samozřejmě patřilo hrám a jejich tvůrcům. Známý český vývojář Daniel Vávra z Warhorse Studios na akci hovořil o budoucnosti oboru. Právě ten se totiž obvykle jako jeden z prvních potýká s technologickými změnami a nástup umělé inteligence nebude výjimkou. „Kde jste potřebovali dvě stě lidí, vám možná bude stačit dvacet,“ zaznělo na GDS. O náročnosti videoherní tvorby promluvil i další spoluzakladatel Warhorse Martin Klíma v přednášce trefně pojmenované Těžké věci zůstávají těžké: poučení z vývoje her.

Na panelové diskuzi pod vedením CzechCrunche coby partnera akce se představila čtveřice zástupců těch nejvýznamnějších domácích herních studií. Ján Ilavský (Beat Games), Marek Španěl (Bohemia Interactive), Jakub Dvorský (Amanita Design) a Marek Rabas (Madfinger Games) se s publikem podělili o největší překážky, které ve svých bohatých kariérách překonali, ale třeba i o to, co jim na herním trhu chybí. Fanouškům domácích her a historie pak Petr Kolář z brněnských Ashborne Games povyprávěl o vzniku hry Last Train Home o československých legiích.

České hosty na hlavním pódiu střídala světově významná jména. Hned úvodní vystoupení pátečního programu představilo zkušeného herního tvůrce Briana Farga, zakladatele slavné společnosti Interplay a muže podepsaného například pod kultovní sérií Fallout. Fargo hovořil o tématech, která zmiňoval i v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch – od počátků v herním byznysu přes úspěch titulů jako Wasteland a Baldur’s Gate až po své plány s novou hrou Clockwork Revolution.

Hned po Fargovi následovala skutečná legenda herního průmyslu. Návštěvníci GDS si totiž mohli naživo vyslechnout příběh tvůrce Tetrisu, jedné z nejslavnějších her všech dob. Osmašedesátiletý programátor Alexej Pažitnov mimochodem Prahu navštívil už poněkolikáté. Významnými zahraničními hosty byli také Rhianna Pratchettová, autorka a scenáristka známá díky novým dílům série Tomb Raider, tvůrce úspěšné zombie hry DayZ Dean Hall či Josh Sawyer, designér vynikajících titulů jako Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas či Pentiment.

Právě přednáškou o propojování skutečných dějin a digitální zábavy v posledně jmenované hře Sawyer program letošní Game Developers Session ukončil. Završil tak dva dny naplněné rozmanitým videoherním obsahem, který zájemcům přinesl možnost hovořit jak se zástupci domácí herní scény – už jste viděli náš žebříček 20 největších českých herních studií? –, tak s pracovníky největších videoherních společností světa od Epic Games přes Nintendo až po Unity. Ale i pro ty, kdo se o hry ještě profesionálně nezajímají či v oboru teprve začínají, byla Game Developers Session také lákavou zastávkou.

Na stylovém retro automatu jste si mohli zahrát novou českou skákačku Bzzzt od zkušeného vývojáře Karla Matějky. Studio SCS Software ke svému stánku lákalo simulátorem náklaďáku, na němž jste si mohli otestovat jejich… simulátor náklaďáku. Návštěvníkům se představila i nová realistická střílečka Gray Zone Warfare od Madfinger Games. Anebo výstava Nekonečné vesmíry – české hry a jejich globální úspěch vzniklá ze spolupráce Českých center a projektu Visiongame.cz. Nebo jste si jednoduše mohli zahrát některou z desítek menších, větších, teprve vyvíjených i už úspěšných českých her.