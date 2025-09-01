Dům, který chrání soukromí svých majitelů. Vila nad vodou voní dřevem a ukrývá kouzelnou zahradu
Vila nad vodou se skrývá před okolím a otevírá se k lesu. Dřevěný dům s jezírkem nabízí 250 m² soukromí a maximálního splynutí s okolím.
Dům většinou reaguje na potřeby svých majitelů. Někdy se ale objeví projekty, kde je těchto reakcí víc – a právě taková je vila nedaleko Prahy, která pracuje nejen s moderními trendy v bydlení, ale také s okolní krajinou.
Rodinný dům nazvaný Vila nad vodou byl v době návrhu obklopen loukami. Nabízelo by se jej otevřít okolní zeleni a květům, architekti ze studia 3AE však zvolili pravý opak. Dům se obrací k lesu a zahradě a snaží se zůstat skrytý před okolím. Tam, kde kdysi kvetly kopretiny, začaly brzy růst další domy – a vila si tak vytvořila svůj vlastní svět.
Stavba má tvar písmene L ležícího na mírném svahu. S ulicí má téměř odtažitý vztah – odklání se od ní, aby nabídla majitelům co nejvíce soukromí v intimní zahradě, do které se naopak celá otevírá. Zahrada je promyšleně modelovaná a pozvolna stoupá směrem k nedalekému lesu, kde přechází do volné přírody.
Přáním majitelů bylo mít dům, který poskytne prostor pro každodenní život i odpočinek – místo, kde zahrada vypráví o měnících se ročních obdobích prostřednictvím světla a barev. Ranní slunce na terase nebo večerní smrákání u hořícího krbu – to vše mohou majitelé sledovat ze své pozorovatelny.
Dominantním prvkem zahrady je jezírko, které přímo navazuje na dřevěnou terasu u domu. Toto zátiší je situováno hned u hlavní obytné místnosti, pro kterou vytváří jedinečnou kulisu a zároveň se stává jejím prodloužením. Do zahrady se otevírá i kuchyň s jídelnou skrze velké posuvné portály.
Dům je postaven z velkoformátových masivních panelů s fasádou z tepelně upraveného dřeva, které přirozeně stárne a ladí s okolím. Nízká pultová střecha se zelení zajišťuje, že dům splývá s přírodou i při pohledu shora.
Celková dispozice domu nabízí na 250 metrech čtverečních pět obytných místností, dvě koupelny, šatnu a prostorný obývací prostor s kuchyní a jídelnou. Hlavní osu domu tvoří chodba s knihovnou, která propojuje jednotlivé zóny a funguje jako páteř stavby.
Stejně jako exteriéru, i interiéru dominuje masivní dřevo, které dodává teplý a autentický zážitek. CLT panely jsou zde přiznané jak opticky, tak hapticky. Dřevo v interiéru voní a jeho povrch byl ošetřen tak, aby si zachoval přirozenost.
Použitý dřevěný materiál pochází převážně z českých zdrojů a byl zpracován českými řemeslníky. Je až z 80 % recyklovatelný a tvoří jej difuzně otevřené vrstvy, do kterých byla instalována vlhkostní čidla sledující stav konstrukcí a fungující jako prevence před případnými skrytými poruchami.
O vytápění se stará elektrické podlahové topení doplněné krbovou vložkou. Ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Součástí domu je také fotovoltaika a akumulační nádrže na dešťovou vodu.