Letní průvodce pivními styly. Čím se vyznačují, jak chutnají a která konkrétní piva vyzkoušet?

Prázdniny jsou v plném proudu a možnost zajít si na pivo je tak přeci jen o trošku lákavější než normálně. A i když nemáme nic proti hladince pečlivě ošetřené plzně, pivní svět dnes už nabízí mnohem pestřejší výběr. A byla by škoda něco z toho nevyzkoušet. Zvlášť pak ta piva, která se k aktuálnímu období hodí nejlépe. Které pivní styly jsou nejzajímavější, čím se vyznačují a která piva v jejich rámci stojí za ochutnání? S pomocí Terezy Pospíšilové z pražského pivního baru Pult jsme pro vás připravili průvodce, kde se všechno tohle dozvíte.

Session IPA

Session IPA je lehčí a pitelnější verze klasické India Pale Ale (IPA). Vznikla jako odpověď na trend chmelených piv, která ale někdy bývala příliš silná na delší sezení v hospodě nebo na celovečerní popíjení. Obsah alkoholu je obvykle mezi 3 až 4,5 %.

Typická je příjemná chmelová vůně a jemná hořkost, často s citrusovými, tropickými nebo pryskyřičnými tóny. Tělo je lehčí až střední, může mít sušší zakončení. Barva je světlá až lehce zlatavá.

Foto: Pivní bar Pult Tereza Pospíšilová z pivního baru Pult se v pivu vyzná

„Pocit v ústech po napití je osvěžující, konzument by měl mít chuť se napít znovu a znovu. Tohle pivo je vhodné pro ty, kdo mají rádi chuť moderních chmelových piv, ale nechtějí vysoký obsah alkoholu. Skvělá volba na léto, grilování, festivaly – prostě tam, kde si chcete dát víc než jedno pivo,“ popisuje Tereza Pospíšilová.

TP doporučuje vyzkoušet:

Virgo 11° (pivovar Černý potoka)

Metropolitan 12° (Pivo Falkon)

Nevada 12° (Beer Factory)

Léto 2025 10° (Sibeeria Brewery)

Dead Pony Club ze skotského pivovaru BrewDog

Go to IPA z amerického Stone Brewing

Evergreen z dánského pivovaru Mikkeller

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Session IPA

Session NEIPA

Session NEIPA (Session New England IPA) je lehká, méně alkoholická verze New England IPA – tedy piva, které je silně chmelené, šťavnaté, ale na rozdíl od klasické IPY má nižší hořkost a je zakalené. Stejný ale mívá obsah alkoholu, a to mezi 3 až 4,5 %.

Barva je zakalená až mléčná, často bývá zlatá až světle oranžová. Vůně a chuť tohoto piva je intenzivně ovocná, často ucítíte mango, ananas, citrusy, broskev nebo žlutý meloun. Tělo je lehké až střední a díky použití ovesných vloček také „hedvábné“. Hořkost u session NEIPA je nízká a pocit v ústech má být šťavnatý a svěží.

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Session NEIPA

„Tohle pivo je vhodné pro ty, kdo milují NEIPY, ale chtějí nižší obsah alkoholu a vyšší pitelnost. Ideální „celodenní IPA“ bez těžkosti,“ dodává Pospíšilová.

TP doporučuje vyzkoušet:

Pool Party 8° (Pivovar Chroust)

Session NEIPA 12° (Pivovar Čestmír)

Trudi 9° (Pivovar Clock)

Crush on Elani 12° (Pivovar Antoš)

Soup IPA (španělský Garage Beer Co)

Freshhh IPA (opět španělský Soma Beer)

Crowd Control z rumunského Hop Hooligans Brewery

Juicy Pale Ale

Juicy Pale Ale je moderní a v současnosti velmi oblíbený styl, který kombinuje lehkost klasického Pale Ale s intenzivní ovocnou chutí a vůní známou z NEIPA. Obsah alkoholu je obvykle mezi 4 až 6 %. Barva je zlatá až lehce zakalená oranžová a celkově by ve vzhledu měl být patrný zákal, ačkoli ne tolik jako u NEIPA.

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Juicy Pale Ale

Jde o velmi výrazně ovocné pivo, aroma a chuť je tak typicky cítit po tropickém ovoci, citrusech, broskvích, mangu a ananasu. Tělo Juicy Pale Ale je šťavnaté, někdy až „hedvábné“. Hořkost je nízká až střední, hladká a zakulacená, doznívání většinou krátké a čisté.

„Tohle pivo je vhodné pro pijáky, kteří milují vůni a chuť tropického ovoce, ale nechtějí silné pivo. Současně také chtějí něco šťavnatého, ale ne příliš hořkého. Ideální volba na léto i pro začátečníky v řemeslném pivu,“ upřesňuje Pospíšilová.

TP doporučuje vyzkoušet:

Double Trouble 10° (Budějovický Budvar & Pivovar Obora)

Voltage 12° (Pivovar Matuška)

Juicy Cat 12° (MadCat)

Orange Spot 13° (Pioneer Beer)

RiNo z amerického Epic Brewing

Pale Ale z britského Cloud Water

Maz Pale Ale ze švédského Omnipollo

Witbier

Witbier je tradiční belgický pšeničný styl piva, který je známý světlou barvou, jemnou zakaleností a kořeněno-citrusovým charakterem. Dále je typický tím, že se do něj přidávají koriandrová semínka, díky nimž má jemnou peprnost, a pomerančová kůra, která dodává citrusovost a svěžest.

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Witbier

Název pochází z nizozemštiny a znamená doslova „bílé pivo“ – právě pro jeho mléčně světlý vzhled. Ten pivo získává díky pšenici a kvasnicím s esterovým a fenolickým profilem. Obsah alkoholu je obvykle mezi 4,5 až 5,5 %.

Aroma je jemně kořeněné a citrusové, chuť lehká a osvěžující, mírně nakyslá s kořeněným závěrem, tělo lehké a střední a pocit v ústech krémový a hladký. Witbier je vhodný do teplého počasí jako velmi osvěžující nápoj nebo přes den coby nenáročný pivní styl.

TP doporučuje vyzkoušet:

Blanche 11° (Pivovar Obora)

White Cow 12° (Zlatá kráva)

Swit 12° (Pivo Falkon)

Hoegaarden Wit, St. Bernardus Wit a Blanche de Bruxelles (belgický pivovar Lefebvre)

Witty 12° (Nozib Special Brews)

Berliner Weisse

Berliner Weisse je tradiční německý styl piva pocházející z Berlína. Lehké, světlé a kyselé pivo s nízkým obsahem alkoholu (3–5 %) a osvěžující povahou. U čistého Berliner Weisse je barva velmi světlá, slámová, obvykle lehce zakalená.

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Berliner Weisse

Chuť je výrazně kyselá a osvěžující, hořkost velmi nízká až žádná. Tělo má velmi lehké, sušší a šumivé – často perlí jako šumivé víno, a proto se mu přezdívá „šampaňské severu“.

Během procesu vaření lze přidat i ovocnou nebo bylinnou složku, pak má pivo chuť, vůni i barvu po použitých surovinách. Velmi typické jsou maliny, mango nebo maracuja. Díky tomu je berliner weisse vhodné pro milovníky kyselých, lehkých piv a pro ty, kdo hledají osvěžující nízkoalkoholické pivo.

TP doporučuje vyzkoušet:

Berliner Weisse 10° (Pivovar Libertas)

Cantaloupe 10° (SQBRU)

Elektrolít 9° (Pivovar Volt)

Berliner Weisse Mango & Calamansi White Chocolate 9° (Pivovar Záhora)

Hallo Ich Bin Berliner Weisse Peach (dánský pivovar Mikkeler)

Mango Colada ze švédského Brewski

Red & Black Currant z lotyšského Ārpus Brewing Co.

Gose

Gose je starý německý styl kyselého piva, který pochází z města Goslar a později byl populární hlavně v Lipsku. Jeho hlavními rysy jsou kyselost, slanost a kořeněnost. Obsah alkoholu bývá okolo 4 až 5 %. U čistého gose je barva velmi světlá, slámová, často lehce zakalená. Chuť je pak výrazně kyselá, lehce slaná a kořeněná, hořkost velmi nízká až žádná.

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Gose

Typickými surovinami jsou mořská sůl a koriandr, případně laktobacily. Tělo je velmi lehké, sušší a osvěžující. Také u tohoto piva je sycení vysoké, ale na rozdíl od berliner weisse je gose komplexnější a často kulatější. I zde platí, že je možné během procesu vaření přidat ovocnou nebo bylinnou složku, pak má pivo chuť, vůni i barvu po použitých surovinách.

„Lehkost, svěžest a jemná citrusovost dělají z gose perfektní pivo do horkého počasí. Současně se skvěle páruje s jídlem, dobře funguje například s mořskými plody, sushi nebo vyzrálými sýry,“ doplňuje Pospíšilová.

TP doporučuje vyzkoušet:

Forest Fruit 12° ze spolupráce pivního baru Pult a Pivovaru Obora

Botanic 10° (Pivo Falkon)

Orange Sun 11° (Pivovar Mazák)

Sage Loop 13° (Chernobeer Brewing Co.)

Tomato Gose od lotyšského Ārpus Brewing Co.

Cucumberbatch z estonského Anderson’s Brewery

Art 70+ z polského Stu Mostów

Pastry Sour Ale

Pastry Sour je prakticky sour ale, do kterého se přidávají dezertní suroviny jako ovoce (maliny, jahody, mango, …), vanilka, skořice, kokos, kakao, sušenky, piškoty, marshmallows, laktóza (mléčný cukr pro sladkost a plnost), někdy i ořechy, čokoláda nebo cukrovinky. Cílem je vytvořit pivo, které chutná jako dezert v tekuté podobě, proto jeho chuť často připomíná koláče, dorty, zmrzlinu nebo smoothie.

Foto: Pivní bar Pult Pivní styl Pastry Sour Ale

Obsah alkoholu bývá vyšší, od 5 do 8 %, a barva zpravidla odpovídá použitým surovinám. Tělo je hutnější, plnější a může připomínat smoothie nebo roztátou zmrzlinu. Odtud jsou tato piva někdy nazývaná také jako Gelato/Smoothie Sour Ale. Chuť je sladkokyselá a odráží použité suroviny, hořkost je v tomto případně prakticky nulová.

„Slovo pastry – tedy česky pečivo nebo zákusek – odkazuje na to, že pivo má evokovat sladký dezert. Podobně jako „pastry stout“, což je tmavé, sladké pivo s přídavkem čokolády, vanilky nebo sušenek. Toto pivo je vhodné pro milovníky sladkokyselých, někdy až neobvyklých kombinací chutí, sladkých dezertů a piv s wow efektem,“ uzavírá výběr Pospíšilová.

TP doporuručuje vyzkoušet: