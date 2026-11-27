Nepodařilo se naplnit slibované vize. Básnická síť, do které Karel Janeček vložil přes 70 milionů, končí
Česká síť pro básníky Poetizer míří do konkursu. V roce 2018 ji založili manželé Johana a Lukáš Sedláčkovi, velké plány na globální projekt nevyšly.
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Měl to být Instagram pro poezii, do kterého miliardář Karel Janeček poslal přes 70 milionů korun. Teď česká sociální síť Poetizer končí. Firma podala k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh a sama navrhuje konkurs. Poskytovatel hostingu jí podle návrhu kvůli nezaplaceným fakturám vypnul servery, aplikace nefunguje a jiný příjem firma nemá. Dvaceti věřitelům dluží přes šest milionů korun, majetek má v hodnotě něco přes sto tisíc korun. Poetizer měl být místem, kde by lidé z celého světa sdíleli vlastní básně.
Dva roky po startu sociální síť hlásila přes 1,4 milionu básní od uživatelů ze 120 zemí, většinou mladých Američanů. „Poetizer je první vlaštovkou, která spojuje lidi v tom nejkrásnějším – v umění,“ říkal tehdy Janeček. Spoluzakladatel projektu Lukáš Sedláček sliboval, že síť postaví bok po boku Instagramu a TikToku. Společníci do firmy podle rozvahy vložili téměř 76 milionů korun, naprostou většinu z toho Janeček. Na ztrátách se ale nasbíralo přes 81 milionů.
Ještě před insolvencí se ve firmě vyměnilo vedení. Valná hromada koncem července podle notářského zápisu odvolala Sedláčka z funkce jednatele „z důvodu porušení jeho povinností vyplývajících z výkonu funkce jednatele“. Pro hlasoval Janeček, který drží 38,2 procenta, a menšinoví společníci Tomáš Neumann a David Ruml. Hlasy Sedláčkovy manželky a spoluzakladatelky Johany Sedláčkové Vamberské, která má stejně jako on přes 26 procent, se nezapočítávaly. Sedláček sám na valné hromadě nebyl. Novým jednatelem se stal Janečkův spolupracovník Karel Škácha.
Janečkova strana vidí neúspěch v řízení. „Investice nakonec nenaplnila očekávání. Platformu po celou dobu řídil pan Sedláček, kterému se nepodařilo naplnit slibované vize ani dosáhnout plánovaných cílů,“ říká mluvčí Karla Janečka Lenka Angelika Tichá. Sedláček podle ní jako jednatel navíc „neplnil některé zákonné povinnosti spojené se správou společnosti“. O které šlo, neupřesnila. Janečka podle mluvčí oslovil Sedláček s nabídkou v době covidové pandemie, kdy byli lidé měsíce odříznutí od společenských kontaktů, a myšlenka poetické platformy ho zaujala.
Důvody odvolání Sedláček ve vyjádření pro CzechCrunch nekomentoval. „Od konce července letošního roku již společnost neřídím a nepodílím se na rozhodování jejího vedení,“ uvádí. Projekt označuje za jeden z nejnáročnějších ve svém profesním životě. Poetizer podle něj oslovil statisíce lidí z celého světa a přes jeho platformu pro samovydávání knih, kterou spustil v roce 2022 v USA, se tam vytisklo a doručilo přes 12 tisíc knih. „To vše považuji za úspěch, který ani současný vývoj nemaže,“ říká.
Největším věřitelem je přitom Sedláčkova vlastní firma. Vzdělávací společnost European Leadership & Academic Institute (ELAI), kterou plně vlastní, má podle seznamu závazků za Poetizerem téměř 3,4 milionu korun včetně úroků, tedy víc než polovinu všech dluhů. Jde o zápůjčku z roku 2023 a o Sedláčkovy nevyplacené mzdy, které na ELAI postoupil. Sám Sedláček navíc za firmou eviduje nevyplacenou odměnu jednatele od srpna 2024. Dalším velkým věřitelem je technologická firma CodeNOW s fakturami za téměř milion korun, dluží se i sociální správě a zdravotním pojišťovnám.
Peníze na provoz firmě poslal ještě koncem října také Janeček, částka je v dokumentech začerněná. Sedláček byl podle svých slov přesvědčený, že Poetizer měl potenciál dalšího rozvoje, a to i cestou prodeje strategickému investorovi. „Osobně bych si velmi přál, aby se podařilo zachovat a zpřístupnit literární tvorbu, která na Poetizeru za dobu jeho existence vznikla,“ dodává. O úpadku firmy teď rozhodne soud.