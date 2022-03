Když měl míč u nohy, dokázal soupeřům zamotat hlavy na tři dotyky. Pak zběhl po křídle a buď to nacentroval do vápna, nebo to klasickou zasekávačkou přihrál na spoluhráče za sebou. O jeho přímých kopech ani nemluvě. David Beckham ale není v povědomí veřejnosti zapsán jen jako bývalý špičkový fotbalista, ale i jako člověk, který rád pomáhá ostatním. A teď se anglická legenda ozvala znovu – v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině.

Zatímco řada lidí pomáhá ukrajinskému lidu Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací o firmě skrze finanční nebo materiální dary, David Beckham se rozhodl využít svého vlivu na sociálních sítích. Ve spolupráci s humanitární organizací UNICEF předal přístup na svůj Instagram (kde ho sleduje skoro 72 milionů lidí) a Facebook ukrajinské doktorce, která v Charkově pečuje o rodící ženy a novorozence. Díky tomu chce světu ukázat, v jak složité situaci se mohou nacházet rodičky a jejich pečovatelky v těžce ostřelovaném městě.

„Dnes předávám své sociální kanály Iryně, vedoucí regionálního perinatologického centra v Charkově na Ukrajině, kde pomáhá rodičkám, aby bezpečně porodily své děti,“ řekl Beckham na úvod svého videa, kde předání oznamuje. Iryna se pak své nové „influencerské“ role záhy chytila a před několika hodinami přidala několik příběhů, ve kterých už mimo jiné ukázala, jak vypadá sklep, kde všechny těhotné ženy a novopečené maminky pobývají.

Charkov je jedním z několika měst, které je ze strany ruských okupantům silně ostřelováno, čímž se razantně ohrožuje bezpečnost všech civilistů. Pod tlakem jsou tak i nemocnice a jak píšou různá zahraniční média s odkazy na ukrajinské zdroje, vojáci Putinova režimu se neštítí útočit ani na tento typ civilních budov. Ochrana rodiček a dětí je tak nejen v Charkově v nejvyšší pohotovosti.

Foto: David Beckham/Instagram První takzvaná storiečka, která na Beckhamově profilu doktorka sdílela

Součástí této sociálně-mediální iniciativy nicméně není jen ukazování bezprostředních záběrů z nemocnice, ale také výzva lidem, aby prostřednictvím UNICEF darovali peníze na nákup plicních ventilátorů, které jsou nezbytné pro novorozence. „Naneštěstí ale do sklepa nemůžeme brát čerstvě narozená miminka, která potřebují intenzivní péči, protože jejich život zatím závisí na přístrojích,“ uvádí Iryna na Beckhamových sítích.

Nákup přenosných generátorů kyslíku (a potenciálních dalších zdravotnických zařízení a doplňků) by proto tuto komplikovanou situaci měl řešit. Vzhledem k tomu, že Beckhama na sociálních sítích sledují desítky milionů lidí, si od toho obě strany hodně slibují. Bývalý hvězdný fotbalista a držitel šesti titulů z prestižní Premier League si v souvislosti s tím uvedl i do svého popisku profilu odkaz UNICEF, kde lze peníze darovat.

S jednou z nejznámějších humanitárních organizací světa ostatně Beckham spolupracuje dlouhodobě. Od roku 2005, kdy hrál ještě v dresu Manchesteru United, se stal jejím velvyslancem a o deset let později založil společný fond 7: The David Beckham UNICEF Fund, v rámci kterého se spolupodílí na ochraně dětí po celém světě. Aktivit ve spojení s UNICEF má několik.

Beckham ovšem není jedinou celebritou, která se snaží válkou zmítané Ukrajině pomáhat. Za zmínku stojí například americká herečka s ukrajinskými kořeny Mila Kunis, která se svým manželem Ashtonem Kutcherem vybrala už více než třicet milionů dolarů na podporu uprchlíků. Zapojuje se i filmový Deadpool Ryan Reynolds a také Leonardo DiCaprio, jenž podporuje charitativní organizace přímo na místě dění.