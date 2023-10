Diváci se posmívají efektům ve filmech Marvelu. Jejich tvůrci teď chtějí více času a lepší podmínky

Uložit 0

Poslední měsíce dění v Hollywoodu dominovala dvojice stávek scenáristických a hereckých odborů, které pro tisíce svých členů požadují lepší podmínky od velkých studií. Tvůrci vizuálních efektů (VFX), bez jejichž práce se značná část současné produkce neobejde, také dlouhodobě pracují pod tlakem a bez dostatečného ocenění, což má za následek třeba nezajímavé či špatné efekty v posledním Thorovi či Ant-Manovi. VFX umělci jsou přitom jedinou filmovou profesí, která nebyla sdružená v odborech. To se teď mění a spolu s tím Hollywood možná čeká další výrazná proměna.

„Upřímně mě už nebaví pracovat na seriálech Marvelu,“ hlásalo velice populární téma, které se před rokem objevilo na diskusním fóru Reddit. Mnoho tvůrců digitálních efektů si zde stěžovalo například na to, že vedení studií, producenti či režiséři si projekty před natáčením a následnou postprodukcí dostatečně nepromýšlí. Často tak nastávají situace, kdy studio zaměřené na vizuální efekty vytvoří záběry podle zadání a pak jim přijde na tutéž scénu další, zcela jiné a s mnohem kratším časem na dokončení.

V jiných případech se zase očekává, že umělci rovnou dodají několik různých verzí zpracování scén, z nichž si pak studio bude moci vybrat. Podobná praxe je do jisté míry samozřejmě standard, Marvel ale podle všeho požaduje finální verze všech alternativ a několik z nich pak jednoduše vyhodí. Platí pak samozřejmě podle počtu dodaných použitých záběrů, ne podle všech vytvořených nebo podle jejich náročnosti.

Foto: Falcon Chris Hemsworth ve filmu Thor: Láska jako hrom

Výsledkem je pak často takzvaný crunch známý hlavně z tvorby videoher, kdy vývojáři několik týdnů, ale také mnoho měsíců před finálním termínem musí neustále pracovat v dlouhých, náročných přesčasech, aby se vše stihlo. Kombinace nezvládnutelných termínů, nekoncepčních požadavků a přepracovanosti pak dávají vznik případům jako zmíněný Thor: Láska jako hrom. Ten se navíc kvůli použití nové technologie potýkal s místy až směšně nepřesvědčivými efekty, které nepřísluší filmu za čtvrt miliardy dolarů.

Zdaleka ovšem nejde jen o Marvel, podobné problémy jsou ve světě hollywoodské postprodukce poměrně rozšířené. Prohloubily se navíc kvůli covidu-19, kdy se nemohlo natáčet vůbec nebo se točilo jen v omezeném rozsahu a po rozvolnění protipandemických opatření vznikl nápor nedokončených projektů, které čekaly na zpracování vizuálních efektů.

Nespokojení VFX umělci přitom nemají mnoho způsobů, jak svoje pracovní podmínky zlepšit nebo dát velkým studiím dostatečně důrazně najevo, že by měla svoje praktiky změnit. Na rozdíl od většiny jiných filmových profesí v Hollywoodu totiž dosud nepatřili do žádného odboru, a nejsou tak schopní vůči firmám postupovat organizovaně.

První náznak, že by se to mělo změnit, přišel letos v polovině září. Asi 50 lidí, kteří na vizuálních efektech pracují přímo v Marvelu, jednohlasně hlasovalo pro to, aby se připojili k odborům International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE). Ta zastupuje asi 168 tisíc různých výtvarníků a techniků v Severní Americe, jde tedy o velice rozsáhlou organizaci s velkou vyjednávací mocí.

Padesát lidí je v tomto kontextu sice mizivé číslo, zvlášť když na vizuálních efektech jednotlivých blockbusterů většinou pracují stovky tvůrců, je to nicméně významný první krok. Umožní kolektivně vyjednávat s vedením studií a zajistit lepší platové i pracovní podmínky. Také se očekává, že si toho všimnou další a budou je následovat.

Foto: Falcon S velice náročnými podmínkami se potýkali i animátoři chváleného Spider-Mana: Napříč paralelními světy

Ostatně právě to se už děje. Před několika dny v jednohlasném hlasování osmnáct interních VFX umělců z Walt Disney Pictures rozhodlo, že i oni založí odbor pod IATSE. Mack Robinson, koordinátor vizuálních efektů z Disney, řekl: „Tak dlouho jsme chtěli stejnou ochranu jako všichni ostatní, ale naděje byla v nedohlednu. Jsem hrdý na každého VFX umělce, který chce lepší, udržitelnou budoucnost.“

Server Variety v souvislosti s tím cituje také Marka Patche, který pracoval třeba na efektech pro film Tenet a má důležitou roli v organizaci svých kolegů. „Tohle není o Marvelu nebo Disney, je to o VFX umělcích napříč Hollywoodem a o domáhání se uznání za práci, kterou děláme,“ poznamenal Patch. Dodal, že v následujících týdnech a měsících by měla proběhnout další hlasování o přidání se pracovníků z několika studií k odborům.

Motivace z jejich strany je jistě silná, jelikož drtivá většina z nich kvůli americkému systému a absenci vyjednávací síly nemá od zaměstnavatele ani zdravotní pojištění, o neproplacených přesčasech, dosahujících i desítek hodin týdně, nemluvě. Současné posuny jsou přesto výsledkem mnoha let činnosti v pozadí zájmu. A mohly by znamenat novou éru v Hollywoodu, kterou výrazně pocítí umělci, studia i diváci očekávající zajímavé a kvalitní vizuální zpracování.