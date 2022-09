Do Prahy míří přehlednější navigace celá v černém. K vidění už je v metru na Palmovce

Pohyb po Praze by už brzy měl být přehlednější a snazší. Hlavně pro lidi, kteří do metropole přijedou. Hlavní město totiž instaluje zcela novou navigaci a celý informační systém. Vyznat se tak například v metru by již pro návštěvníka neměl být problém. Nová podoba orientačních cedulí je už k vidění na Palmovce. A lidé mají možnost se k její podobě vyjádřit.

Kompletně bude Palmovka novými cedulemi osazena do konce týdne. Už nyní je ale několik z nich vidět ve stanici metra. Jsou černé s bílými nápisy. Vedle nich ale budou k vidění i ty původní, aby si lidé mohli prohlédnout rozdíl a porovnat starou i novou variantu.

Na Palmovce jde o pilotní projekt. Cestující budou mít možnost říci, jestli jim na nové navigaci něco chybí, nebo zmínit další připomínky. Anketa mezi lidmi by se měla konat ještě letos. Město, dopravní podnik a regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) pak tyto připomínky vyhodnotí. Autoři slibují, že připomínky veřejnosti do finální podoby navigačního systému zahrnou.

Foto: ROPID Nový systém bude nejen v metru, ale i nad zemí

Foto: ROPID Cedule ukážou, kam vedou východy z metra

Novinkou by měla být například informace o tom, kdy metro jede. A to ještě předtím, než člověk sejde dolů do stanice. Lidé by ji měli najít před vchodem do vestibulu, tedy na ulici. V metru by měly být například také vitríny s mapami okolí a další doplňkové navigační cedule. O dodatečné informace bude doplněný i takzvaný teploměr, tedy centrální cedule ve stanici s rozpisem jednotlivých zastávek.

Přibude rovněž elektrická tabule, která při východu z metra bude upozorňovat na příjezdy navazující dopravy. Takové už někde jsou, v budoucnu by ale měly být všude.

Nové cedule a ukazatele navrhlo grafické studio Side3, architektonické studio A69 a typografické studio Superior Type. Ti vyhráli v mezinárodní graficko-designérské soutěži. Jako písmo zvolili Prague Citizen. Grafika pro metro doplňuje tradiční barvy jednotlivých linek podzemní dráhy.

V budoucnu nepůjde jen o obměnu v podzemí. Nové orientační ukazatele se objeví také na povrchu. Jsou určené pro pěší, řidiče osobních aut, cyklisty, stejně jako pro cestující ve veřejné dopravě. Tabule by měly vést k různým druhům dopravy, stejně tak ale například k pražským památkám či ke službám. Praha chce takto ucelit celý navigační systém po městě.

Foto: ROPID V novém bude i celkový přehled stanic

Foto: ROPID Vizuální identita přinese obměněné písmo

Kromě Palmovky by se nový systém měl zatím objevit také ve stanici metra Háje a na Karlově náměstí. Lidé je ale potkají i v některých ulicích. Kompletně by se měl systém začít obměňovat příští rok.

Nepůjde o plošnou výměnu. Bude postupná a bude k ní docházet tehdy, pokud se bude rekonstruovat. Samozřejmostí bude nový systém také ve zcela nových stanicích. Ropid počítá, že kompletní výměna potrvá deset až patnáct let. Dnešní navigační systém je z minulého století, měl by se tedy zmodernizovat.

Foto: ROPID Nové pražské značení