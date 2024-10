Dětský hit Roblox má problém. Pedofily a podvodné počty, hlásí firma, která sestřelila falešné tahače Nikola

Uložit 0

Znáte Roblox? Případně hrají ho vaše děti? Na tuhle otázku spousta lidí odpovídá ano – a i to je důvod toho, že tvůrci téhle kreativní online hry mají na burze hodnotu přes 26,2 miliardy dolarů, zhruba 600 miliard korun. Jenže videoherní obr podle analýzy společnosti Hindenburg Research stojí na pořádně hliněných – a zapáchajících – nohou.

Než se podíváme na pochybná čísla a už dříve probíraný problém s pedofily ve hře Roblox, pojďme si připomenout, co je zač firma, která je nyní vytasila, respektive připomněla. Hindenburg Research je americká společnost, která postavila svůj byznys na shortování, tedy na tom, že očekává pokles akcií nadhodnocených firem. To je riskantní samo o sobě, Hindenburg ale svoje fungování doplňuje tím, že zveřejňuje často velice ostré a detailní analýzy. Za kterými si silně stojí, protože v případě křivých obvinění vedoucích ke zmanipulovanému poklesu akcií riskuje pokuty i vězení.

Hindenburg se takhle nedávno zaměřil na jednoho z nejbohatších mužů Asie Gautama Adaniho – a už zcela spálil (však jeho jméno dává vzpomenout na neslavně hořlavou vzducholoď…) automobilku Nikola. Přesně tu, co se před lety chlubila vodíkovými tahači a měla spustit dopravní revoluci. Byla to pohádka s miliardovou valuací. Jenže Hindenburg ji obvinil z podvodu. A měl pravdu, třeba na záběrech, které měly ukazovat funkční vozy, své tahače Nikola prostě pouštěla z kopce… Skončilo to tak, že její zakladatel Trevor Milton dostal čtyři roky za mřížemi a dluží skoro čtyři miliardy korun.

Tento týden Hindenburg Research zveřejnil analýzu tvůrců dětského herního hitu Roblox Corporation. A opět je třaskavá. Těch problémů hraničících s podvody, které kalifornská firma založená Davidem Baszuckým v roce 2004 nastřádala, je podle Hindenburgu velice dlouhá řada. Tohle je stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

Od vstupu na burzu společnost Roblox Corporation vždy vykázala ztrátu. Insideři za tu dobu vycashovali akcie v ceně 1,7 miliardy dolarů. Mimochodem, cena akcií v době vydání článku – 40,51 dolaru.

Při absenci ziskové metriky je cena akcií závislá na datech poskytovaných Robloxem. Třeba na počtu hráčů. Jenže ten je podle Hindenburgu nadhodnocený až o 42 procent.

Společnost se v současnosti ohání téměř 80 miliony lidí, kteří Roblox denně hrají. Podle Hindenburgu však spojuje skutečné lidi a takzvané denně aktivní uživatele.

Proč je to problém? Protože to nemalé procento údajných uživatelů jsou účty (klidně i desítky účtů) jednoho člověka, naprogramovaní roboti nebo lidé, co ve hře reálně nestráví významný čas.

Roblox s tím navíc nic nedělá. Dokonce americké Komisi pro cenné papíry tvrdil, že ani nemůže. Jenže Hindenburg s odkazem na bývalé zaměstnance říká, že to je prostě lež. A že firma z téhle uživatelské inflace těží.

Kromě lidí navíc má nesmírně nafukovat i čas strávený ve hře. Za rok 2023 to měly být 2,4 hodiny denně. Což je nicméně o 58 procent více než americké děti ve věku 8 až 12 let podle průzkumů průměrně věnují mobilním hrám celkově. A dokonce víc než v průměru tráví na sociálních sítích. Analýza Hindenburgu tvrdí, že skutečný čas je blíž 22 minutám. Hodnoty prý silně ovlivňují právě fejkové, respektive robotické účty.

Tolik shrnutí čísel. Jenže Roblox má problém nejen s počty, ale i pedofily.

O tom, že titul zaměřený na mladší hráče a s mizivou úrovní kontroly je rájem predátorů, se hovoří už delší dobu. Nedostačující dohled nad Robloxem a základní princip hry, která umožňuje tvorbu vlastních aktivit a obsahu, vede k uživatelskému vytváření „her“ o znásilnění, simulujících střelbu ve školách či nemocnicích nebo třeba s neonacistickým obsahem. A ke zneužívání dětí.

Letos v létě téma do detailu rozebrala agentura Bloomberg. Poukázala na to, že prostředí hry je extrémně slabě moderované, a především připomněla několik okamžiků, kdy se chování virtuálních predátorů v Robloxu promítlo do skutečného světa. Od groomingu nezletilých přes sdílení explicitních fotografií – dokonce osmileté dívky – až po skutečné schůzky a sex s mladistvými.

Ve stejném duchu navazuje analýza Hindenburg Research. Ta uvádí například bizarně snadný přístup k pornografickému a ilegálnímu obsahu. Zmiňuje například okamžitý přístup do skupin, v nichž se otevřeně sdílí dětská pornografie či které se odkazují na skandály Jeffreyho Epsteina nebo P. Diddyho – a to při použití účtu vedeného na osobu mladší 13 let.

Navzdory těmto problémům – a i při střízlivějším pohledu na skutečný počet uživatelů – zůstává Roblox Corporation velkým hráčem na trhu. Ten evropský a americký jí však v současnosti začíná být malý, a tak se snaží udržet zdání růstu expanzí například do Asie. Podle amerických analytiků jsou ale tyto trhy ztrátové. A ačkoliv počty uživatelů údajně rostou, konverze těch aktivních na platící pokulhává.

Spolu s uvedenými kontroverzemi to tedy skutečně vypadá, že jedna přefouknutá vzducholoď zase začne hořet. „Domníváme se, že Roblox zvolil ‚přístup Silicon Valley‘ a vydal se cestou růstu za každou cenu. Ať už to je poskytování zavádějících informací či přímo lhaní investorům, nebo otevření své platformy nebezpečným predátorům a obsahu nevhodnému pro děti,“ uzavírá analýza Hindenburg Research.