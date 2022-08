E-shopy si často neumí ani spočítat, kolik peněz budou potřebovat, říká Rozhoň. Jak proplout krizí?

Česká e-commerce vplula do značně nejistých vod – spotřebitelská poptávka klesá, řádí vysoká inflace, ekonomika směřuje do možné recese a nikdo neví, co očekávat ve druhé polovině letošního roku. E-shopy přitom mají obecně problém s financováním provozu i strategických plánů, a tak současné dění situaci ještě zhoršuje. Jak se s ní popasovat?

Na otázky, jak správně financovat e-shop a nezabít jeho růst, odpoví naše akce CzechCrunch E-commerce, která se 30. srpna koná ve Spojce Karlín. Zaměříme se na tři základní témata – jak vůbec řešit finance, jak financovat provoz a také strategické plány. O své názory i zkušenosti se podělí například finanční ředitel Notina Jakub Šedý, spoluzakladatel Pilulky Martin Kasa, Eva Čejková ze startupu Testuj.to nebo Jan Laštůvka, zakladatel Lemonera, které je společně s platební bránou TrustPay a Raiffeisenbank partnerem akce.

„E-shopy zejména v počátečních fázích nevěnují finančnímu řízení a plánování téměř žádný čas a často si ani neumí spočítat, kolik budou potřebovat v příštím období peněz. Jedou od oka podle zkušenosti a stavu peněz na účtu, což se jim může zejména v turbulentních, špatně predikovatelných dobách, jako je tato, stát osudným,“ popisuje další z řečníků Martin Rozhoň.



„Často ani při velikosti, která by si to již zasloužila, nemají pozici finančního ředitele nebo kontrolora, který by finanční řízení a reporting profesionálně zaštítil a současně zajišťoval externí financování. Tuto roli často na koleni zajišťuje majitel, který na to nemá odbornost ani dostatek času,“ dodává andělský investor.

Zakladatel e-shopu Vivantis, který prodal do rukou Mall Group, se v posledních letech přesunul do role investora a ve svém portfoliu má i několik e-shopů. E-commerce je přitom podle Rozhoně kvůli velké konkurenci a komplexnosti nízkoziskový byznys, zároveň ale má vysokou potřebu financování, a to kvůli své komplexnosti, dynamice a s tím spojené potřebě neustálých investic a financování zboží.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Martin Rozhoň, zakladatel e-shopů značky Vivantis

Bankovní financování je podle Rozhoně i pro e-shopy obecně nejvýhodnější, většinou je však možné, až když je e-shop v zisku nebo ve velkých objemech obratů – zároveň je ale často v nedostatečné výši. Bankám totiž v tabulkách často vychází příliš vysoké riziko, a proto nejsou ochotny menší e-shopy financovat vůbec, případně jen v malých částkách, které nepokryjí celkovou potřebu.

„Dále je kromě bank možno vzít do firmy investora, který za podíl vloží do společnosti peníze na její další růst. Vzdáte se však části podílu ve firmě a často i části svobody v rozhodování, proto je potřeba investora velmi dobře vybrat. Ideální je, aby měl pro firmu i nějakou další přidanou hodnotu než jen finance. Také je možno využít provozní financování,“ vyjmenovává Rozhoň.

Co tedy dělat v současné situaci? „Je třeba se zaměřit na operation excellence – zoptimalizovat procesy, systémy a byznys tak, aby byl nákladově efektivní, současně velmi dobře pracovat se skladovými zásobami, ve kterých je vázána největší část financí, a také si předjednat nebo přímo načerpat finanční rezervu pro turbulentní časy. Neboť v nich více než kdy jindy platí, že ‚cash is king‘,“ popisuje Rozhoň.

Jeden ze způsobů, jak hlídat efektivitu nakládání s penězi, tkví ve využívání správných nástrojů, poukazuje Karin Milková, obchodní ředitelka původem slovenské společnosti TrustPay. „Díky tomu mohou e-shopy hledat způsoby, kde a jak moc ušetřit. Mladým podnikatelům nabízíme možnost využívat naši platební bránu na rok nebo do objemu 1,2 milionu korun zdarma. Na straně příjmů ve formě vyšších konverzí zákazníků může pomoct i široká škála platebních možností v bráně,“ doplňuje Milková.

Martin Rozhoň v tomto ohledu ví, o čem mluví, protože sám z pozice investora v několika e-shopech problémy spojené s financováním přímo řeší, u každého z nich ovšem jde o jiný scénář. „V e-shopu Econea řešíme pokles poptávky zákazníků po ne zcela nezbytných ekologických produktech a museli jsme celý byznys osekat a zefektivnit, aby byl finančně zdravý. Poprvé jsme načerpali několikamilionové bankovní financování a dalších několik milionů ode mne jakožto od investora, abychom mohli financovat skladové zásoby a provoz,“ přiznává.

„Naopak u značek Puravia a Fabini meziročně několikanásobně rosteme, což ovšem také vytváří velkou hotovostní potřebu, kterou taktéž řešíme kombinací investorského financování a bankovních půjček,“ dodává na závěr Rozhoň.

Jak se tedy mají e-shopy k financování v současné době postavit? Načerpejte zkušenosti a inspiraci na na našem E-commerce eventu.