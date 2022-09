Druhý život pro odpad. České designérky přetvářejí použité materiály v inovativní nábytek

Designérky Ivana Linderová a Dagmar Zvoníčková Fredholm založily před sedmi lety v Londýně multidisciplinární kreativní studio Identity Designers, které se zaměřuje zejména na architekturu a interiérový design. V průběhu let však stále častěji narážely na to, že když potřebovaly zařídit jimi navrhovaný prostor, chyběly jim produkty, které si do něj představovaly. Ke studiu tak založily sesterskou společnost Novavita, v níž pomocí upcyklace přetváří použité materiály v interiérové doplňky a nábytek.

„Nápad založit značku Novavita se zrodil z několika nezávislých podnětů. Už nějakou dobu jsme v Identity Designers relativně často navrhovaly produktové prvky na míru. Tento proces nás opravdu bavil a často nás až překvapovalo, kolik toho mají architektura a produktový design společného,“ říká ke zrodu značky Ivana Linderová.

Reálné obrátky začala idea nabírat po tom, co designérky navštívily loňský Designblok, český festival současného designu a módy. Ten jim dodal odvahu k tomu, aby vlastní značku založily. Navíc měly pocit, že na trhu je stále prostor pro inovativní produktovou firmu. „Daly jsme si tehdy za cíl, že na příštím Designbloku budeme vystavovat i my,“ dodává Linderová.

Firma Novavita spojuje dva koncepty. Prvním je „Material lab“, v rámci kterého se zakladatelky chtějí věnovat rozvoji nových textur a materiálů tvořených z recyklovaných zdrojů, jako jsou použitý plast, tetrapak nebo rozličné recyklované plnivo do betonu. V současné době mají designérky plně v oběhu beton, plast a sklo a nedávno začaly blíže studovat materiál tvořený z recyklovaných pilin.

Foto: Novavita V kolekci 3x3x3 se nacházejí variabilní objekty z recyklovaného plastu

„Hledání materiálů, které můžeme buď upcyklovat, nebo recyklovat, je naše nejoblíbenější aktivita. Často je to otázka náhody, kdy projíždíme online bazary a kontaktujeme jednotlivce, kteří se zbavují nejrůznějších věcí. Může jít o cokoliv – od starých břidlicových střešních tašek přes staré cihly až po plastové granuláty,“ vysvětluje Dagmar Zvoníčková Fredholm.

Druhou rovinou firmy je „Object lab“, v níž vznikají konkrétní produktové kolekce. Každý výrobek je přitom vytvářen na míru jednotlivým klientům. Designérky chtějí postupovat podle udržitelných principů a zároveň se chtějí vyvarovat nadbytečné výrobě. Díky tomu může být každý objekt jakkoliv upraven pro finálního uživatele.

„Všechny objekty, které najdete na našem webu, jsou vyrobeny prvotně. Každý vzniká pro koncového uživatele, proto je možná úprava barevnosti, velikost nebo textury,“ upřesňuje Linderová.

Velký důraz klade české designerské duo také na spolupráci s jinými tvůrci, ať už s českými, nebo zahraničními. Každý produkt by proto do budoucna mohl být výsledkem kooperace s jiným externím týmem z jiného kreativního oboru. Už nyní Novavita aktivně vyjednává s londýnským studiem HagenHinderdael – společně vyvinou novou produktovou řadu, která půjde na trh příští rok.

Právě v Londýně mají přitom Ivana Linderová a Dagmar Zvoníčková Fredholm z čeho čerpat. Dle jejich slov je zde recyklace a celkově udržitelnost jak v produktovém designu, tak v architektuře samozřejmostí. I ony samy tento aspekt vnímají v dnešní době jako naprostou nutnost.

„Chceme, aby byla Novavita známá spíše pro hravost, flexibilitu a nadčasovost. V Čechách nám stále přijde, že je někdy udržitelnost využívaná spíš z hlediska marketingu než reálného užívání udržitelných materiálů nebo procesu,“ říká Zvoníčková Fredholm.

Mladá značka již představila několik kolekcí, které tvoří menší objekty jako vázy z použitých betonových kvádrů, kávové a odkládací stolky z recyklovaného plastu nebo modulární systém venkovního posezení z recyklovaných plastů. Poprvé bude Novavita oficiálně uvedena a představena na letošním Designbloku.