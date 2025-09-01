Architektura –  – 1 min čtení

Dům, který chrání soukromí svých majitelů. Vila nad vodou voní dřevem a ukrývá kouzelnou zahradu

Vila nad vodou se skrývá před okolím a otevírá se k lesu. Dřevěný dům s jezírkem nabízí 250 m² soukromí a maximálního splynutí s okolím.

Vojtěch SedláčekVojtěch Sedláček

vilad-nad-vodou16

Foto: Petr Polák

Vila nad vodou

0Zobrazit komentáře

Dům většinou reaguje na potřeby svých majitelů. Někdy se ale objeví projekty, kde je těchto reakcí víc – a právě taková je vila nedaleko Prahy, která pracuje nejen s moderními trendy v bydlení, ale také s okolní krajinou.

Rodinný dům nazvaný Vila nad vodou byl v době návrhu obklopen loukami. Nabízelo by se jej otevřít okolní zeleni a květům, architekti ze studia 3AE však zvolili pravý opak. Dům se obrací k lesu a zahradě a snaží se zůstat skrytý před okolím. Tam, kde kdysi kvetly kopretiny, začaly brzy růst další domy – a vila si tak vytvořila svůj vlastní svět.

Stavba má tvar písmene L ležícího na mírném svahu. S ulicí má téměř odtažitý vztah – odklání se od ní, aby nabídla majitelům co nejvíce soukromí v intimní zahradě, do které se naopak celá otevírá. Zahrada je promyšleně modelovaná a pozvolna stoupá směrem k nedalekému lesu, kde přechází do volné přírody.

Přáním majitelů bylo mít dům, který poskytne prostor pro každodenní život i odpočinek – místo, kde zahrada vypráví o měnících se ročních obdobích prostřednictvím světla a barev. Ranní slunce na terase nebo večerní smrákání u hořícího krbu – to vše mohou majitelé sledovat ze své pozorovatelny.

vilad-nad-vodou1

Foto: Petr Polák

vilad-nad-vodou3
vilad-nad-vodou4
vilad-nad-vodou5+10
vilad-nad-vodou6
vilad-nad-vodou7
vilad-nad-vodou9
vilad-nad-vodou10
vilad-nad-vodou12
vilad-nad-vodou14
vilad-nad-vodou15
vilad-nad-vodou17
vilad-nad-vodou31
vilad-nad-vodou32

Dominantním prvkem zahrady je jezírko, které přímo navazuje na dřevěnou terasu u domu. Toto zátiší je situováno hned u hlavní obytné místnosti, pro kterou vytváří jedinečnou kulisu a zároveň se stává jejím prodloužením. Do zahrady se otevírá i kuchyň s jídelnou skrze velké posuvné portály.

Dům je postaven z velkoformátových masivních panelů s fasádou z tepelně upraveného dřeva, které přirozeně stárne a ladí s okolím. Nízká pultová střecha se zelení zajišťuje, že dům splývá s přírodou i při pohledu shora.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Celková dispozice domu nabízí na 250 metrech čtverečních pět obytných místností, dvě koupelny, šatnu a prostorný obývací prostor s kuchyní a jídelnou. Hlavní osu domu tvoří chodba s knihovnou, která propojuje jednotlivé zóny a funguje jako páteř stavby.

Stejně jako exteriéru, i interiéru dominuje masivní dřevo, které dodává teplý a autentický zážitek. CLT panely jsou zde přiznané jak opticky, tak hapticky. Dřevo v interiéru voní a jeho povrch byl ošetřen tak, aby si zachoval přirozenost.

vilad-nad-vodou18

Foto: Petr Polák

vilad-nad-vodou19
vilad-nad-vodou20
vilad-nad-vodou21+5
vilad-nad-vodou24
vilad-nad-vodou26
vilad-nad-vodou27
vilad-nad-vodou28
vilad-nad-vodou30

Použitý dřevěný materiál pochází převážně z českých zdrojů a byl zpracován českými řemeslníky. Je až z 80 % recyklovatelný a tvoří jej difuzně otevřené vrstvy, do kterých byla instalována vlhkostní čidla sledující stav konstrukcí a fungující jako prevence před případnými skrytými poruchami.

O vytápění se stará elektrické podlahové topení doplněné krbovou vložkou. Ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Součástí domu je také fotovoltaika a akumulační nádrže na dešťovou vodu.

Nepřehlédněte:

Související témata:3AE
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vida

    Dvě menší obce postavily školu za miliardu. Pod zemí má atletický tunel, třídy na střeše a výuku od 8:30

  2. 2

    syrucek

    Vybudoval miliardový byznys a říká: Vím jistě jednu věc, že nechci mít společníka ve firmě

  3. 3

    pulpitel-usa

    Na rok odjel s rodinou do USA. Jedno z nejlepších rozhodnutí v životě, ale rádi jsme se vrátili, říká

  1. 1

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  2. 2

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu

  3. 3

    vila-kotera6

    Mysleli si, že kupují běžný dům. Ve skutečnosti získali ztracenou vilu od Kotěry, které vrátili původní tvář