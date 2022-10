Děláme vše správně? Nejspíš ne, ale budoucností v metaverzu jsme si jistí, říká středoevropský šéf Mety

Společnost Meta Marka Zuckerberga je tak trochu ve zvláštní pozici. Zatímco pomaličku ztrácí roli hegemona ve světě sociálních sítí ve prospěch hráčů, jako je TikTok, snaží se navenek naplno propagovat vizi metaverza, jakési budoucí podoby virtuální reality, z níž dosud využíváme jen velmi málo. Mezi těmito dvěma světy se pohybuje i Tino Krause, regionální ředitel Mety pro střední a východní Evropu. O tom, co se teď ve firmě vlastnící Facebook či Instagram děje, mluvil v rozhovoru pro CzechCrunch.

Do své současné pozice přišel před rokem a do té doby měl pod palcem Německo, Švýcarsko a Rakousko, neboli takzvaný DACH region. Sám pracuje z Mnichova, nicméně své týmy má rozeseté po celé Evropě, včetně centrálního hubu ve Varšavě. Před čtyřmi lety a štací v Metě šéfoval jedné z největších německých marketingových agentur.

Ačkoliv jeho současný zaměstnavatel navenek působí, že se zcela přeorientoval na metaverse (anglický termín, pod nímž společnost Meta rozvíjí a propaguje metaverzum – pozn. red.), Krause přiznává, že jeho role je stále zatím především v přítomnosti. Postupně ale bude i jeho práce zahrnovat stále více metaverzových prvků. „Jsem si naprosto jistý, že jsme na správné cestě,“ říká v rozhovoru.

I dnes má však Meta hodně přes 90 procent příjmů z reklamy. Otázkou tak je, zda se stihne včas přeorientovat na metaverse. Nebo zda se v konkurenci rychle rostoucího TikToku dál dokáže prosadit Instagram a jestli byl vůbec správný krok pokoušet se v rámci doposud téměř výhradně fotografické sociální sítě kráčet ve šlépějích rychle rostoucího čínského protějšku a zaměřit se jeden (i když krátký) čas pouze na několikavteřinové video. A jak na celou dynamiku společnosti dopadnou připravované škrty a změny firemní struktury?

Minulý rok jste firmu přejmenovali na Metu a do popředí všech aktivit jste postavili metaverse – na úkor produktů jako Instagram nebo Facebook. Jak se to projevilo ve vaší dennodenní práci?

Určitě záleží na týmu, v němž jste. Osobně zůstávám hlavně zaměřený na přítomnost, tedy třeba na Facebook, Instagram, ale i WhatsApp, v němž je spousta zatím netknutého potenciálu. Nicméně když se budete bavit s někým z týmů z Reality Labs (část Mety zabývající se metaverzem – pozn. red.), která je více zaměřená na budoucnost, tak u nich to pochopitelně bude většina. Zároveň je třeba říct, že je to vize, kterou plánujeme na deset až patnáct let, a tak počítám, že i moje zaměření se čím dál tím více bude stáčet tímto směrem.

Současný byznys Mety je nicméně stále postavený z více než 90 procent na reklamě. Zvládnete se na metaverse přeorientovat dřív, než vám opadnou příjmy z reklam?

Neinvestujeme deset miliard dolarů za čtvrt roku jen tak. Jsem si naprosto jistý, že jsme na správné cestě. Děláme na té cestě zcela všechno správně? Nejspíš ne. Nicméně už jen posun, který jsme udělali za poslední rok, je podle mě skvělý. Technické specifikace brýlí Quest Pro, které jsme nedávno představili, jsou úžasné, když to srovnáte s konkurencí. A samozřejmě že vycházejí články, jako je například ten nedávný v The New York Times, který naše pokroky bagatelizuje. Ale to nereflektuje sentiment celé firmy. V Metě máme v našem DNA podnikatelský mindset – když si umaneme nějakou výzvu, tak na ní pracujeme. Jsme si jisti, že metaverse je budoucnost, a tak dává smysl do něj hodně investovat.

Foto: Meta Cedule u sídla společnosti Meta

Pojďme ke střední Evropě, kterou máte na starosti. Čím je tento region odlišný, s jakou výzvou se tu nejvíc potýkáte?

V regionu je samozřejmě mnoho výzev, ale v současné době je pro nás všechny na prvním místě tragická situace na Ukrajině se všemi důsledky, které z ní vyplývají. Na druhou stranu mi vždy imponovaly pozitivní rozdíly. Je vidět, že zde máme spoustu inovativních a houževnatých lidí s podnikatelským myšlením. Ve východní Evropě je obecně více vývojářů aplikací a více startupů na obyvatele než v kterékoli jiné zemi v rámci Evropy, Blízkého východu a Afriky. Další odlišnost místních startupů spočívá v tom, že jsou automaticky závislé na malých trzích, takže často přemýšlejí globálně a přicházejí se škálovatelnými řešeními nebo službami.

Když je řeč o aplikacích, tak Facebook měl v posledních kvartálech problémy dále růst, co se týče počtu uživatelů. Roste ještě stále tedy vaše hlavní sociální síť společně s Instagramem v regionu střední a východní Evropy, nebo tu dosáhla na strop?

Nereportujeme čísla na úrovni jednotlivých zemí, takže to nemohu komentovat. Nicméně mohu říct, že za poslední rok vidíme určitou evoluci v tom, jak lidé sociální média používají. Dříve byly jako tržiště, kde křičí jeden přes druhého. Teď se přesouváme spíš do vize digitálního obýváku, kde se lidé více věnují soukromým konverzacím.

Také se změnil způsob používání jednotlivých sítí. Zatímco Facebook je spíš funkční věcí na sledování zpráv a kontakt s přáteli, Instagram je více o inspiraci. A WhatsApp je hlavně na každodenní kontakt s rodinou. Samozřejmě i další aplikace v tomto spektru mají svoje místo, jako třeba TikTok nebo Clubhouse. Ten tu byl jen na chvíli a pak zmizel. Takže můj pohled na celé tohle spektrum je, že musíte být posedlí soutěživostí, stále inovovat. Teď třeba vidíme směr krátkých videí.

Občas něco zkusíme, naši uživatelé řeknou, že se jim to nelíbí, a tak to změníme.

Během léta byl nicméně Instagram kritizován právě za změny směrem ke krátkému videu a přiblížení TikToku. Kritika byla tak silná, že jste se rozhodli některé změny vrátit. Je tedy soustředění se pouze na video obsah tou správnou volbou?

V tuto chvíli to tak skutečně vidíme. Je to ostatně v souladu s tím, jak se postupně vyvíjel internet jako celek. Začali jsme u textu, pak přišly obrázky a po nich video. Nejdřív dlouhá videa, pak krátká. Co bude dál, to opravdu nevím, ale zatím si myslím, že to je správný směr. A vidíme to i na příkladu instagramových Reels a Stories, která jsou na vrcholu.

Co se týče té zpětné vazby z komunity, je to jednoduché – občas něco zkusíme, naši uživatelé řeknou, že se jim to nelíbí, a tak to změníme. Je to neustálá iterace. Není podle mě špatně občas selhat.

Na CzechCrunchi jsme nedávno mluvili i s vaším protějškem z TikToku Tobiasem Henningem. Byl dost optimistický ohledně růstu. Co ale ve vašem případě? Kam chcete dále růst? Kam se chce Instagram dále posunout?

Můžeme přinést pochopitelně mnohem víc než video jako takové. Máme možnosti pro firmy, inspiraci a i takzvanou full-funnel strategii, kdy si můžete přímo v aplikaci koupit produkt. Často se v Metě bavíme také o živých eventech a rovněž nabízíme funkční dimenzi, kterou na TikToku nemáte. Na Facebooku například sleduji stránku lokálních novin z města, z něhož pocházím, což se ke mně v rámci TikToku nedostane. Tam určitě vidím naši silnou stránku.

Foto: Meta Tino Krause, regionální ředitel Mety pro střední Evropu

Meta nedávno oznámila, že zastaví nábor lidí a někteří zaměstnanci už dostali 30 dní na nalezení nové role v rámci firmy. Jaké týmy budou v regionu střední a východní Evropy ty, které budou změnami zasaženy, a jaké aktivity teď půjdou do pozadí?

Když jsem začínal ve firmě před třemi a půl roky, bylo nás 35 tisíc. Dneska je nás přibližně 80 tisíc. To je zásadní růst. Pakliže nabíráte v takto krátké době pětačtyřicet tisíc lidí a tvoříte zcela nové týmy, nejspíš vždycky neuděláte to správné rozhodnutí. Někteří z nás si stále dobře pamatují recesi v roce 2008. Teď – o téměř patnáct let později – jsme z ekonomického pohledu nejspíš ve velmi podobné situaci, a tak každá firma hodnotí, zda je v dobré pozici a připravena na budoucnost. My procházíme naprosto stejnou procedurou a přehodnocujeme naši organizační strukturu. Nemohu být v tomhle ohledu konkrétnější, ale budoucnosti se nebojím.

Loni jste nicméně oznámili, že chcete v rámci metaverza vybudovat v Evropě deset tisíc pracovních pozic. Tohle stále platí?

Ano, v následujících pěti letech. Je to závazek, k němuž stále míříme.