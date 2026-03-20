Dvacetkrát selhali, pak přišel úspěch. O tomhle startupu jste asi neslyšeli, možná ale zasáhne do života i vám
Nenápadný gigant, který hýbe světem tvůrců, se stěhuje do vašich prohlížečů. Brzy přes tuhle pokladnu nejspíš zaplatíte i vy.
Možná jste o něm ještě neslyšeli, ale startup Whop už delší dobu hýbe stovkami milionů dolarů a mnohým lidem pomohl v internetovém podnikání. Tahle platforma funguje jako místo, kde může naprosto kdokoli jednoduše vydělávat na tom, co umí – například prodejem online kurzů. Nyní ale Whop oznámil velkou novinku. Otevírá svou vlastní platební bránu, takzvaný Whop Payments Network, úplně všem lidem a firmám na internetu. Útočí tím přímo na pozici zavedeného globálního gigantu Stripe.
Whop do internetového podnikání vnesl svěží vítr před pěti lety. O co jde? Představte si, že jste třeba skvělý fitness trenér, učitel angličtiny nebo expert na investování. Chcete své znalosti prodávat lidem přes internet. Dlouho to ale bylo velmi složité. Museli jste si najít jeden portál, přes který vám lidé zaplatí. Pak jste museli najít další, kde si s platícími klienty budete psát. A do třetice jste museli najít další web, kam nahrajete svá výuková videa.
A přesně tohle Whop vyřešil. Vytvořil jedno jediné místo, kde máte všechno pohromadě. Tvůrce se tam zaregistruje a dostane svou vlastní stránku. Na tu si jednoduše nakliká to, co potřebuje: nahraje tam svá videa, přidá svůj blog nebo si tam spustí diskuzní fórum pro fanoušky. Nicméně hlavně tam má rovnou zabudovanou pokladnu. Zákazník přijde na jedno místo, zaplatí a rovnou všechno sleduje. Žádné přeskakování jinam. Lidem se to tak zalíbilo, že dle údajů z loňského května přes Whop prodává své znalosti přes 28 tisíc tvůrců a ročně se tu protočí 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun).
Až doteď platilo, že pokud jste chtěli jejich platební bránu využívat, museli jste mít svou stránku vytvořenou přímo na webu Whopu. To se ale teď mění. Whop si uvědomil, že jejich pokladna má své kvality, a tak se rozhodl ji „odpojit“ a nabídnout ji všem. Nyní si tak může kdokoliv vzít tuhle chytrou pokladnu a vložit si ji na své webové stránky nebo e-shopy. Stačí k tomu jen zkopírovat kousek kódu nebo vložit platební odkaz.
Důvod, proč Whop cítí naději na úspěch, je inteligence této pokladny. Někdy se stává, že zákazník chce zaplatit, ale banka nebo platební brána jeho kartu z nějakého technického důvodu zamítne. Whop ale místo jedné cesty k vaší bance používá desítky různých digitálních tunelů. Když první pokus selže, systém během milisekundy zkusí poslat stejný požadavek jiným tunelem přes jiného světového partnera. Vaše banka i karta zůstávají stejné, ale Whop se k nim prostě dostane jinudy.
Zákazník si ničeho nevšimne, prostě jen vidí, že platba úspěšně proběhla. Obchodníkům to tak může zachránit spoustu ztracených peněz. Pokladna navíc umí přijímat peníze ze 187 zemí světa (včetně Česka), nabízí přes sto různých způsobů platby včetně nákupů na splátky. Za tuhle službu si Whop bere provizi, která se většinou pohybuje mezi 3 až 4,5 % z každého prodeje, konkurent Stripe se pohybuje kolem 1,5 % pro evropské platební karty.
Celý nápad přitom vznikl v obyčejných dětských pokojích. Všechno to začalo v roce 2015, když bylo Stevenu Schwartzovi třináct let a zoufale toužil po limitované edici tenisek Nike. Rodiče mu je odmítli koupit, tak si poradil sám. Naučil se budovat programy, které dokážou v e-shopu skoupit limitované zboží, jako jsou třeba tenisky, neuvěřitelnou rychlostí dřív, než to stihne zakliknout běžný člověk. Šlo o automatizované skripty, které v e-shopech vyplnily platební údaje a dokončily nákup během milisekund. Přes Facebook se pak spojil se stejně starým Cameronem Zoubem a poté, co si obstaral vysněné tenisky, začali tento svůj vynález prodávat dalším lidem.
Oba díky tomu popadl podnikatelský duch, který vyvrcholil Whopem, nicméně jejich cesta k miliardové firmě nebyla hned vítězná. S dalším parťákem Jackem Sharkeym rozjeli během šesti let přes dvacet různých internetových projektů, které však selhaly. Od rozvozu hamburgerů po univerzitním kampusu až po napodobeninu sociální sítě Snapchat. Až se v březnu 2021 trefili přesně, když spustili Whop. Na začátku se sice také trápili, ale pak se platforma chytla. Brzy přišla i první nabídka na odkup celé firmy. Justin Mateen, investor a spoluzakladatel seznamky Tinder, se kterým zakladatele propojil jeden známý, jim ale rovnou řekl: „Neprodávejte to. Nebuďte hloupí.“
Oni ho poslechli, nabrali peníze od velkých jmen včetně spoluzakladatele PayPalu Petera Thiela a vybudovali v newyorském Brooklynu firmu s dnešní hodnotou kolem 1,6 miliardy dolarů (34 miliard korun). Cíle mají přitom obrovské: chtějí, aby si díky nim do pěti let milion lidí na světě vydělalo aspoň 2 000 dolarů měsíčně (v přepočtu zhruba 43 tisíc korun), což považují za udržitelný internetový příjem.
Zajímavé také je, co se děje uvnitř firmy. Hlavní práci dělá tým o pouhých dvaceti vývojářích. Zvládají to zaprvé díky tomu, že za ně hromadu rutinní programátorské práce dělá umělá inteligence, a zadruhé díky extrémní, až dravé firemní kultuře. Běžně se tu pracuje dlouho do noci a platí jedno pravidlo: každý zaměstnanec musí na Whopu povinně provozovat svůj vlastní projekt a mít aspoň patnáct platících zákazníků. Musí si zkrátka na vlastní kůži zkoušet to, co firma lidem prodává. Kdo to nezvládne, je vyhozen. Firma navíc ze zásady nenabírá nikoho, koho by musela něco učit od nuly. „Pokud chcete juniorní pozici, neměli byste se k nám vůbec hlásit, měli byste raději budovat svoje vlastní věci,“ říká k tomu technický ředitel Jack Sharkey.