Dostal do zisku Chytrého Honzu a teď odchází. Jiří Havrlant posiluje pojišťovací makléře z Ostravy

„Chceme být mezi největšími hráči na trhu,“ říkal v srpnu Jiří Havrlant. Tehdy byl ještě oblečený v dresu Chytrého Honzy, finančně-poradenské skupiny patřící do skupiny DRFG, ale to už neplatí. Sedmadvacetiletý manažer se z pozice výkonného ředitele Chytrého Honzy přesouvá do nového dobrodružství. Od října působí v tuzemské makléřské společnosti Satum, kde figuruje jako obchodní šéf. Ve firmě s pětadvacetiletou historií, která se soustředí na korporátní klientelu, bude mít na starost budování obchodního týmu a bude také hledat nové příležitosti k růstu.

Na rozdíl od Chytrého Honzy není společnost Satum tak mediálně známá. Už v roce 1997 ji založila trojice Roman Horváth, Jitka Hradilová a Peter Diľ. Všichni ve firmě drží třetinový podíl a bez externího kapitálu ji vybudovali do dnešní velikosti, kdy ve správě mají pojistné kolem 1,2 miliardy korun. Zaměřují se na poskytování komplexních pojistných programů zejména v průmyslu, zdravotnictví, službách nebo veřejné správě. Mezi její klienty patří firmy jako Geco, Ton, Vincentka, Ewals Cargo Care a loni Satum dosáhl obratu ve výši 183 milionů korun.

Tento ukazatel ostravské makléřské společnosti roste podle jejího vyjádření již desátým rokem a je dlouhodobě v zisku. Loni vykázala zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) téměř 19 milionů korun. K dalšímu růstu ji má nyní nakopnout personální posila v podobě Jiřího Havrlanta, který přináší zkušenosti nejen z Chytrého Honzy, kterého v posledních letech vedl, ale také z investičních skupin DRFG a Rockaway. Přestože přestupuje z pozice výkonného ředitele, tedy té nejvyšší, do role obchodního ředitele (Chief Sales Officer), jako krok zpět to nevnímá.

Foto: Satum Peter Diľ, Jitka Hradilová a Roman Horváth, zakladatelé společnosti Satum

„Satum takto nelze s Chytrým Honzou srovnávat. Jedná se o rozdílné byznysové prostředí. Sice je obratově menší společností, ale tržním potenciálem, příležitostmi k digitalizaci a vizí majitelů je firma v situaci, kdy může v následujících letech růst několikanásobně. Osobně mě motivují příležitosti. V Chytrém Honzovi se mi povedlo firmu zásadním způsobem stabilizovat a otočit do černých čísel. V Satumu mohu díky profesionálnímu týmu realizovat své vize o digitalizaci pojišťovnictví a zahraniční expanzi,“ je přesvědčen Jiří Havrlant, který o digitalizaci často mluvil už v Chytrém Honzovi.

Výkonná ředitelka Satumu Olga Bědajanková sice podotýká, že v B2B segmentu je možnost digitalizace více omezená než v tom retailovém, ale i tak je pro její firmu prioritou. „Naše služby jsou vždy šité na míru konkrétnímu klientovi, který má svá specifika vycházející z různorodé podnikatelské činnosti. Do značné míry jsme také závislí na úrovni digitalizace celého oboru, tj. hlavně pojistitelů. Proto náš zájem nyní směřujeme na kompletní a komplexní digitalizaci interních procesů a dokumentů,“ říká.

Celé pojišťovnictví podle Bědajankové zásadně posunula pandemie, která rozhýbala i tak konzervativní a do té doby strnulý sektor. „Pojišťovny i samostatní zprostředkovatelé zjistili, že se musí situaci promptně přizpůsobit a začít komunikovat mezi sebou i klientem digitálně a elektronicky,“ míní šéfka Satumu. Spolu s Jiřím Havrlantem teď chce firma, která má svůj dlouhodobý růst postavený na distribuci prostřednictvím vlastních zaměstnanců a nikoli síťových zprostředkovatelů, rozšiřovat záběr a vstoupit jak do nových segmentů, tak i na nové trhy.

„Dlouhodobě se zajímám o nejnovější trendy v pojišťovnictví. Celkově je segment na prahu zásadní modernizace a digitalizace a mě velmi láká u toho být. Samotný trh má velikost 32 miliard korun ročně a Satum má perfektní pozici výrazně zrychlit svůj růst, a to až trojnásobně,“ je přesvědčen Jiří Havrlant. Vedle své nové role nadále zůstává součástí advisory boardu Chytrého Honzy a jeho mateřské skupině DRFG bude pomáhat v rámci udržování klíčových vztahů a budování finančně-technologické divize. V roli výkonného ředitele Chytrého Honzy ho nahradil Jan Bartušek, který doposud působil v DRFG jako ředitel finančních služeb.