Ve středu večer Disney zveřejnilo poslední finanční výsledky, které způsobily výrazný propad hodnoty akcií firmy. Nejen, že nenaplnily očekávání, ale dříve raketový růst streamovací služby Disney+ výrazně zpomalil. O pár dnů později zábavní obr představuje nálož nových titulů, jež mají přitáhnout miliony nových diváků. Hlavní novinkou jsou detaily k seriálu Obi-Wan Kenobi, dostalo se ale i na zmínky novinek Marvelu a mnoha dalších titulů.

Po The Mandalorian a The Book of Boba Fett se třetí hraný seriál ze světa Star Wars zaměří na osudy jednoho z nejvýznamnějších rytířů Jedi, Obi-Wan Kenobiho. Ten ještě jako relativně mladý příslušník řádu začal trénovat Anakina Skywalkera, dítě, v němž dřímal velký potenciál pro dobro i zlo. I když Obi-Wan nakonec selhal a sledoval Anakinův přerod na Dartha Vadera, o pár desítek let později sehrál důležitou roli ve výchově Luka Skywalkera.

Nový seriál Disneyho bude slavného rytíře Jedi sledovat po událostech Epizody III – Pomsty Sithů, kdy byla podle Rozkazu 66 vyvražděna naprostá většina galaxie rytířského řádu. Obi-Wan se ocitá sám na planetě Tatooine. Zde se má odehrávat většina seriálu, podle všeho ale zavítáme také na jiné světy.

Hrdina, kterého stejně jako ve druhé filmové trilogii ztvární Ewan McGregor, se bude především snažit uniknout inkvizitorům Impéria, kteří hledají přeživší Rozkazu 66. Zároveň musí chránit malého Lukea a Leiu, jejichž matka Padmé zemřela. Takřka žádné další detaily příběhu zatím nejsou známé, ale internet obletěla ještě jedna zásadní zpráva – Obi-Wan se v určitém bodě utká s Darthem Vaderem. Ztvárnění jednoho z nejznámějších filmových zloduchů se v seriálu přitom ujme Hayden Christensen, představitel Anakina Skywalkera v Epizodě II a III.

Temuera Morrison a Ming-Na Wen v seriálu The Book of Boba Fett Reprofoto: Star Wars/YouTube

Disney zmíněné novinky odhalilo v krátkém videu, které je dostupné na streamovací službě Disney+ (a neoficiálně i jinde). Režisérka Obi-Wana Deborah Chowová zmiňuje: „Doba, v níž se s ním setkáváme, je pro něj poměrně temná, už proto, že je Jedi. Všude kolem se pohybují lovci Jediů a nikde není bezpečno.“ Video neobsahuje záběry přímo ze seriálu, ukazuje však kresby, z nichž filmaři vychází. Jsou mezi nimi jak různá prostředí, tak souboj Obi-Wana s Darth Vaderem.

Obi-Wan Kenobi vyjde příští rok, zatím se ale neví kdy přesně. Mnohem dříve by každopádně fanoušky Star Wars měla potěšit minisérie The Book of Boba Fett, která bude sledovat osudy titulního lovce odměn, usilujícího o převzetí moci nad zločineckým impériem svého bývalého šéfa Jabby Hutta. Jak mu to půjde, diváci uvidí 29. prosince, české publikum si však bohužel bude muset opět počkat až do příštího léta, kdy sem má dorazit Disney+.

Zábavní firma na včerejší akci Disney+Day představila také trojici televizních novinek z univerza Marvelu (MCU), Moon Knight, She-Hulk a Ms. Marvel. Zmínka padla také o spin-offu chystané minisérie Hawkeye s názvem Echo. Ten se zaměří na méně známou, hluchou superhrdinku Mayu Lopez alias Echo. Ztvární ji začínající (také hluchá) herečka Alaqua Cox.

Nejvíce pozornosti si nicméně mezi novými marvelovkami získal Moon Knight, v krátkém teaseru (dostupném jen na Disney+) totiž překvapil až mírně hororovým laděním. Hrdinou seriálu, kterého hraje Oscar Isaac, je Marc Spector, bývalý americký voják trpící rozštěpem osobnosti. Jak říká v ukázce, nedokáže rozeznat sen od reality, v obou přitom vídává egyptského měsíčního boha Chonsu a získává od něj nadpřirozenou moc. Roli zatím neznámého zloducha si v novince zahraje Ethan Hawke.

Jeremy Renner v seriálu Marvelu Hawkeye Reprofoto: Marvel Entertainment/YouTube

Druhý teaser dostal seriál She-Hulk. Jak je jasné z názvu, bude pojednávat o ženském „Hulkovi“, právničce Jennifer Waltersové, která schopnosti i podobu zeleného monstra získá přímo od Bruce Bannera skrze krevní transfuzi. Zatímco Banner se ale musel dlouho učit své destruktivní alter-ego ovládat, hrdinka She-Hulka totéž zvládne mnohem rychleji.

Hlavní trojici nových titulů MCU uzavírá Mr. Marvel o mladé fanynce Captain Marvel. V neveřejné ukázce dívka se zklamaným výrazem říká: „Svět většinou nezachraňují hnědé holky z Jersey City.“ Nebyl by to ale komiksový seriál Disneyho, kdyby jí záhy neprošla magická energie, která jí dá moc svět zachránit. Dívka jménem Kamala Khanová bude první muslimskou superhrdinkou v MCU.

Kromě tohoto omezeného výčtu Disney včera zmínilo desítky dalších novinek, od nového klipu z dokumentu Petera Jacksona o The Beatles přes seriál Ironheart o tvůrkyni obleku překonávajícího Iron Mana až po hraného Pinocchia Roberta Zemeckise s Tomem Hanksem. Kompletní seznam je k dispozici v tiskové zprávě společnosti.