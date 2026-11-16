Dým, boxeři i funky gospel. Nová Spirála spojuje velkou show i prostor pro netradiční eventy
Kruhová scéna na pražském Výstavišti po letech chátrání naplno žije. Do třetí sezony vstupuje s odvážným divadlem i zázemím pro moderní byznys.
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Potemnělým kruhovým sálem se valí hustý dým, vzduch protíná světlo ze stroboskopů a z reproduktorů duní funky gospel skladatele Romana Holého. Uprostřed arény, stylizované do boxerského ringu i bláznivého šapitó, probíhá fyzický zápas. O chvíli později do něj vtrhne čtyřicítka performerů v extravagantních kostýmech – zpěváci, rappeři, tanečníci i krumpeři. V jednom víru se potkávají Matěj Ruppert, Lenka Dusilová, Rostislav Novák starší nebo Hana Holišová. Autorská show režiséra Viktora Tauše Human Zoo – Gospelová anarchie není klasická činohra s pasivním publikem, ale působí jako divoký vizuální rituál, který diváka pohltí.
„Ten moment, když se to tady propojí, je neuvěřitelně silný,“ popisuje atmosféru herec Jan Cina, který v inscenaci vystupuje. „Jsme tu jako živé bytosti různého věku, odlišných profesí a zkušeností – od profi tanečníků přes boxerky až po herce a zpěváky. A když se to doplní lidmi v hledišti, už to není jenom běžecký ovál dole na jevišti. Napojují se balkony i jednotlivé řady nad námi a celá Spirála začne vířit dohromady,“ vypráví.
Bezprostřední kontakt mezi jevištěm a hledištěm není náhoda. Na pražském Výstavišti od začátku počítali s tím, že nevznikne jen další běžná divadelní scéna. Podoba Nové Spirály byla promyšlená tak, aby vedle velkých kulturních projektů sloužila i firemním akcím, konferencím a byznysovým prezentacím.
Ten moment, když se to tady propojí, je neuvěřitelně silný.
„Kulturu a komerční pronájem vnímáme jako dvě vzájemně se doplňující součásti fungování Nové Spirály. Naším cílem je, aby prostor nebyl pouze divadlem s vlastním programem, ale živým místem, které nabízí jedinečné zážitky různým cílovým skupinám,“ vysvětluje obchodní ředitelka Výstaviště Praha Marie Šteglová. „Vlastní kulturní program je klíčový pro budování identity Nové Spirály, její značky a vztahu s publikem. Komerční pronájmy nám naopak umožňují naplno využívat jedinečný potenciál tohoto prostoru,“ dodává.
Divadlo, kde musí hrát i záda
Jediná kruhová scéna v Praze má ve Velkém sále kapacitu až 800 diváků. Na rozdíl od klasických kukátkových divadel zde hlediště netvoří řady sedadel v jedné rovině, ale parter a pět pater kruhových balkonů zavěšených nad sebou. Každý návštěvník na balkoně sedí prakticky v první řadě a má přímý výhled dolů na jeviště.
Pro herce to však znamená úplně jinou disciplínu. Potvrzuje to i Jan Révai, který v Nové Spirále hraje po boku Vandy Hybnerové v adaptaci slavných Madisonských mostů – historicky první činohře, kterou scéna uvedla a která má za sebou už padesát vyprodaných repríz pro téměř 40 tisíc lidí.
„To téma je silné a lidé příběh dobře znají z knihy i z filmu. Na nás je, abychom byli maximálně pravdiví, protože v prostoru, který má 360 stupňů, musí hrát i záda,“ vysvětluje Révai. „Člověk si neodpočine, musí být neustále ve střehu. Celé divadlo navíc spolupracuje s námi – točny, tahy i propadla. Když se to režijně poskládá dohromady, má to obrovskou sílu,“ upřesňuje.
Kruhové jeviště je rozděleno do několika samostatných segmentů, které se mohou nezávisle otáčet, stoupat nebo sjíždět do podzemí. Celý prostor obklopuje 360° imerzivní zvuk, mohutný světelný park a videomapping zajišťovaný šesticí synchronizovaných projektorů. Pevná stropní konstrukce navíc unese těžkou techniku i závěsné prvky pro vzdušnou akrobacii.
Záchrana po povodni
Cesta k dnešní podobě přitom byla mimořádně dramatická. Stavba vznikla už v roce 1960 jako kruhové panoramatické kino Moskva. Před Všeobecnou československou výstavou v roce 1991 dostal tým architektů ve složení Jindřich Smetana, Jan Louda, Tomáš Kulík a Zdeněk Stýblo za úkol proměnit chátrající objekt v divadelní scénu. Vznikl unikátní válec s ocelovými točitými rampami, který autorům vynesl prestižní Grand Prix Architektů i jméno, jež v Praze rychle zdomácnělo: Spirála.
V devadesátých letech se budova stala srdcem tuzemského muzikálového boomu. Kultovní Jesus Christ Superstar zde mezi lety 1994 a 1997 odehrál těžko uvěřitelných 1 288 repríz pro téměř 850 tisíc diváků. V srpnu 2002 však úspěch zastavila stoletá povodeň. Voda zaplavila sál i spodní technické zázemí a na dlouhých dvaadvacet let se za divadlem zavřely dveře.
Objekt postupně chátral, uvažovalo se dokonce o jeho demolici a srovnání se zemí. Záchrana přišla až v roce 2020, kdy Praha rozhodla stavbu nezbourat, ale kompletně zrekonstruovat. Po rozsáhlé obnově se modernizovaná Nová Spirála otevřela veřejnosti v říjnu 2024. Ekonomika moderního kulturního stánku ale nemůže stát jen na večerních představeních. Právě netradiční kruhové uspořádání a špičková technika dělají ze Spirály vyhledávanou adresu pro firmy, které hledají něco víc než jen sterilní hotelový sál.
Nová Spirála je ideální pro klienty, kteří chtějí výjimečné prostředí a účastníkům nabídnout silný zážitek.
„Nová Spirála je ideální pro klienty, kteří chtějí výjimečné prostředí a nabídnout účastníkům silný zážitek,“ podotýká Marie Šteglová. Scéna se osvědčila pro velké konference, uvádění nových značek na trh, produktové prezentace i firemní networking. K dispozici je navíc i podzemní Malý sál s variabilním teleskopickým hledištěm, vhodný pro komornější setkání, přednášky nebo zázemí pro televizní přenosy.
Od světových románů po zážitky pod stromeček
Stavba je zároveň důležitým kamenem v celkové transformaci Výstaviště. „Areál postupně rozvíjíme jako multifunkční destinaci, kde se přirozeně potkává kultura, byznys, zábava i volnočasové aktivity,“ doplňuje Šteglová. „Jednotlivé části areálu vnímáme propojeně. Organizátorům můžeme nabídnout nejen samotný sál pro jejich akci, ale i možnost propojit ji s dalšími prostory a službami na Výstavišti.“
Program Nové Spirály se mezitím dál rozšiřuje. Vedle autorské show Human Zoo a repríz Madisonských mostů nabízí koncerty Anety Langerové, amerického držitele Grammy Coryho Henryho nebo Ondřeje Rumla. Malou scénu pak oživí taneční vystoupení Dance Session studentů Taneční konzervatoře hl. m. Prahy a taneční projekt FRONTROW:Showtime!
Velkou událostí bude také česká divadelní premiéra adaptace světoznámého románu Předčítač od Bernharda Schlinka, naplánovaná na 4. února 2027. V příběhu o osudové lásce, vině a hledání odpuštění se na kruhovém jevišti představí Jitka Čvančarová, Jiří Korn a Daniel Krejčík.
Před Vánocemi nabízí Nová Spirála možnost pořídit dárkové poukazy na vybraná představení i vstupenky na konkrétní termíny. „Z kdysi vytopené a odepsané budovy na Výstavišti se tak stala fungující multifunkční scéna, kde se autorské divadlo přirozeně doplňuje s byznysem. To nám dělá největší radost,“ uzavírá Marie Šteglová.