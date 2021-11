Z kryptoměn se stal fenomén, který dnes zajímá jak drobné investory, tak velké instituce. Jedním ze zářných příkladů je americká společnost MicroStrategy, jež má držet nejvíce bitcoinů ze všech. A rozhodně neusíná na investičních vavřínech – právě naopak. Nyní přikoupila další mince nejznámější digitální měny současnosti a její bitcoinové portfolio má aktuálně hodnotu přes 150 miliard korun.

O novém nákupu informoval její šéf Michael Saylor na svém Twitteru, kde zmínil i konkrétnější detaily celé transakce. MicroStrategy mělo koupit přesně 7 002 bitcoinů s průměrnou cenou 59 187 dolarů za jednu minci. V součtu to tedy dělá zhruba 414 milionů dolarů, respektive 9,3 miliardy korun. Spolu s tím doplnil i aktuální objem bitcoinů, který firma drží – jde o 121 044 mincí, což má být dle agentury Bloomberg nejvíce ze všech držitelů.

V aktuálním přepočtu je jeho bitcoinové portfolio ohodnoceno na téměř sedm miliard dolarů, což je více než 150 miliard korun. Je však nutné podotknout, že je bitcoin velmi volatilní a jeho cena neustále kolísá. Aktuálně osciluje na hranici 58 tisíc dolarů, což je zhruba o 11 tisíc dolarů méně než začátkem listopadu, kdy hodnota nejrozšířenější kryptoměny světa pokořila rekordní úroveň 69 tisíc dolarů.

Důvod, proč MicroStrategy do bitcoinu investuje, je zřejmý – jak už dříve Saylor avizoval, vidí v něm budoucnost a investici do něj přirovnává k investici do Facebooku, Amazonu či Googlu ještě předtím, než se tyto společnosti staly úspěšnými. Loni mimo jiné společnost zmínila, že bitcoin začne přijímat i jako rezervní aktivum ve svém portfoliu s tím, že má podle Saylora větší potenciál k dlouhodobě vyššímu výnosu než držení klasické měny.

Proto MicroStrategy nakupuje bitcoiny poměrně pravidelně, ať už ve větších, nebo menších dávkách. Jako příklad lze zmínit situaci z letošního srpna, kdy firma, která se zaměřuje na business intelligence, nakoupila mince v hodnotě okolo čtyř miliard korun. A zdaleka není jedinou, která s kryptoměnami koketuje – za zmínku stojí například karetní vydavatel Mastercard nebo platební společnost Square zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, který se výhledově (s ohledem na včerejší zprávu) bude kryptu věnovat nejspíš více.

MicroStrategy has purchased an additional 7,002 bitcoins for ~$414.4 million in cash at an average price of ~$59,187 per #bitcoin. As of 11/29/21 we #hodl ~121,044 bitcoins acquired for ~$3.57 billion at an average price of ~$29,534 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/OA8VWG1bZX

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 29, 2021