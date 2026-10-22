Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Dlouhá léta chodil kolem staré pily, pak ji zachránil před demolicí. A teď tu postaví přes sto bytů

Areál, který kdysi zaměstnával stovky lidí, čeká proměna. Na zachovanou historickou pilnici naváže nový rezidenční projekt.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Ridera

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Téměř dvě století se v beskydské Ostravici zpracovávalo dřevo. Místní Arcibiskupská pila zaměstnávala v dobách největšího rozmachu až dvě stovky lidí, její provoz ale definitivně skončil v roce 2011 a zanedbaným stavbám hrozila demolice. Šestapůlhektarový brownfield nakonec koupila rodinná skupina Ridera a po letošní kolaudaci někdejší velké pilnice s dochovanými dřevěnými obloukovými vazníky chystá rezidenční projekt, do nějž investuje zhruba 700 milionů korun.

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„Kolem pily jsem chodil dlouhá léta, ještě když fungovala. Když jsme areál v roce 2013 koupili, byl ve velmi špatném technickém stavu a zvažovali jsme i demolici. Rozhodli jsme se však, že si takové místo zaslouží druhou šanci. Nechtěli jsme, aby Ostravice přišla o kus své historie. A dnes se pila znovu stává přirozenou součástí života obce,“ říká Václav Daněk, zakladatel a majitel čtyřmiliardové skupiny Ridera. Zrekonstruovaná pilnice už hostí společenské, kulturní i sportovní akce.

Do roku 2029 přibude na bývalém průmyslovém pozemku sedm nízkopodlažních bytových domů se 113 jednotkami o dispozicích od 1+kk po 5+kk. Každý byt bude mít vlastní lodžii nebo terasu i parkovací místo. Projekt Kořeny Ostravice počítá také s obchody, kavárnami a dalšími službami. Jeho hlavním prvkem se stane nové náměstí se zelení, které obci dosud chybělo. Stavba má začít příští rok.

„Nemuseli jsme volit mezi hustší zástavbou a zachováním přírodní zeleně. Nechceme do krajiny jen přidávat další budovy. Proměňujeme bývalý průmyslový areál v místo, které bude obci dlouhodobě sloužit,“ vysvětluje Václav Daněk mladší, který ve skupině řídí developerské aktivity. V dosahu budoucí čtvrti leží vlaková stanice, několik škol, sjezdovky i cyklotrasy.

Ridera má v Praze a Moravskoslezském kraji rozestavěno zhruba tisíc bytů. Mezi její projekty patří výstavba u slepého ramene Odry nebo mezi ostravskými čtvrtěmi Poruba a Svinov. Skupina je také generálním partnerem extraligového hokejového klubu HC Vítkovice Ridera. Vedle stavebnictví a developmentu podniká rovněž v obchodu s palivy, kamenivem a uhlím.

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