Něco mezi lodí a letadlem. Hybridní kluzák Seaglider slibuje, že zrychlí cestování po vodě

Ne všude ho využijete, ale v místech, kde potřebujete v co nejkratší době překonat vodní hladinu, najde revoluční kluzák Seaglider uplatnění. Hybrid mezi lodí a letadlem nejdříve plave, ve vyšších rychlostech se dokáže vznést kousek nad hladinu a plachtit vzduchem. Společnost Regent, která za ním stojí, nyní zveřejnila video, které dokazuje, že tohle všechno opravdu funguje. A hlásí i první objednávky.

Tajemství Seaglideru spočívá ve tvaru křídel a ližinách na trupu, které jsou schované pod hladinou. Ty stroji umožňují využívat takzvaného hydrofoilingu, díky němuž je kluzák schopný se od určité rychlosti vznést nad hladinu a být v kontaktu s vodou pouze prostřednictvím oněch ližin. Tohoto principu, který dovoluje cestovat vyšší rychlostí než klasické lodě, využívá například švédský startup Candela, který chce vznášející se čluny využívat jako taxíky.

Seaglider jde ovšem ještě dál a vzdoruje zařazení do existujících kategorií plavidel. Jedná se totiž o hybrid mezi lodí a letounem, který technologie hydrofoilingu využívá ke svému vzletu. Seaglider byl navržen tak, aby se při nižších rychlostech pohyboval po hladině jako klasické plavidlo. V momentě, kdy zrychlí, se jeho klínovitě tvarovaný trup vznese nad hladinu. Při překročení dalšího rychlostního milníku pak může pilot přitažením kniplu vodu zcela opustit, ližiny zatáhnout k trupu a pohybovat se ve vzduchu.

Od hladiny se ovšem Seaglider nevzdaluje příliš daleko. Tvar jeho křídel umožňuje využití vzduchového polštáře mezi hladinou a letounem, díky čemuž by měl stroj efektivněji nakládat s elektrickou energií, která roztáčí jeho rotory.

Foto: Regent Kluzák Seaglider opouštějící hladinu

S podobnými typy letounů se experimentovalo již za éry Sovětského svazu, tehdy byly ovšem vrtule poháněny klasickým spalovacím motorem. S příchodem elektrických pohonů se však hledají cesty, jak by se dalo minimalizovat tření, které ubírá drahocenné energie, čímž se snižuje dojezd. Hydrofoiling ze zdá být zajímavou alternativou.

Výsledkem snažení společnosti Regent by měl být stroj nabízející tichou a účinnou dopravu. Má být schopný dosáhnout rychlosti až 300 km/h, přičemž na jedno nabití by měl urazit až 300 kilometrů. Jedná se však o čísla odhadovaná pro produkční verzi, jež by měla uvézt čtrnáct osob.

Seaglider by měl navíc nabídnout poloviční náklady na provoz oproti letecké dopravě a až šestkrát vyšší rychlost než konvenční plavidla se stejnou kapacitou. Regent svůj stroj od počátku koncipuje k přepravě většího počtu lidí a již nyní mluví o verzích, které by mohly v budoucnu pojmout až 150 cestujících. Jeho nápad se zamlouvá i dopravcům, kteří již projevili zájem o hybridy v celkové hodnotě 7 miliard dolarů, tedy přibližně 170 miliard korun.

První letové testy probíhaly s prototypem, jehož rozpětí křídel dosahuje 5,5 metru. Podmínky byly ideální, slunce svítilo a moře bylo bez vln. Je ovšem otázkou, jaké bude v budoucnu cestování tímto typem dopravního prostředku, pokud by byly větší vlny či foukal vítr.

V současné chvíli má společnost v plánu vyrobit prototyp již v plném měřítku s rozpětím křídel 19,8 metru. K tomu by měla mít k dispozici 18 milionů dolarů, tedy zhruba 440 milionů korun. S masovou výrobou produkční verze chce začít v roce 2024, přičemž první zákazníci by se mohli svézt o rok později.

Jedná se o odvážný plán, ale vzhledem k tomu, že startup může stroj certifikovat jako námořní plavidlo, nebude muset procházet certifikačním peklem, kterému jsou vystaveny projekty zabývající se vzdušnými elektrickými taxíky s kolmým vzletem a přistáním. Uvedení Seaglideru na trh by tak mělo být daleko jednodušší.