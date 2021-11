Když vstupovala automobilka Rivian před týdnem na burzu Nasdaq, doufal její zakladatel a šéf Robert Scaringe, že jeho firmu investoři ocení na 60 až 70 miliard dolarů. A to přesto, že v kolonce tržby společnosti letos i loni svítí nula a místo zisku počítá mnohamiliardové ztráty. Přestože na těch nulách začíná teprve pracovat, celková valuace po sedmi dnech na burze jakoby vystřelila do nebe – v úterý překročila hranici 140 miliard dolarů, tedy dvojnásobek toho, co Scaringe chtěl a v co ani největší optimisté ještě před pár týdny nedoufali.

Ostatně kdo by si troufal odhadnout, že automobilka, která své vozy začala zákazníkům (navíc převážně z řad zaměstnanců) dodávat teprve minulý měsíc a která pro rok 2022 plánuje produkci nízkých desítek tisíc vozů, bude mít po týdnu na burze vyšší ohodnocení než Volkswagen. Tedy než firma, která ročně vypustí na silnice 10 milionů aut včetně Škodovek a která za rok 2020 vydělala 11 miliard eur. Jenže přesně to se stalo – Rivian už je třetí nejhodnotnější automobilkou světa, před ním je pouze Toyota s valuací 300 miliard dolarů a Tesla na úrovni bilionu dolarů.

„U mladých technologických firem obecně platí, že ztrátovost a malé tržby nemusí představovat problém. Předpokládá se totiž, že v následujících letech tržby mohutně porostou. Investoři se taktéž dívají na celkový oslovitelný trh, který může být v případě elektromobilů vskutku gigantický,“ vysvětluje důvody raketového růstu Rivianu hlavní analytik investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

„Akcie Rivianu ale vnímám jako nadhodnocené. Zásadní problém vidím v příliš pozitivním burzovním sentimentu. Vysoká valuace Rivianu úzce souvisí s mánií kolem Tesly. Řada investorů zjednodušeně vnímá firmu jako novou Teslu – ignorují tak aktuální vysokou cenu, jelikož očekávají další mohutné zhodnocení. Je však otázkou, zda k němu dojde,“ dodává Pfeiler.

Elektromobil Lucid Air od Lucid Motors Foto: Lucid Motors

„Přijde mi, že ocenění firem produkujících elektromobily zcela ignoruje fakt, že v tomto sektoru expandují i tradiční automobilky,“ doplňuje na konec. Nejde totiž jen o Rivian, jako utržené ze řetězu jsou akcie i dalšího spíše papírového výrobce luxusních elektromobilů, kalifornské společnosti Lucid. Ta v úterý svou hodnotou překonala Ford a dostala se na dohled General Motors. Takže brzy by mohla být čtvrtou nejhodnotnější automobilkou světa a z těch klasických značek by pak v TOP 4 zbyla už jen Toyota.

Lucidu pomohlo to, že jeho ředitel, někdejší manažer Tesly Peter Rawlinson, prohlásil, že platí plán společnosti na výrobu aut pro příští rok a že jí silně narůstají rezervace. Pro srovnání: první auta začal Lucid vyrábět v říjnu a letos jich má z linek sjet kolem 600, pro rok 2022 by to mělo být do 30 tisíc kusů, tedy podobně jako u Rivianu. Toyota, Ford, Volkswagen, GM ročně produkují miliony aut a v čím dál větší míře i elektromobily či hybridy.

Jenomže jak poznamenal Pfeiler, investoři si přejí vidět další Teslu, jejíž hodnota po vstupu na burzu v roce 2010 se k dnešku zvedla o 30 tisíc procent. Takže ti, kdo do ní na začátku investovali tisíc korun, mají dnes přes 300 tisíc korun. A spousta lidí i fondů nechce takovou příležitost znovu promeškat, jelikož univerzálním konsensem je, že budoucnost dopravy jsou elektromobily a že mladé firmy se v tomto segmentu prosadí lépe než ty velké. Jak dění kolem Lucidu či Rivianu zhodnotil slavný komentátor CNBC James Cramer: „Ohodnocení je sice moc vysoké, ale lidé to tak prostě chtějí.“

Lucidu nyní do karet nahrálo i to, že jeho model Lucid Air získal titul auto roku v anketě magazínu MotorTrend. Zabodoval nejen kvůli luxusnímu interiéru a povedenému designu, ale především díky dojezdu, který je i podle amerických úřadů nejdelší ze všech elektrovozů – Lucid Air v nejvyšší verzi dojede přes 500 mil, tedy kolem 800 kilometrů. A to je víc než Tesly. Je ale pořádně drahý, Lucid Air Touring vyjde na 140 tisíc dolarů a přesně tyto nejdražší modely plánuje firma zatím výhradně vyrábět, na levnější verze dojde až později.

Paradoxní je, když před pár dny Lucid, který vstoupil na burzu v létě, reportoval kvartální výsledky, vesměs zklamal. Analytici očekávali, že jeho tržby se dostanou aspoň přes milion dolarů (ano, přes milion dolarů, podobně jako Rivian jde o firmu s podstatě nulovým obratem, alespoň zatím) a že jeho ztráta bude menší než 524 milionů dolarů.

Elektromobil Nio ET7 Foto: Nio

Na burze v USA jsou k mání akcie ještě dalších ambiciózních výrobců elektromodelů. A někteří z nich, jako třeba čínský startup Nio, už skutečně auta vyrábějí. Nio, které je na newyorské burze od roku 2018 a sídlí v čínské Šanghaji, jen letos zákazníkům dodalo přes 65 tisíc vozů a v posledním kvartále utržilo 1,5 miliardy dolarů. Tedy znatelně víc než Rivian a Lucid, ve valuaci za nimi ovšem pokulhává, investoři společnost oceňují na 66 miliard dolarů.

Z nedávné doby jsou ovšem známé i přesně opačné příběhy, tedy když elektromobilní firmy naprosto selhaly a spousta lidí kvůli tomu přišla o peníze. Asi nejznámější je příklad vodíkem poháněných tahačů Nikola, u nichž vyšlo najevo, že je společnost musela pouštět z kopce, aby se vůbec rozjely a ona je mohla natočit do propagačního videa. Podobně výstražné jsou zkušenosti s firmou Lordstown Motors, která se zase chlubila desítkami tisíc předobjednávek, které ve skutečnosti neměla.

Nikolu i Lordstown Motors několik věcí spojuje – do obou ve snaze naskočit na elektromobilní jízdu investoval koncern GM, nepravosti a lhaní u obou objevili finanční dravci z týmu Hindenburg Research a obě firmy slibovaly, že na americký trh co nevidět vypustí gigantické elektrické pick-upy. Ty jsou v tamní automobilové kultuře naprosto zásadní a na rozdíl od Evropy jsou tři nejprodávanější modely aut v USA nikoli kombíky nebo běžná rodinná auta, ale právě pick-upy.