Zakladatel americké automobilky Rivian Robert Scaringe bývá někdy přezdíván Superman. To protože připomíná civilní alter ego komiksového superhrdiny Clarka Kenta – ostře řezaná, sošná tvář, husté, na patku česané černé vlasy, výrazné tmavé brýle. Teď by potřeboval ale i nějaké superschopnosti, protože jeho firma oznámila, že do dvou let postaví továrnu pro 7 500 lidí a že jí skoro o třetinu na 71 tisíc stouply objednávky jejích elektrických pick-upů a SUV, jichž ale zatím dodává zákazníkům jen zlomek.

Rivian reportoval kvartální výsledky poprvé od svého listopadového vstupu na burzu Nasdaq. Ten se zapsal do historie jako největší veřejný úpis akcií roku 2021, firma získala od investorů 14 miliard dolarů a při následném růstu ceny akcií se její hodnota vyšvihla nad 100 miliard dolarů, takže za sebou nechala Ford i General Motors. Aniž by měla jakékoliv tržby.

Což se nyní potvrdilo. Rivian v uplynulém čtvrtletí utržil zhruba milion dolarů a jeho celková ztráta dosáhla 1,23 miliardy dolarů. Že společnost vykáže velký minus, se očekávalo, upozornila na to už při vstupu na burzu. Nicméně ztráta přepočtená na jednu akcii se nakonec ukázala o dost vyšší, než investoři počítali, takže akcie při dodatečném obchodování zamířily směrem dolů pod hranici 100 dolarů.

R. J. Scaringe, zakladatel automobilky Rivian Foto: Rivian

Analytici ale vyhlíželi i jiné údaje a tam Rivian nezklamal: u rezervací zveřejnil nárůst o 28 procent z 55 tisíc na 71 tisíc vozů, týká se to jak pick-upů RT1, tak SUV modelů RS1. Kromě nich pak má v firma v katalogu objednávku na sto tisíc elektrických dodávek pro svého pětinového spolumajitele, společnost Amazon.

Rivian momentálně vyrábí auta, která ale zatím doručil převážně svým zaměstnancům nebo spolupracovníkům, ve městě Normal ve státě Illinois. Nyní podnik potvrdil, že do roku 2024 postaví druhou továrnu u Atlanty ve státě Georgie, kde najde práci 7 500 lidí a jejíž maximální kapacita bude 400 tisíc vyrobených aut ročně.

K 15. prosinci z montážních linek Rivianu sjelo 652 pick-upů, z nichž zhruba polovina zamířila ke svým majitelům. Sedmimístných SUV vyrobil jen dva kusy, ve větším s jejich produkcí začne na jaře. To sice není kdovíjaký výkon, na druhou stranu před pár dny firma získala prestižní cenu „truck roku“ od časopisu Motor Trend a navíc i s tak malými čísly se jí podařilo předhonit třeba Teslu, která zatím žádný pick-up, což je pro americký automobilový trh klíčový typ vozu, na trh neposlala.

Že to je ve Spojených státech segment, který táhne, ostatně ukazuje zkušenost Fordu. Jeho ředitel nedávno oznámil, že museli přestat přijímat objednávky na elektrickou verzi svého ikonického modelu F150 Lightning, protože zájem je tak velký, že jejich výrobní kapacity nebudou stačit.