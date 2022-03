Několik let marného hledání skvělého bagelu v Praze donutilo americký pár k akci. Jediné, na co totiž během těhotenství měla Chelsea Phillips chuť, byla právě tato vařená a následně pečená kolečka z chlebového těsta. Zoufalství nad českou nabídkou dovedlo manžele k tomu, že se odhodlali vyrábět bagely vlastní. A jakmile je dotáhli k dokonalosti, začali se o ně dělit. Dnes je zákazníkům rozpékají ve vlastní veganské kavárně Ezra’s Bagels na Letné.

Po měsících práce na receptu prý považovala šestatřicetiletá Chelsea Phillips z New Yorku a její o tři roky mladší manžel Giuseppe Catanzariti z Bostonu za „svou občanskou povinnost“ podělit se o chuť domova s ostatními Pražany.

Bagely přitom nejspíš pochází z Polska. Tamní obwarzanek, česky obvařanek, nicméně moc velké slávy nedosáhl. Do širšího povědomí se toto pečivo ve tvaru kroužku dostalo až díky Spojeným státům, kde je skoro národním pokrmem, zejména pak v New Yorku. Bagel nicméně není jen obyčejné pečivo. Před pečením se totiž vaří ve vodě, což způsobuje jeho typickou žvýkavost.

„Bagely nejsou jen kulatý chléb, není to náhrada za housku. My vyrábíme bagely newyorského stylu a postup je zcela jiný, než jaký najdete kdekoliv jinde. Je to intenzivní proces, kde hraje roli i to, v čem se bagely vaří,“ poodhaluje Chelsea. Newyorského výsledku přitom lze podle ní dosáhnout i s českými surovinami.

Chelsea i Giuseppe jsou umělci a do Česka je přivedla právě živá kulturní scéna Foto: Ezra’s bagels

„Všechny suroviny jsou místní. Je to daleko víc o procesu,“ dodává Giuseppe. Své bagely americký pár vyrábí ručně a sami se rovněž starají o provoz kavárny, kterou otevřeli v říjnu minulého roku. Její název nese jméno jejich syna Ezry.

Ulice Veletržní na pražské Letné, kde kavárna Ezra’s Bagels sídlí, ožívá stále víc. A to jednak díky nákupnímu centru Stromovka, ale také díky lokálním podnikům, jakým je třeba obchod a šicí dílna SegraSegra designérek Mertových nebo kavárna Cafe Hrnek. Stejně jako kavárníci z Hrnku i Chelsea a Giuseppe si vyzkoušeli, jaké to je otevřít gastro podnik uprostřed pandemie.

„Asi je to šílenství, věděli jsme, že je to riskantní, ale měli jsme pocit, že máme něco jedinečného. Měli jsme taky velkou podporu od komunity cizinců žijících v Praze,“ říká Chelsea. Než otevřeli, dali totiž o svých bagelech vědět skrze facebookové skupiny dalším expatům. A komunitu se snaží americký pár budovat i v Ezra’s Bagels.

Bagely až na druhém místě

Typický sen o založení kavárny manžele prý občas přepadl, nicméně nikdy nevypadal jako reálný cíl. Až když přišly na scénu bagely, vznikla i konkrétní vize. Ta však nestojí jen na nich. „Chceme hlavně vytvářet příjemné místo zaměřené na komunitu po vzoru kaváren, které máme rádi ve Spojených státech. A komunita, která tu vzniká, je neuvěřitelná,“ říkají manželé s tím, že díky prostoru na Letné získali přátele i větší propojení s městem.

Podnik na Veletržní 57 si jde jednoznačně vlastní cestou a nezařadil se mezi desítky dalších pražských kaváren s minimalistickým designem a baristy malujícími labutě do cappuccina. Za nádobím a nábytkem ve stylu každý pes jiná ves nestál záměr o vytvoření hipsterského genia loci, ale ekologické smýšlení a malý rozpočet.

„Všechno je z druhé ruky. Prostor jsme chtěli vybavit jedinečnými kousky a eticky,“ vysvětluje Chelsea. Rekonstrukce ji s manželem stála asi půl milionu korun. Ideou bylo vytvořit místo s koutkem pro děti, kde se budou lidé cítit jako doma, kam budou chodit pracovat a kde budou probíhat komunitní setkávání, workshopy, dramatické kurzy, křty knih nebo řemeslné trhy.

Nejbližší akce nazvaná Maker’s day, kde budou nezávislí umělci a tvůrci prodávat své produkty, je v plánu na 19. a 20. března. „Všechna umělecká díla na stěnách jsou od místních umělců. Prodáváme taky drobné zboží od lokálních grafiků či šperkařů,“ říká Chelsea, která je původní profesí fotografka.

K umění má blízko i Giuseppe, který je učitel a spisovatel. Oba manželé vystudovali umělecké školy a mimo jiné i díky živé umělecké scéně se jim po mnoha letech strávených na různých místech Evropy zalíbila právě Praha, kde se usadili.

Většina nábytku je z Marketplace Photo: Ezra’s bagels

„Přijde nám, že kvalita života v Evropě je lepší. Spojené státy jsou drahé, zejména New York,“ myslí si Chelsea, které vadila také dostupnost zbraní a nedostatečný sociální systém v USA. Na českou byrokracii si dvojice podnikatelů nestěžuje, lámanou češtinou obstarali vše potřebné a jsou tak schopni domluvit se rovněž se zákazníky, kteří neumí anglicky.

Nic jiného jim ani nezbývá, k ruce totiž zatím nikoho dalšího nemají a všechno dělají společně. „Funguje to dobře. K tomu se ale staráme o ročního Ezru a nemáme moc času. Býváme unavení, často se taky stane, že vyprodáme bagely v polovině dne,“ přiznává Chelsea, kterou jejich chuť stále neomrzela.

„Pořád bagely miluji, sním jich v průměru alespoň pět týdně. Moje linie je už tolik nemiluje,“ usmívá se Chelsea. Její nejoblíbenější kombinací je bagel posypaný směsí semínek nazvaný Everything se sýrem z tofu a šalotkou. „To je naprostá klasika,“ uzavírá Chelsea. Samotný bagel prodávají Ezrovi rodiče za osmdesát korun, s náplní vyjde zhruba na sto čtyřicet.