Technologická společnost Microsoft už loni oznámila rozhodnutí koupit videoherního vydavatele Activision Blizzard, majitele značek jako Call of Duty, Diablo nebo Candy Crush. Definitivní převzetí známé herní firmy má naplánované na následující dny, v cestě mu ale stály antimonopolní úřady. Zřejmě největší potenciální překážce, soudnímu sporu ve Spojených státech, se však nyní Microsoft vyhnul.

Je to rekordní nákup Microsoftu, nejdražší transakce herního průmyslu a i mimo něj jde o nesmírně významný obchod. Microsoft za Activision Blizzard zaplatí 68,7 miliardy dolarů, zhruba 1,5 bilionu korun. Kvůli dopadu na odvětví a posílení své pozice však tento krok vyvolává obavy u regulatorních úřadů i konkurence. Dnešní rozhodnutí amerického soudu však dává zatím nejsilnější signál, že by se plány Microsoftu na červencové uzavření měly vyplnit.

Americká Federální obchodní komise (FTC) v červnu požádala zámořskou justici, aby dočasně zablokovala převzetí společnosti Activision Blizzard. Soud v San Francisku však nyní rozhodl ve prospěch Microsoftu a návrh na zastavení nákupu zamítl. Spojení obou firem by prý nemělo ohrozit tržní prostředí. Americký soud se tak přidal k rozhodnutí Evropské komise, která po přezkoumání dala obchodu v květnu zelenou. FTC se nicméně stále může odvolat.

„Jsme vděční sanfranciskému soudu za rychlé rozhodnutí a věříme, že i další jurisdikce budou pokračovat ve včasném řešení situace. Jak už jsme během celého procesu několikrát dokázali, jsme plně připraveni nadále spolupracovat při řešení všech otázek ohledně regulace trhu,“ řekl prezident Microsoftu Brad Smith.

Microsoft čelil výrazné opozici také ve Velké Británii, jejíž antimonopolní úřad nákup zablokoval. Po americkém rozhodnutí však jeho zástupci uvedli, že k soudní při nedojde. „Jsme připraveni vyslechnout si návrhy Microsoftu na úpravu transakce tak, aby vyhověla obavám uvedeným v naší zprávě. Dohodli jsme se na pozastavení soudního sporu, abychom těmto návrhům mohli přednostně věnovat,“ oznámil mluvčí britského regulátora.

Microsoft ve snaze vyčistit cestu rekordní transakci veřejně oznamoval různé závazky, například i nadále zachovat vysoce výdělečnou sérii stříleček Call of Duty i na PlayStation. Právě japonský výrobce oblíbené konzole Sony je nejhlasitějším protivníkem dealu z řad konkurence Microsoftu, jenž naopak prodává konzole Xbox. Některé sliby Microsoft dokonce potvrdil smluvně, začátkem roku se například dohodl s Nintendem anebo s hardwarovým obrem Nvidia. Pozitivní, ačkoliv ne smluvně ošetřený vztah má i s herní platformou Steam.

Kromě videoherních značek Call of Duty, Overwatch, Diablo a Warcraft či StarCraft pod Activision Blizzard – respektive dceřinou společnost King – patří také mobilní hit Candy Crush. Nejdražší nákup Microsoftu (dosavadní prvenství patřilo převzetí LinkedInu v roce 2016 za zhruba třetinovou částku) tak bude pro herní portfolio firmy obřím posílením, technologická společnost ale už teď vlastní či sama produkuje známé tituly.

V roce 2020 koupil Microsoft společnost ZeniMax, jež vlastní studia Bethesda (The Elder Scrolls či chystané epické sci-fi Starfield) nebo id Software (Doom, Quake). Tento nákup ji ale stál zhruba jen desetinu toho, co zaplatí za Activision Blizzard. Přímo pod herní divizi Microsoftu pak patří například 343 Studios (Halo), Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity), Mojang (Minecraft) nebo nestárnoucí historické strategie Age of Empires.