Třetí čtvrtletí bylo pro Disney nejlepší za dlouhou dobu, s ustávající pandemií se totiž lidé ve větších počtech vraceli do kin a zábavních parků. Ve čtvrtém kvartále ale nadšení opadlo, příjmy firmy nenaplnily očekávání a hodnota akcií poskočila dolů skoro o pět procent. Vedení to ale příliš netrápí a místo toho se zaměřuje na budoucnost, kde chystá předpokládané filmové hity či seriály nebo rovnou vlastní metaverzum po vzoru Facebooku.

V zásadě barevnější Matrix, jen s méně důsledným propojením skutečnosti a virtuální reality, se okamžitě stal jedním z hlavních témat technologického světa předminulý týden, když vlastní vizi představil Mark Zuckerberg. Byť se jeho metaverzum mnohým jeví jako poněkud dystopická budoucnost, vedle Facebooku v něm vidí velký potenciál třeba také Microsoft nebo podle vlastních slov právě Disney.

„Naše společnost je už dlouho průkopníkem v oblasti využívání technologií pro zlepšení zážitku ze zábavy,“ řekl v hovoru s investory šéf Disney Bob Chapek. Pokračoval poznámkou, že dosud byly aktivity firmy v tomto směru jen prologem v propojování fyzického a digitálního světa a cílem je „vyprávění bez hranic v našem vlastním Disney metaverzu.“ Realita a fantazie se ostatně už desítky let prolínají třeba v zábavních parcích Disneyland nebo počítačových hrách, k nimž se připojují také prostředí ve virtuální realitě.

Bob Chapek, šéf Walt Disney Company Foto: Walt Disney Television/Flickr

Rozšiřování těchto možností je však prozatím hudba budoucnosti, obraťme se tedy na aktuální byznys firmy. Zatímco analytici z Wall Street od Disney za čtvrté fiskální čtvrtletí očekávali příjmy 18,79 miliardy dolarů, ty skutečné se zastavily na 18,53 miliardy (přes 400 miliard korun), tedy jen o trochu níže. Horší bylo pro investory číslo označující příjem na akcii, jež dosáhlo 0,37 dolaru oproti předpokládaným 0,51 dolaru. Obecně je na tom ale byznys podstatně lépe než loni uprostřed podzimní fáze pandemie před vakcínou.

Nejvíce se meziroční zlepšení projevilo samozřejmě u zábavních parků Disneyland a Walt Disney World a dalších zážitkových center, kde příjmy narostly o více než 99 procent na 5,45 miliardy dolarů. Firmě se zde mimo jiné vyplatil také kontroverzní loňský krok, kdy se pro minimalizaci ztrát rozhodla polovinu zaměstnanců parků, výletních lodí a podobných atrakcí poslat na dlouhé neplacené volno. Stále významnou částí byznysu je pak také lineární televize se stanicemi ABC a ESPN, která mezi červnem a zářím vygenerovala 6,7 miliardy dolarů v tržbách.

Snad jedinou divizí zábavního obra, kterou pandemie zasáhla pozitivně, byla streamovací služba Disney+, velice rychlý růst v době karantén si teď ale vybírá svou daň. Zatímco ještě nedávno se zdálo, že Disney+ se rychle dotahuje na Netflix, v uplynulém čtvrtletí mu přibyly jen dva miliony předplatitelů, o polovinu méně než mnohem většímu konkurentovi. Jeden má teď 118 milionů, druhý 214 milionů předplatných. Stále navíc platí, že streamovací služba myšáka Mickeyho má z jednoho účtu podstatně menší příjem než Netflix.

Pod Disney ovšem spadají také ještě další dvě služby, jmenovitě Hulu a ESPN+. Všechny dohromady mají nyní 179 milionů uživatelů. Samotné Disney+ přitom zatím není dostupné na mnoha trzích, kde má konkurence už poměrně zavedenou uživatelskou základnu. Mezi takové ostatně patří také Česko nebo Slovensko, kam se služba po nedávném odkladu chystá až příští rok v létě. Podle vedení firmy je pak pro další růst zásadní pravidelný přísun nového zajímavého obsahu, který v posledních měsících poněkud scházel.

Film Spider-Man: Bez domova Reprofoto: Marvel Entertainment/YouTube

Závěrem listopadu má na Disney+ dorazit seriál Hawkeye o dosud snad nejopomíjenějším avengerovi, který akcí i zasazením do období Vánoc připomíná Smrtonosnou past. O měsíc později, 29. prosince, pak na obrazovky dorazí další hraný titul ze světa Star Wars, The Book of Boba Fett. Od zítřka streamovací služba nabídne také třináct blockbusterů Marvelu v rozšířeném formátu IMAX. Díky němu se typické černé pruhy na televizích s poměrem stran 16 : 9 zaplní obrazem dosud dostupným jen ve velkoformátových kinech.

Samotný Marvel je momentálně v procesu rozjíždění čtvrté fáze svého filmového (a teď už i televizního) univerza, jehož nejnovějším příspěvkem je snímek Eternals. Ačkoliv pokus superhrdinské filmy posunout jiným směrem naráží na kreativní problémy, v kinech se mu zatím daří relativně dobře. Ještě letos má navíc vyjít vysoce očekávaný Spider-Man: Bez domova, jehož výdělky z kin by mohly dosáhnout astronomických předpandemických hodnot.

V souvislosti s tím teď ze strany vedení Disney padla ještě jedná důležitá poznámka. Zatímco v září firma oznámila, že všechny její filmy do konce roku dostanou exkluzivní uvedení na velkém plátně, Bob Chapek tento slib nyní překvapivě neprodloužil pro příští rok. Místo toho řekl, že pečlivě sledují proměny návyků publika a jim přizpůsobí svoji distribuční strategii tak, aby z ní měli co největší prospěch akcionáři.