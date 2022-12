Dva spolupracovníci zakladatele padlé kryptoburzy FTX přiznali vinu a doufají v mírnější tresty

Zakladatel zkrachovalé kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried je na cestě do Spojených států, kde čelí mimo jiné obvinění z podvodu, konspirace a praní špinavých peněz. Sledovaný případ velkého pádu, který výrazně otřásl celým kryptosvětem, a jeho rozuzlení mohou výrazně ovlivnit také dva klíčoví spolupracovníci Sama Bankmana-Frieda. U amerického soudu se totiž přiznali k obvinění z trestných činů souvisejících právě s krachem FTX. Výměnou za spolupráci s americkou prokuraturou doufají v mírnější tresty.

Osmadvacetiletá Caroline Ellisonová působila jako generální ředitelka společnosti Alameda Research, obchodní firmy založené Bankmanem-Friedem. Devětadvacetiletý Gary Wang s ním spoluzaložil FTX, kde pracoval jako technologický ředitel. Podle soudu se přiznali k podílu na „podvodu, který přispěl ke kolapsu FTX“. Soudce vyzval další lidi, kteří se na podvodu podíleli, aby se urychleně obrátili na soud.

Oba klíčoví představitelé příběhu FTX podle deníku The Washington Post podepsali dohodu o spolupráci se soudem v pondělí. Caroline Ellisonová se přiznala k sedmi bodům obžaloby, které jsou do velké míry stejné jako obvinění samotného Bankmana-Frieda. Její obvinění zahrnuje spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry i komoditami a praní špinavých peněz. Hrozí jí až 110 let vězení. Gary Wang přiznal vinu ve čtyřech bodech obžaloby týkajících se spiknutí a podvodů. Hrozí mu až 50 let vězení.

Wangův právník Ilan Graff uvedl, že jeho klient „přijal odpovědnost za své činy a bere vážně své povinnosti spolupracujícího svědka“. Ellisonová i Wang byli následně propuštěni na kauci 250 tisíc dolarů (5,7 milionu korun). Zároveň se měli vzdát svých cestovních dokumentů a nebudou moci opustit kontinentální Spojené státy. „Ačkoli nelze žádný rozsudek slíbit, očekává se, že pokud budou považováni za užitečné pro případ a neporuší dohody, státní zástupci doporučí mírnější trest,“ uvádí The Washington Post.

V době zveřejnění informace o přiznání byl Bankman-Fried právě na cestě do Spojených států. Bahamský soud ve středu schválil jeho vydání do USA, kde čelí mimo jiné obvinění z podvodu, konspirace a praní špinavých peněz. Hrozí mu tak desítky let vězení. Třicetiletý Bankman-Fried byl na Bahamách, kde žil a kde má FTX sídlo, zadržen začátkem minulého týdne.

Americké úřady tvrdí, že Bankman-Fried tajně převáděl prostředky klientů FTX do své společnosti Alameda Research a používal je k nezveřejněným rizikovým investicím, okázalým nákupům nemovitostí a velkým politickým darům. Bankman-Fried původně tvrdil, že se hodlá vydání do USA bránit. Jeho právní zástupci nicméně již v pondělí uvedli, že svůj postoj změnil. Podle agentury Bloomberg za tím zčásti stojí naděje, že v USA dosáhne propuštění na kauci.

Burza FTX minulý měsíc vyhlásila bankrot. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést. Chaos v padlé kryptoburze nicméně šokoval i otrlého insolvenčního správce Johna Raye, který se podílel na rozkrývání těch největších firemních krachů v USA včetně legendárního pádu energetické společnosti Enron. „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl takový nedostatek firemních kontrolních mechanismů a takovou absenci aspoň základních hodnověrných finančních informací, jakou jsem našel zde,“ uvedl.

S přispěním ČTK