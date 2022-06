Za sportovní klub nikdo nezaplatil tolik jako za Chelsea. Prohlédněte si nejdražší týmy v dějinách

Roman Abramovič. To bylo poslední dvě dekády synonymum pro Chelsea. Do londýnského fotbalového klubu přišel ruský miliardář v roce 2004 a postupně z něj díky masivním investicím vytvořil jedno z nejúspěšnějších mužstev na světě. A teď z něj udělal také to vůbec nejdražší. Prodej, který v případě sportovního klubu vůbec poprvé přesáhl tři miliardy dolarů, má však několik paradoxů. Abramovič ho dobrovolně prodat nechtěl, navíc z něj kvůli sankcím nemá dostat ani dolar. Američanům každopádně ukázal, že také v Evropě může být sport velký byznys.

Pokud se totiž podíváme na přehled historicky nejdražších sportovních klubů (pozor, neplést si s jejich hodnotou, která se může od prodejní ceny lišit), až dosud předním příčkám dominovaly výhradně americké organizace, jak se v zámoří sportovní mančafty tradičně označují. Teď ovšem jejich nadvládu nabourala Chelsea, která se po necelých dvaceti letech rozloučila se svým ruským majitelem. Toho totiž nejen britská vláda podezřívá z napojení na ruský režim Vladimira Putina, a proto na něj uvalila sankce.

Kvůli nim musel nakonec Roman Abramovič svůj klub urychleně prodat, protože jen tak mohl zajistit jeho další fungování. V ostře sledovaném, téměř tříměsíčním procesu, který by za běžných okolností trval tak třikrát déle, si nakonec vybral skupinu amerických investorů vedenou Toddem Boehlym a skupinou Clearlake Capital. Ti za Chelsea zaplatili 2,5 miliardy liber (3,1 miliardy dolarů), přičemž se zavázali k dalším investicím ve výši 1,75 miliardy liber. Historicky největší obchod má zajistit pro londýnský klub další úspěšná léta.

Foto: Chelsea/Eric van den Brulle/Wikimedia/CzechCrunch Chelsea míří od Romana Abramoviče k Američanům v čele s Toddem Boehlym

A jaké byly ty dosud nejdražší nákupy sportovních klubů? Najdete mezi nimi baseballové i basketbalové organizace a zástupce amerického fotbalu. Klasický fotbal, ten evropský, kterému ve Spojených státech říkají soccer, je teď v tomto výběru díky Chelsea poprvé.

Chelsea FC (fotbal)

Rok: 2022

Cena: 3,1 miliardy dolarů (71 miliard korun)

Kupec: Todd Boehly, Clearlake Capital a spol.

New York Mets (baseball)

Rok: 2020

Cena: 2,4 miliardy dolarů (nyní 55 miliard korun, tehdy 52 miliard korun)

Kupec: Steve Cohen

Nejdražším nákupem sportovního klubu v dějinách se ještě donedávna mohl chlubit Steve Cohen, zakladatel hedge fondu Point72 Asset Management. Ten si v roce 2020 došel za 2,4 miliardy dolarů pro baseballové New York Mets, které koupil od rodiny Wilponových.

Brooklyn Nets (basketbal)

Rok: 2019

Cena: 2,35 miliardy dolarů (nyní 54 miliard korun, tehdy 54 miliard korun)

Kupec: Joe Tsai

Basketbalový klub Brooklyn Nets kupoval Joseph Tsai, spoluzakladatel asijského internetového obra Alibaba, postupně. Nejprve v roce 2017 zaplatil první miliardu dolarů, za kterou získal od ruského miliardáře Michaila Prochorova podíl ve výši 49 procent. V roce 2019 pak zaplatil dalších 1,35 miliardy dolarů a ovládl celou organizaci. Dalších 700 milionů dolarů pak přidal za nákup Barclays Center, kde Nets hrají své zápasy.

Carolina Panthers (americký fotbal)

Rok: 2018

Cena: 2,28 miliardy dolarů (nyní 52 miliard korun, tehdy 50 miliard korun)

Kupec: David Tepper

Nejdražším nákupem v historii amerického fotbalu je deal z roku 2018, kdy se David Tepper rozhodl koupit tým Carolina Panthers. Americký miliardář a manažer hedge fondu Appaloosa Management kupoval celou organizaci od jejího zakladatele a původního vlastníka Jerryho Richardsona a zaplatil za ni přes 2,2 miliardy dolarů. Předtím Tepperovi patřil podíl v dalším týmu amerického fotbalu Pittsburgh Steelers, kterého se ale po nákupu Panthers zbavil. Své sportovní aktivity posléze rozšířil o fotbalový klub Charlotte FC.

Houston Rockets (basketbal)

Rok: 2017

Cena: 2,2 miliardy dolarů (nyní 51 miliard korun, tehdy 48 miliard korun)

Kupec: Tilman Fertitta

Když v roce 2017 kupoval Tilman Fertitta basketbalovou organizaci Houston Rockets, taktéž zlomil rekord. Restaurační magnát tehdy předchozímu majiteli Lesliemu Alexanderovi zaplatil 2,2 miliardy dolarů. Amerického miliardáře, který prostřednictvím společnosti Landry’s podniká v pohostinství i hazardu, proslavila také reality show Billion Dollar Buyer, která běžela v televizi CNBC.

Los Angeles Dodgers (baseball)

Rok: 2012

Cena: 2 miliardy dolarů (nyní 46 miliard korun, tehdy 38 miliard dolarů)

Kupec: Guggenheim Baseball Management

Nejstarší zápis v žebříčku nejdražších nákupů sportovních klubů, které přesáhly dvě miliardy dolarů, je z roku 2012. Tehdy zachraňovala baseballový klub Los Angeles Dodgers od bankrotu skupina investorů pod hlavičkou Guggenheim Baseball Management, mezi nimiž byli i Mark Walter, Todd Boehly či legendární basketbalista Magic Johnson. Boehly s Walterem nyní koupili také Chelsea a mají podíly v basketbalových Los Angeles Lakers a Sparks.

Los Angeles Clippers (basketbal)

Rok: 2014

Cena: 2 miliardy dolarů (nyní 46 miliard korun, tehdy 42 miliard dolarů)

Kupec: Steve Ballmer

Když byl z NBA doživotně vyloučen za své rasistické výroky Donald Sterling, majitel basketbalového klubu Los Angeles Clippers, rozhodl se ho vykoupit Steve Ballmer. Bývalý šéf Microsoftu v roce 2014 zaplatil dvě miliardy dolarů.