Draci, vraždy, válka. Druhá řada Rodu draka je tady a je zase lepší než Hra o trůny

Za pár hodin se vrací Rod draka. Jedno největších lákadel letošní seriálové nabídky. Už první řada prequelu Hry o trůny sbírala nadšená hodnocení, zvládne to i ta druhá? My už jsme její polovinu viděli a bez spoilerů vám můžeme slíbit, že se máte na co těšit. A pro fanoušky přidáváme dobrou zprávu – potvrzena je už i třetí sezona.

Když zazní ta dnes už ikonická znělka, jste lapeni jak odpůrci koruny v kobkách Králova přístaviště. Vladař Viserys je mrtvý a spor o následnictví graduje. Jsme mnoho desítek let před Hrou o trůny, ale o brutální vraždy, dvorní pletichy, rodinné svazky, které jsou jinak nemyslitelné, ani souboje nebude nouze. Na streamovací službě Max zítra startuje druhá sezona Rodu draka, která nás bude bavit celkem po osm pondělků.

Autory tohoto textu dokonce už pobavila – a bez prozrazení děje se s vámi podělíme o naše dojmy. Lucie má sice ráda fantasy, fenomén Hry o trůny ji ale minul. Viděla jen pár dílů, z prvního Rodu draka už jen několik desítek minut. Přesto ji první epizody druhé řady zlákaly a těší se, až uvidí zbytek. Michal je nadšený nerd, který samozřejmě oboje viděl, navíc četl knižní předlohu od G. R. R. Martina. A s klidným svědomím říká, že druhá sezona House of the Dragon má našlápnuto k ještě lepšímu zážitku. Jaké jsou tedy naše dojmy?

Ze začátku se to fakt vleče…

Lucie: Tohle je přesně to, co jsem si odnesla ze Hry o trůny i z první řady Rodu draka. Asi jsem měla smůlu na díly, ale pokaždé, když jsem těm vzývaným fantasy eposům chtěla dát šanci, tak jsem měla pocit, že sleduju kostýmní diskuzní drama. Jasně, o konspirace a skvělou výpravu není nouze, ale pořád se mluví, mluví, mluví. A přesně tak začíná i druhá série.

Michal: To komorní, až divadelní pojetí, se kterým po bombastičnosti posledních řad Hry o trůny přišel Rod draka, mě bavilo. Méně postav, ale s větší hloubkou. Více povídání, méně bojování. Druhá sezona v tom pokračuje, ale po pár epizodách si říkáte, že toho budování napětí a obav z nezadržitelně se blížící války už bylo dost. Naštěstí se to pořádně ostře zlomí.

… ale pak se to rozjede

Lucie: K vlastnímu překvapení to na mě ale tentokrát zapůsobilo. Jedna dějová linka je zkrátka jedna dějová linka. Pořád se tu hodně mluví, ale zároveň tušíte, že se blíží něco opravdu nepěkného, a sledujete, jak to se tomu někdo snaží zabránit, další naopak přidávají pod kotel. Tíživá nevyhnutelnost osudu nad vámi visí neustále. A pak to přijde.

Michal: Západozemí se řítí ke zkáze. Dlouho, předlouho to jen doutná, ale plameny války i dračího dechu se rozhoří naplno do bezkonkurenční fantasy podívané. Do druhé půlky sezony dává ten zprvu veeelmi pozvolný, ale následně velice strmý nájezd obrovská očekávání.

Musíte mít nakoukáno?

Lucie: Ne. A to kupodivu ani proto, abyste se zorientovali v tom, kdo je kdo. Jasně, základní povědomí o tom mám, protože tomu, že existuje někdo jménem Daemon a Rhaenyra, jste nemohli uniknout, ani kdybyste chtěli. Druhá řada ale všechny důležité postavy včas uvede do kontextu, u těch ostatních se bez toho buď obejdete, nebo si je jednoduše dogooglíte. Encyklopedií Rodu draka a rodinných stromů Targaryenů je až až.

Michal: Pohled G. R. R. Martinem nepolíbeného fanouška už tu máte, já jen přidám, že i když se seriál od předlohy místy liší, vůbec to napínavému fantasy příběhu nevadí.

Černí, nebo Zelení? Jednoznačně Černí

Michal: Marketing Rodu draka se snažil vyvolat dojem, že obě strany konfliktu pojmenované podle rodových barev a erbů budou jakž takž rovnocenné. Haha, to určitě! Zelená královna-matka Alicent ještě vyvolává soucit, ale kolem ní je banda, co si nezaslouží sympatie. Ačkoliv dračí jezdec Aemond je aspoň správně padoušský. Princ Daemon z opačné strany je sice taky arogantní asshole, jenže v podání Matta Smithe naprosto skvělý.

Lucie: Černí. Je naprosto zjevné, že tohle jsou ti příčetnější a v právu.

Opět lepší než Hra o trůny?

Lucie: Za mě určitě, jak už jsem psala, do ní jsem se ani přes opakovanou snahu nedokázala zakoukat. A to jsem to zkoušela od začátku, od prostředka i s posledními díly, které ale mají špatnou pověst snad mezi úplně každým. Rod draka je kompaktnější a divácky příjemnější. První řadu si tedy rozhodně dokoukám.

Michal: Ano. První řadu Rodu draka jsem si v očekávání té druhé rád pustil znovu. Ta druhá má zaděláno na to, aby byla ještě o něco lepší. Zato při pomyšlení na posledních pár sezon Hry o trůny bych se nejradši na hřbetě draka potkal s filmaři a zavelel: Dracarys!