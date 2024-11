Do tří let dostaneme za TV práva miliardu, říká Novotný z Oktagonu. Nejlepší exit? Kdyby jednou přišlo UFC

Uložit 0

Nedávno s MMA vyprodali stadion ve Frankfurtu. Byl to světový rekord v návštěvnosti, který si vysloužil nálepku Super Bowlu bojových sportů. Jenže pro česko-slovenský projekt Oktagon MMA je to teprve začátek. „Za tři roky prodáme televizní práva za miliardu. Ale pro mě i to bude zklamání, protože ten potenciál je třikrát větší,“ prohlásil spoluzakladatel Ondřej Novotný na konferenci Money Maker.

Na třetím ročníku byznysové a investiční konference Money Maker od CzechCrunche minulý týden vystoupili Pavel Tykač, Simona Kijonková, Ondřej Fryc a desítky dalších byznysmenů, startupistů, investorů, zakladatelů… Ale jednu z největších bomb na pódiu odpálil Ondřej Novotný z Oktagonu.

Z toho Oktagonu, ze kterého spolu se slovenským partnerem Pavolem Nerudou vybudovali jednu z nejzajímavějších značek evropského sportu. „Náš úspěch v Německu, kde jsme vyprodali arénu pro 60 tisíc lidí, nás toho dost naučil. Byl to Super Bowl pro nás i pro MMA v Evropě. Od té doby se totiž dějí věci, které předtím nebyly možné,“ uvedl Novotný.

Jaké? Třeba násobně vyšší zájem těch největších hráčů. „Když jsme loni byli na sportovně-byznysově konferenci v Monaku, nikdo se s námi moc nebavil. Když jsme tam přijeli letos, zajímaly se o nás značky jako ESPN nebo Sportradar a další světové firmy. Najednou z toho byly schůzky a večeře s jejich šéfy. To chceš zažít,“ prozradil spoluzakladatel Oktagonu.

Novotného vystoupení na Money Makeru před zaplněným sálem pražského Cubexu ale připomnělo i to, že ne všechny kroky Oktagonu vedly úspěšným směrem. Snaha expandovat do Anglie se prý sice potkala s pozitivním přijetím fanoušků a komunity bojových sportů, ale také skončila ztrátou 2,5 milionu eur (přes 60 milionů korun).

Což je však v souladu s tím, jak se Novotný s Nerudou prezentují – tedy spíš jako byznysoví střelci. „Snažíme se být řádným hospodářem. Ale nejsme zrovna největší matematici a nemůžu říct, že by nás účetnictví bavilo. Někdy prostě musíš zavřít oči a říct si, že na prosciutto nedosáhneš, ale že gothaj je taky salám a jde žrát,“ pobavil Novotný zaplněný sál.

„Ne vždy to vyjde. Ale děláme to za vlastní peníze, bez investora, dodneška to probíhá stejně. Uděláme turnaj, zjistíme rozpočet, spočítáme to na vstupenky. Takhle my podnikáme, nicméně nedoporučuju to každému,“ zmínil Novotný. Ale hosté Money Makeru by se jeho příběhem jen těžko nenechali inspirovat, když úspěchy Oktagonu výrazně převažují ztráty a tato značka podle svých majitelů snad s každým měsícem roste. A má vyrůst ještě víc.

„Do tří let prodáváme televizní práva za miliardu korun,“ oznámil Novotný. Na tváři při tom měl široký úsměv jako během celé půlhodiny na pódiu, se smělým plánem ale nežertoval. „Pro mě by to vlastně bylo zklamání, kdybychom za tři roky brali jen miliardu korun. Potenciál je třikrát větší,“ podtrhl svou vizi budoucnosti. Tu navíc Novotný podpořil dalšími argumenty.

Oktagon je největší evropskou MMA organizací, podle svého zakladatele výrazně překonává i projekty s mnohamilionovými (v dolarech, samozřejmě) rozpočty. „Děláme lepší turnaje než UFC. Vysíláme do stovky zemí, ale doteď jsme za to neinkasovali moc. Budovali jsme brand, takže i když to bylo relativně málo peněz, byl s tím spojený marketingový balíček, který bude Oktagon šířit po celý rok,“ prohlásil Novotný.

Rostoucí sukces znamená pro česko-slovenskou dvojici i zaslouženě větší sebevědomí: „Dnes už si můžeme dovolit přijít a říct: ‚Hele, frajeři, naše sledovanost je větší než u některých fotbalových mančaftů, co hrají evropské poháry. Vy jim platíte dva miliony eur za dvě hodiny, my máme lepší čísla.‘ MMA navíc není sezónní, turnaje pořádáme celý rok.“

V sebevědomé přehlídce rostoucích úspěchů Oktagonu si nicméně Novotný našel chvíli i na připomenutí kurióznější překážky, kterou musel překonat. Vybudování si pozice v Německu, které završil zmiňovaný rekord ve Frankfurtu, totiž neohrožovaly nějaké milionové sumy, ztráty či kritické potíže – ale židlička pro komentátora.

„V Německu je těžké prorazit. Naučí vás tam nedělat blbé vtipy. A naprosto neohýbat pravidla. Na každém turnaji nám přeměřují sezení. Já jsem si jednou židličku posunul o padesát centimetrů, protože jako komentátor potřebuju místo. A oni hned že ne, jestli nebude tam, kde má být, turnaj nebude,“ vzpomínal. Jak to dopadlo? „No samozřejmě byla tam, kde měla podle nich být.“

Vyprodat stadion Bayernu – a pak Oktagon prodat?

A co bude pro Oktagon dál? „Wembley ne, Anglii nemám rád, tam je škaredě. Ale chceme na stadion fotbalového Bayernu Mnichov, do Allianz Areny. Tu jsme si slíbili, že určitě uděláme. Naplnit by šel i Santiago Bernabéu v Madridu.“ Kromě nových lokalit je nicméně pro Oktagon tématem i potenciální exit do bohatších rukou.

„Může to tak být. Protože čelíme projektům, které neřeší ztrátu desítek milionů dolarů za večer. A přitom děláme lepší produkt. Buď nás musí zničit, nebo získat,“ předpovídal Novotný. Zároveň prozradil, že nabídek už několik přišlo, ale zatím jim s Nerudou dokázali odolat.

„Oktagon je pořád naše dítě, které na budoucí cestu ještě můžeme nějak vybavit. Ale ten konec je nevyhnutelný. Upřímně, nejlepší by bylo si to tady hezky postavit, aby pak přišlo UFC a koupilo nás. Na rozdíl od některých jiných organizací v UFC nejsou namyšlení. Přitom to jsou králové našeho světa,“ uzavřel Ondřej Novotný.