Do Evropy zamíří příští rok Max, nástupce HBO. Nabídne i olympiádu a časem seriál o Harrym Potterovi

Když se loni spojily firmy WarnerMedia a Discovery, vzniklo Warner Bros. Discovery (WBD) a jednou z hlavních otázek bylo, co se stane se stávajícími streamovacími službami nového mediálního obra. Definitivní odpověď přišla letos v dubnu: byla oznámena Max, služba spojující prý to nejlepší z obou světů. Tedy jak technologie, tak obsah značek HBO Max a Discovery+, zahrnujících na jedné straně Rod draka, na druhé populární reality show. Počátkem příštího roku Max zamíří také do Evropy, kde slibuje vysílání živých sportů i olympiády v Paříži.

Jak tomu už často bývá, nová streamovací služba se nevydá do celého kontinentu najednou, ale má se postupně rozšiřovat počínaje skandinávskými zeměmi, Pyrenejským poloostrovem a částečně střední a východní Evropou. Což by mohlo znamenat, že půjde i o Českou republiku. Ve druhé vlně později v roce má následovat Francie a Belgie. Novou informaci, na niž upozornil server The Hollywood Reporter, vedení WBD oznámilo na pondělním mezinárodním televizním veletrhu MIPCOM.

Zajímavým lákadlem specificky pro uživatele na starém kontinentě mají být živá sportovní vysílání zprostředkovaná televizí Eurosport, kterou WBD vlastní. Mělo by to zahrnovat například grandslamová utkání v tenisu, cyklistické závody jako třeba Tour de France a také letní olympijské hry, které se konají na přelomu července a srpna příštího roku v Paříži.

Hlavní roli bude nicméně hrát obsah dvou existujících streamovacích služeb. To znamená kompletní knihovnu HBO Max s nejnovějšími filmy z produkce Warner Bros., seriálové hity jako The Last of Us, Rod draka nebo Euforie a novou řadu antologického kriminálního thrilleru Temný případ. WBD také už v dubnu oznámila, že chystá i novou televizní adaptaci knižní série o Harrym Potterovi, v níž má každá ze sedmi knih dostat jednu řadu seriálu.

Na druhé straně v sobě Max zahrne také obsah Discovery. To znamená celou řadu dokumentárních pořadů na různá témata, ale také reality show. Právě za tuto zvláštní kombinaci kvalitní televize a tvorby pro nenáročné publikum si Max okamžitě po představení vysloužila kritiku mnoha diváků neochotných platit za to, co je nezajímá.

Ředitel Warner Bros. Discovery David Zaslav má nicméně jasno. Věří, že Max může těžit právě z toho, že nabídne něco každému členovi domácnosti a několika různým publikům. To je podle něj cesta, jak zajistit dlouhodobou ziskovost streamovací služby.

K ziskovosti se v pondělí vyjádřil také Gerhard Zeiler, šéf mezinárodního byznysu WBD. Služba Max, která ve Spojených státech funguje od letošního května, má podle něj blízko k mírné profitabilitě, což je prý více, než se dá říct o veškeré konkurenci vyjma Netflixu. „Ostatní pořád ztrácejí hodně peněz,“ poznamenal Zeiler. Dodal přitom, že v poslední době se streamovací průmysl postupně posouvá směrem k „racionálnějším postojům“, kde nejde o nahánění předplatitelů za každou cenu, ale hledí se hlavně na rovnováhu mezi výdaji a příjmy.