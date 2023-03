Vláda USA ochrání klienty Silicon Valley Bank, dostanou své peníze zpět. Mezitím padla další banka

Americká vláda oznámila záchranný plán na pomoc klientům zkrachovalé Silicon Valley Bank. Ti by měli už během pondělí mít přístup ke všem svým vkladům, a to bez ohledu na jejich výši. Současně s tím úřady postavily do režimu nucené správy další finanční ústav, newyorskou Signature Bank.

Za normálních okolností jsou chráněné jen vklady do výše 250 tisíc dolarů, jenže americké ministerstvo financí pád Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank označilo za systémově nebezpečný krach a aktivovalo záložní plán, podle kterého se k vkladům dostanou všichni zákazníci obou institucí, tedy včetně startupů, které v nich měly uložené provozní finance.

„Přijímáme rozhodné kroky, abychom ochránili americkou ekonomiku a abychom posílili důvěru veřejnosti v bankovní systém,“ uvedli ve společném prohlášení ministryně financí Janet Yellenová, šéf centrální banky Jerome Powell a Martin Gruenberg z FDIC, což je obdoba českého Garančního systému finančního trhu. Právě FDIC vykonává správu nad oběma padlými bankami.

Signature Bank byla jednou z těch, o kterých se spekulovalo, že by mohly podobně jako SVB mít obtíže čelit rychlejším výběrům vkladů s tím, jak se po trhu začala šířit panika.

Krok americké vlády by nicméně měl vnést na trh nutný klid. Mezitím probíhá také na několika úrovních výprodej toho, co po SVB zůstává včetně její mateřské společnosti Silicon Valley Financial Group. O tu mají podle serveru Axios zájem banky JPMorgan Chase nebo PNC, ovšem deal údajně nepočítá s tím, že by převzaly samotnou banku.

V Londýně zase vláda prodává britskou filiálku SVB, o kterou se podle agentury Bloomberg ucházel i vlivný fond ze Spojených arabských emirátů. Nakonec ale tamní pobočku koupila HSBC, jedna z největších finančních institucí světa. Vklady tak budou ochráněny také v Silicon Valley Bank UK.