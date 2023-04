Dohra pádu Silicon Valley Bank: Obři v čele s JPMorgan ukazují odolnost, těm malým dál hrozí trable

Výsledková sezóna po prvním čtvrtletí roku 2023 se rozjíždí a první na řadě jsou banky. K nim je upřena poměrně velká pozornost, protože právě finanční domy se letos postaraly o největší záchvěvy nervozity na světových trzích – ať už to byl krach Silicon Valley Bank, nebo nucený prodej Credit Suisse. Podle portfolio manažera investiční společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera se ale ukazuje, že bankovní sektor je na tom celkově dobře. I když…

Stalo se to, co mnozí předpovídali: krach menších amerických bank a následné problémy některých evropských bank v čele s Credit Suisse nakonec nahrály do karet kolosům v čele s JPMorgan Chase. Ta jako jediná zatím za letošek vykázala růst, nikoli pokles objemu úložek. Podle Tomáše Pfeilera ze Cyrrusu se ukazuje, že investice do silných a velkých bank je bezpečná a správná, u akcií těch menších by ale prý byl opatrný. „Spekulativním nákupům akcií menších regionálních bank je naopak lepší se obloukem vyhnout,“ píše ve svém komentáři pro CzechCrunch.

Zatímco hrozba vážné bankovní krize se v tuto chvíli zdá být zažehnána, následuje sčítání škod. Peněžní ústavy budou nuceny zpřísnit úvěrové standardy, což přiškrtí ekonomickou dynamiku v USA. Probíhající výsledková sezóna nabízí první svědectví o tom, jak hysterie kolem zhroucení Silicon Valley Bank (SVB) ovlivnila byznys finančních domů.

S ohledem na nedávné bankovní kolapsy se v epicentru investorské pozornosti logicky nachází tempo odlivu vkladů z finančních domů. Celkový objem úložek v amerických peněžních ústavech dosahuje 17,4 bilionu dolarů. Mezikvartálně nastal úbytek vkladů v objemu 600 miliard dolarů. Tento exodus střadatelů souvisí s atraktivnějšími výnosy, které nabízí takzvané money market fondy. Zhodnocení těchto prakticky bezrizikových fondů často přesahuje 4,5 procenta, zatímco banky nabízely klientům během prvního kvartálu v průměru pouze 0,4 procenta.

Pro menší peněžní ústavy představují riziko i společnosti z jiných odvětví, které disponují širokou uživatelskou bází. Například Apple nedávno nabídl svým zákazníkům alternativní spořicí účet s úrokem 4,15 procenta. Technologický kolos již dokázal úspěšně narušit segment kreditních karet, proto je jeho vstup potřeba brát jako vážnou hrozbu. Boj o klientské vklady tak v následujících kvartálech vygraduje a banky nemají jinou možnost než se vydat s úroky nahoru.

Obr JPMorgan Chase představuje ostentativní výjimku – jde o jediného hráče, který zaznamenal kladný mezikvartální přírůstek vkladů, konkrétně o dvě procenta. Zbytek finančních domů utrpěl odliv depozit od jednoho do 36 procent. Největší propad se týkal regionální First Republic, která byla středem problémů spolu s SVB. Banka hojně využívala speciálních programů americké centrální banky a likviditu v objemu 30 miliard dolarů do ní vložily velké peněžní ústavy.

Za mírně pozitivní zprávu lze považovat, že v závěru měsíce již exodus vkladatelů zpomalil, a jejich neřízený úprk by se tak neměl v dalším čtvrtletí opakovat. Akcie se po zveřejnění výsledků ale i tak potopily o více než 20 procent. Druhým nejvíce zasaženým finančním domem byla Eagle Bank, jejíž depozita se od začátku roku ztenčila o 14 procent.

Pokud odhlédneme od vyložených extrémů, reportovaly banky lepší čísla, než se předpokládalo, nicméně zejména regionální peněžní ústavy musí na migraci depozit reagovat citelně atraktivnějším úročením úložek, což povede k erozi jejich úrokových marží.

Foto: CzechCrunch/Midjourney Portrét Jamie Dimona, šéfa JPMorgan Chase, vytvořený v Midjourney

Opět se ukazuje, že na velikosti záleží. Američtí bankovní giganti v současnosti těží ze svého „too big to fail“ statusu: jejich devizou je bezpečnost, a nepociťují proto urgenci lákat střadatele na zajímavější zhodnocení. Většina z nich tak ohlásila vyšší než očekávané čisté úrokové výnosy (NII). Management JPMorgan dokonce sebevědomě zvedl oficiální celoroční výhled na NII o desetinu na 81 miliard dolarů.

A jak se tedy bankám dařilo během ledna a března? Pád Silicon Valley Bank katapultoval volatilitu amerických vládních dluhopisů na hodnoty, na kterých se naposledy nacházela v krizovém roce 2009. Horečnatá obchodní aktivita podpořila segment tradingu, díky čemuž drtivá většina bank zveřejnila v tomto byznysu výsledky významně nad odhady. Výjimku představují Goldman Sachs, kteří bezprostředně po incidentu se SVB vygenerovali na některých obchodech ztráty.

Investiční bankovnictví v případě většiny institucí skončilo nad očekáváním, pomohl mu zejména leden, kdy firmy využily krátkého okna příležitosti a ve značném rozsahu vydávaly dluhopisy. Nicméně poté aktivita opět notně ochabla a v meziročním vyjádření výnosy z investičního bankovnictví klesaly dvouciferným tempem, což odráží přetrvávající neochotu korporací jít si na trh ať již pro dluhový, či ekvitní kapitál.

Banky ale zároveň projevily pozoruhodnou disciplínu a navzdory inflačnímu prostředí se jim daří držet provozní náklady na uzdě. I celkově vzato se peněžní ústavy ukazují jako odolné. Incident kolem Silicon Valley Bank a dalších padlých institucí prozatím byznys většiny finančních domů přímo nezasáhl, spustil však určité trendy s potenciálně významným vlivem do budoucna. Zpřísňování kreditních standardů může například zkomplikovat situaci ve skomírajícím sektoru komerčních nemovitostí, které jsou závislé na financování od menších peněžních ústavů. To teoreticky může vyvolat nebezpečnou spirálu, na jejímž konci se nachází citelné kreditní ztráty a plošná neochota bank půjčovat prostředky.

I v případě naplnění optimistických scénářů se musí investoři zaměřit na více nuancované sázky. Velké peněžní ústavy se stabilním zdrojem financování a méně angažované v investičním bankovnictví jsou v tuto chvíli s ohledem na stále přiměřené valuace správnou volbou. Spekulativním nákupům akcií menších regionálních bank je naopak lepší se obloukem vyhnout.

Proč? Protože chronické následky březnové bankovní hysterie v podobě zdražení depozit se naplno projeví až v následujících kvartálech. Zhoubný dopad na čisté úrokové marže ještě není v aktuálních kurzech regionálních finančních domů úplně zohledněn. Rizika proto zůstávají asymetricky nakloněna směrem dolů.