Vlajkonoš, který ohlašuje novou éru v Rolls-Roycu. Britové odhalili elektrický přízrak Spectre

Rolls-Royce začal v červenci tohoto roku vypouštět ven snímky nového modelu a nikterak nezastíral, že se pod nánosy maskování nachází jeden z nejdůležitějších modelů v jeho historii. Spectre je prvním krůčkem automobilky do rozbouřených vod elektromobility, do kterých se chce britská legenda časem zcela ponořit.

Rolls-Royce si okolo sebe vybudoval auru tradiční automobilky, která se stala symbolem luxusu a opulence. To ovšem značce nebrání jít s dobou a ze starých okovů se začít lehce vymaňovat. Začalo to modelem Ghost, který značka na přání zákazníků vytvořila tak, aby jej mohli řídit oni sami a nemuseli se spoléhat na služby profesionálních řidičů. Následně se Rolls-Royce svezl se svým modelem Cullinan na vlně SUV mánie, přičemž nyní zahájil první fází svého plného odevzdání elektromobilitě, která by měla být naplněna do roku 2030.

Vlajkonošem těchto změn se stal model Spectre, první elektromobil značky, který je v mnoha ohledech jiný, a přesto stále věrný odkazu svých předků. V Rolls-Roycu o něm hovoří jako o zakladateli zcela nového segmentu ultraluxusních elektrických super kupé a zároveň jako o nástupci modelu Phantom Coupe.

I přes svou revoluční duši je tvář Spectru spíše evoluční, byť se některé inovativní prvky přece jen najdou. Příď, která má evokovat vzhled antického, ozdobila vůbec nejširší mřížka, jakou kdy Rolls-Royce použil. Její lamely jemně osvětluje dvaadvacet LED diod, aby byl podtržen název Spectre, tedy Přízrak.

Nechybí ani tradiční soška Spirit of Ecstasy s proměněným designem, na kterém však měli tvůrci strávit 830 hodin práce v aerodynamickém tunelu. Přesto je proměna velmi mírná a vychází vstříc co možná nejmenšímu odporu vzduchu. Vozu totiž nesměla překážet v jeho naplnění titulu nejaerodynamičtějšího modelu značky.

Foto: Rolls-Royce Příď vozu připomínající antický Pantheon

Při návrhu vzhledu novinky si pro inspiraci designéři zašli do přístavu a nechali na sebe promlouvat tvary moderních jachet, především pak jejich čisté linie. Ty jsou nejpatrnější při pohledu na boční siluetu, do které se dynamicky prolínají linie přídě. Právě dynamičnost je umocněná i odrazem silnice v karoserii, což má připomínat odraz vodních vln na trupu lodí. Vše je pak završeno prudce se svažující zádí ve stylu fastback.

Řadu zajímavostí nabízí i interiér, který oplývá nejmodernějšími funkcemi z programu individualizace Bespoke. Pracuje například s mystikou noční oblohy. Tu navozuje 5 878 LED diod, kterými je poset strop a boční výplně dveří. Noční téma se vkrádá také na palubní desku, kde se objevuje 5 500 hvězd.

Hvězdy doplňují také moderní technologie. Rolls-Royce vypichuje především digitální konektivitu a decentralizovanou inteligenci schopnou přijímat a zpracovávat velké množství dat. Díky tomu dokáže vůz rychle reagovat na rozdílné silniční a povětrnostní podmínky, na které může řidič během svých cest narazit.

Maximální pohodlí zajišťuje také proslulé pérování Planar, díky kterému má jízda vozem připomínat let na létajícím koberci. Každé kolo dovede fungovat zcela samostatně, nezávisle na ostatních. Pohodlí samozřejmě nahrává i samotná platforma, na které vůz stojí a která nese název Architecture of Luxury. Ta má být o 30 procent tužší než u jakéhokoliv předchozího vozu Rolls-Royce.

Co se dalších technických schopností týče, známý je prozatím jen dojezd měřený dle metodiky WLTP, podle které by měl být Spectre schopný na jedno nabití ujet 520 kilometrů. Elektrické pohonné ústrojí by mělo nabídnout výkon 430 kW, přičemž akcelerovat z 0 na 100 kilometrů dokáže za 4,5 sekundy.

„Plně elektrické pohonné ústrojí modelu Spectre posiluje úspěšné směřování a postavení značky a zároveň zásadně zpřesňuje definici všech vlastností, které vytvářejí z vozů Rolls-Royce to, čím jsou. Udává směr, jakým se vydá naše značka v budoucnosti, a dokonale odpovídá na podněty od nejnáročnějších zákazníků na světě, abychom povznesli zážitek z elektromobilů, protože Spectre je v první řadě Rolls-Royce a až poté elektromobil,“ říká Torsten Müller-Ötvös, generální ředitel společnosti Rolls-Royce.

Automobilka vůz ještě stále ladí k naprosté dokonalosti, což je také důvod, proč prozatím nejsou dostupné další technické údaje. Hotovo by mělo být až v příštím roce s tím, že se novinka dostane na trh ve čtvrtém čtvrtletí 2023. Cena by se přitom měla pohybovat mezi cenou modelů Cullinan a Phantom, tedy mezi 7,5 až 10 miliony korun.