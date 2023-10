Dva čeští vývojáři spojili Diablo a Doom. Jejich hra právě vyšla, stříká z ní adrenalin i krev

Boss fighty, vylepšování výzbroje, hromady nepřátel. To je Dreadhunter

Jejich herní studio nese název Trickster Arts a tvoří ho pouze dva vývojáři. Přesto už za sebou má české autorské duo několik úspěšných titulů – ke kterým právě přidává novinku Dreadhunter. Ta zrovna vychází na Steamu v předběžném přístupu a zájemce láká dvojnásobně zajímavou inspirací. Sci-fi akce domácích tvůrců totiž připomíná jak Diablo, tak Doom.

„Je to rychlá střílečka a zároveň RPG, kde hráči řídí obrněný oblek a prosekávají se hordami sci-fi příšer,“ popisuje Dreadhunter pro CzechCrunch jeden z jeho vývojářů Matouš Ježek. „Hru jsme navrhovali tak, aby to byla instantní, komprimovaná zábava, ale jako v každém správném RPG nechybí ani příběh,“ dodává o titulu, jenž právě vyšel na PC na platformě Steam.

Tam Dreadhunter pořídíte v předběžném přístupu, tedy v nefinální, ale hratelné verzi, za 35 eur, zhruba 850 korun. „V early accessu zůstane určitě tak rok, pak situaci zhodnotíme podle úspěchu hry. Jestli ji v uvozovkách jen dotáhneme do konce, nebo budeme rozvíjet ještě víc,“ přibližuje Ježek, který do vývoje přináší zkušenosti ze studia 2K Czech, autorů slavné Mafie.

Ježka v Trickster Arts doplňuje ještě kolega Ladislav Týč, jediný outsourcing probíhal u soundtracku, který pro hru složil Matúš Široký. Výsledek jejich práce v předběžném přístupu nabídne dvanáct úrovní včetně soubojů s bossy. Tedy zhruba asi čtvrtinu plánovaného obsahu. V plném vydání chtějí vývojáři rozšířit arzenál zbraní i schopností a přidat tři obdobně dlouhá dějství jako v early accessu.

Oním zmiňovaným úspěchem Dreadhunteru, který rozhodne o vydání na konzole, je prodat sto tisíc kopií hry. „Ale aby se zaplatila, stačila by nám asi třetina. Podle tržeb bychom se pak vydali na konzole,“ říká Ježek. Pro konzole je hra mimochodem jako dělaná, ideální ovládání je na dvou páčkách gamepadu, ačkoliv klávesnice a myš prý poslouží podobně dobře.

Chtěná čísla prodejů nejsou pro Trickster Arts ničím překvapivým, dvoumužné studio se herní tvorbě věnuje na plný úvazek a už má za sebou tři vydané tituly. „Řádově jsou to desítky milionů korun,“ popisovali Trickster Arts v dřívějším rozhovoru pro CzechCrunch své tržby. Solidní sukces jim přihrála prvotina Hero of Many, mobilní Hackers a především akční RPG Monolisk z roku 2019.

Dreadhunter by tak k dosavadní kariéře mohl přidat ještě silnější kapitolu, Ježek a Týč se při jeho vývoji inspirovali dvěma videoherními legendami. Z Diabla si vzali izometrický pohled na akci a vylepšování nositele mechanického bojového obleku, respektive obleku jako takového. Z Doomu pak svižnou akci nablízko i na dálku proti hordám nepřátel. Slibná kombinace, kterou Trickster Arts doplňují nemalými cíli.

„Od začátku k tomu přistupujeme tak, jako bychom dělali hru s ambicemi na prodej jednoho milionu kusů. Nereálné to není, ale snadné také ne. Rád bych totiž věřil, že Dreadhunter je hra, kde všechno zapadlo tak, že celek působí profesionálně. A že může odvážně jít do konkurenčního boje s tituly od větších a zavedenějších studií,“ prohlásil Matouš Ježek.