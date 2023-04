Rey se vrátí v jednom ze tří nových filmů Star Wars. Disney ukázalo také trailer na seriál Ahsoka

Před třemi týdny jsme se ptali, kde vězí filmy z předaleké galaxie, a přitom vyhlíželi datum 7. dubna, termín letošní akce Star Wars Celebration v Londýně. A Disney, respektive pod něj spadající studio Lucasfilm zde skutečně mělo mnoho co říct. Oznámení se dočkaly rovnou tři chystané filmy, vyšel trailer na seriál Ahsoka a nově je známá také doba uvedení seriálu The Acolyte, který se zaměří na temnou stranu Síly.

Sám ředitel Disney Bob Iger nedávno řekl, že projektů ze světa Star Wars v předchozích letech vydali příliš mnoho, a dodal, že si do budoucna chtějí dávat větší pozor, aby natáčeli ty správné filmy. Nyní to ovšem vypadá, že Lucasfilmu sebevědomí nechybí a pracuje minimálně na trojici novinek – každá má být z jiné části univerza slavné space opery.

Asi v nejpokročilejším stadiu je přímé pokračování snímku Star Wars: Vzestup Skywalkera. Vrátí se v něm Daisy Ridley jako Rey, která převzala jméno Skywalker a bude se snažit vybudovat nový řád rytířů Jedi. Scénář původně měli napsat Damon Lindelof a Justin Britt-Gibson, nakonec si ale projekt vezme na starost Steven Knight, tvůrce seriálů Gangy z Birminghamu či Pluk mizerů (a možný scenárista remaku oslavovaného Hitchcockova Vertiga).

Reprofoto: Star Wars/YouTube Daisy Ridley jako Rey ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera

O režii se pak postará původem pákistánská dokumentaristka Sharmeen Obaid-Chinoy. Ke Star Wars přichází jako první ženská režisérka ve více než 46leté historii franšízy. V Hollywoodu přitom začala s fikční tvorbou jen nedávno coby režisérka dvou epizod loňského seriálu Ms. Marvel, předtím ale v letech 2012 a 2016 vyhrála Oscary za krátkometrážní dokumenty Zachovat si tvář o útocích kyselinou na ženy v Pákistánu a Dívka v řece: Cena odpuštění o vraždách ze cti sužujících ženy v její domovině.

Další dva filmy mají režírovat James Mangold stojící za Le Mans ’66 či chystaným pátým Indianou Jonesem a Dave Filoni, spolutvůrce Mandaloriana, výkonný producent Boba Fetta: zákonu podsvětí a tvůrce animovaného seriálu Star Wars: Vadná várka. Mangoldův snímek se má odehrávat v době počátků řádu rytířů Jedi, zatímco Filoni se zaměří na éru Nové republiky navazující na seriály o Mandalorianovi či Bobu Fettovi.

Na svém filmu by podle všeho měl stále pracovat také Taika Waititi. Není přitom známo, kdy by kterýkoliv z oznámených titulů mohl dorazit na velké plátno a vzhledem k dřívějším zprávám zatím ani nemusí být jisté, že všechny vzniknou. Jejich rozprostření do různých částí světa Star Wars nicméně ukazuje, že studio chce při hledání úspěchu po selhání Vzestupu Skywalkera a Sola pokrýt co nejvíce prostoru. A pokud narazí na zlatou žílu, lze očekávat další těžení duševního vlastnictví Lucasfilmu.

Filoni se v roli producenta, scenáristy i režiséra podílel ještě na jednom chystaném seriálu, a to Ahsoka. Jeho příběh bude sledovat Ahsoku Tano, která se od roku 2008 objevila v celé řadě titulů z předaleké galaxie včetně Mandaloriana a Boby Fetta, kde dostala tvář herečky Rosario Dawson. Čelit bude pravděpodobně hrozbě ze strany sílícího galaktického Impéria, do jehož vedení by se mohl postavit velkoadmirál Thrawn známý hlavně z animovaného seriálu Star Wars Povstalci.

Zveřejněný trailer novinky, která na Disney+ vyjde letos v srpnu, naznačuje hrdinčiny snahy dát dohromady přeživší zbytky rytířů Jedi, kteří by další vzestup zla zastavily. Chybět přitom samozřejmě nebude většina typických prvků slavné space opery, od světelných mečů a Síly po řešení galaktické politiky.

Naopak z pohledu temné strany Síly bude svět Star Wars sledovat seriál The Acolyte, jehož vydání Disney potvrdilo na příští rok. Jeho příběh se odehrává sto let před hlavní filmovou sérií v době takzvané Vrcholné republiky, která byla plná rytířů Jedi. Hlavní tvůrkyně Leslye Headland v minulosti řekla, že se inspirovala westerny či samurajskými filmy. Na akci ale také zmínila, že svůj nápad ředitelce Lucasfilmu Kathleen Kennedy představila jako „střet Ledového království (Frozen) s Kill Billem.“

Návštěvníci Star Wars Celebration dostali možnost zhlédnout několik scén z novinky. Server Entertainment Weekly zmiňuje, že se v nich objevila například postava herečky Carrie-Anne Moss používající Sílu nebo spousta soubojů se světelnými meči. Diváci se mohou těšit také na hustě ochlupeného rytíře Jedi v podobě Wookieho Kelnaccy. Ztvárnil jej Joonas Suotamo, představitel Chewbaccy v nové filmové trilogii.