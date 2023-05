Dnes je den Star Wars! Oslavte ho s novým seriálem, druhou řadou Visions i v Simpsonových

Nová řada originálního animovaného mixu Star Wars: Vize. Kombinace Star Wars a Simpsonových. Nový kreslený seriál pro nejmenší fanoušky hvězdných mečů Dobrodružství mladých Jediů. A samozřejmě připomínka toho, že Ahsoka už se blíží. Čtvrtý květen, všem fanouškům známý jako den Star Wars, z předaleké galaxie přichází s pěknými dárkovými novinkami.

Když filmař George Lucas už v sedmdesátých letech vymyslel svůj svět, kde najdete kosmické stíhačky i rytíře vládnoucí mystickými schopnostmi, dal některým postavám ve Star Wars do úst dnes už legendární větu: „May the Force be with you.“ Tedy česky: „Nechť tě provází Síla“. Proto dnes slavíme den Star Wars. Zkuste si totiž anglickou hlášku říct nahlas. „May the Force“ a „May the fourth“ zní s přimhouřením oka (tedy spíš ucha!) podobně. Druhé zmíněné znamená v překladu právě čtvrtého května. Tak se zrodil Star Wars Day.

Disney si pro letošní oslavy připravilo několik novinek, které by mohly potěšit velkou část fanoušků Star Wars od těch nejmenších až po ty největší. A to jak věkem, tak mírou zapálenosti do fiktivního univerza. Spíš zarytější a znalejší příznivce, kteří hledají nový pohled na dobře známé Star Wars, potěší premiéra druhé řady seriálu Star Wars: Vize na streamovací službě Disney+. Ten neobvyklým způsobem vypráví příběhy o povstalcích, Impériu, rytířích Jedi i obyčejných obyvatelích galaxie.

Každý díl má vlastní příběh a je zpracovaný v jiném stylu. V první sezoně se tak objevily epizody připomínající bombasticky zářivé japonské anime, ale i díly s tlumenou barevnou paletou a inspirované samurajskými příběhy. Však první sezonu dostala na starosti právě japonská studia. Druhá řada Visions už je mezinárodnější, na devíti epizodách pracovali například tvůrci ze Španělska, Francie nebo Irska. A s nimi přichází i nová stylizace, ve druhé řadě tak Star Wars uvidíte i ve stop-motion animaci.

Nejmenší padawany – tedy teprve učedníky řádu rytířů Jedi – láká Disney+ sedmidílnou novinkou Star Wars: Dobrodružství mladých Jediů. Jméno i jediný pohled na trailer napoví, že půjde o dětskou podívanou. Ale můžete si opravdu říkat skutečný fanoušek, pokud byste seriálu nedali šanci? Vždyť jste určitě zvládli i vánoční speciál s Ewoky!

Pokud se nechytáte, sváteční speciál byl pro televizi určeným snímkem z roku 1978, kterým i ti největší příznivci Star Wars opovrhují nebo se mu vysmívají. V porovnání s tím vypadají Dobrodružství mladých Jediů jako sice trochu předškolní, ale univerzu věrná a zábavná záležitost. Která navíc může do Star Wars zapojit celou rodinu bez ohledu na věk. Tedy pokud jste si už doma nepouštěli prequelovou Pomstu Sithů a scénu s Anakinem a malými učni…

Poslední dnešní novinka pak spojí Star Wars s naším světem. A rovnou s tou nejklasičtější americkou rodinkou. Opět exkluzivně na Disney+ můžete zhlédnout spojení Simpsonových a Star Wars v krátké epizodce Maggie Simpsonová v předaleké galaxii. Znalce pak pobaví i původní název Maggie Simpson in „Rogue Not Quite One“.

Ve čtyřminutové jednohubce se mihne i pár známých postav, však se Maggie do vesmíru odbatolí v létajícím kočárku z Mandaloriana. A po vzoru tohoto aktuálně nejoblíbenějšího seriálu ze Star Wars se vyplatí počkat i na závěrečné titulky a jejich přehlídku tematických ilustrací. Chcete nalákat? Na to stačí čtyři slova: Homer Simpson v beskaru.

Foto: Disney Maggie Simpsonová ve Star Wars!

A když už byla řeč o Mandalorianovi, u příležitosti dnešních oslav je dobré připomenout na něj napojený hraný seriál Ahsoka. Jeho vydání už se totiž blíží. Příběhy někdejší učednice samotného Anakina Skywalkera, která se následně zapletla do galaktického povstání (v animovaném seriálu Star Wars: Rebels, který se s každou sérií výrazně zlepšoval) mají premiéru už v srpnu.

Kromě Ahsoky se diváci mohou těšit na trojici dalších seriálů s živými herci. V plánu je Skeleton Crew s Judem Lawem, The Acolyte dějově zasazený před hlavní sérii filmů a Lando o pašerákovi, kterého nejde nenávidět i nemilovat zároveň. Novinky se ale chystají i ve filmovém světě, studio Lucasfilm oznámilo přípravu tří nových Star Wars filmů.

Chystá se přímé pokračování Vzestupu Skywalkera z nejnovější trilogie s hrdinkou Rey, další dva snímky se zaměří na počátek řádu rytířů Jedi a na éru Nové republiky, tedy období z Mandaloriana, chystané Ahsoky nebo dalšího seriálu Boba Fett: Zákon podsvětí. No a pokud byste před pasivním sledováním seriálů či filmů snad dali přednost o něco aktivnější zábavě, tak i vás letošní Star Wars Day potěší.

Do e-shopu LEGO právě přiletěl zbrusu nový a více než půlmetrový stíhač T-65 X-wing z téměř dvou tisícovek plastových kostiček. Ten by mohl i náročné stavitele na chvilku zabavit. Už před pár dny zase vyšel Star Wars Jedi: Survivor, navzdory občasným technickým potížím povedené pokračování videoherní akce Fallen Order.