Elektrifikované ženy i kniha s českým dotekem. Čtení na léto podle Billa Gatese je tady

Bill Gates představil svůj výběr pětice knih, které podle něj budou ideálním letním čtivem. Odlehčenou prázdninovou tematiku však od zakladatele Microsoftu nečekejte. Za přebaly knih na jeho tradičním seznamu se objevují témata genderové rovnosti, politické polarizace nebo klimatické změny. A nevynechal ani svého oblíbeného autora s česko-kanadskými kořeny Václava Smila.

Nová kniha od multidisciplinárního vědce Václava Smila s názvem How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We’re Going se pokouší odpovědět na otázku, jak náš svět skutečně funguje. Smil vtahuje čtenáře až do počátků existence lidské civilizace, aby ukázal, jak rapidním vývojem prošla.

Zaměřuje se při tom na fundamentální hybatele, jako jsou potraviny, paliva, elektrická energie, potraviny, materiály a globální obchod, na kterých se snaží ukázat, jak důležité je, aby lidé chápali fungování světa, v němž žijí. Často jde totiž o aspekty tak běžné, že na ně máme tendenci zapomínat.

Smil se v celé knize opírá o zajímavá data, díky kterým čtenář získává komplexní náhled – přibližně 150 stránek z celkových 400 tak zabírá seznam zdrojů. V knize se mu navíc podařilo shrnout všechny znalosti, které získal během své vědecké kariéry.

Foto: Amazon / Bill Gates/YouTube Vědec Václav Smil a jeho nová kniha

Ve svých předchozích padesáti knihách Smil o jednotlivých tématech pojednával do velké hloubky, nyní se tak jeho vědění čtenářům dostává v o něco stravitelnější formě. „Je to další veledílo od jednoho z mých oblíbených autorů,“ píše Gates na svém blogu Gates Notes.

„Na rozdíl od jiných Václavových knih, které připomínají spíše učebnice a jdou skutečně na dřeň každého tématu, je How the World Really Works napsaná spíše pro širokou veřejnost a dává čtenářům dobrý přehled o hlavních oblastech, kterým se Smil věnuje,“ dodává jeden z nejbohatších mužů planety.

Jaké další knihy Bill Gates doporučuje?

***

Napětí – Naomi Alderman

„Jsem rád, že jsem dal na doporučení své starší dcery a přečetl si tento román. Velmi chytře totiž staví na jednoduchém nápadu, na němž zkoumá otázky genderových rolí a genderové rovnosti – co kdyby všechny ženy na světě získaly schopnost vypouštět ze svých těl smrtelně nebezpečné elektrické výboje? Během čtení knihy Napětí jsem si stále silněji uvědomoval, jaké zneužívání a nespravedlnost ženy dnešního světa zažívají. A ještě více jsem začal obdivovat lidi, kteří se snaží s těmito problémy něco dělat jak ve Spojených státech, tak po celém světě.“

Foto: Gates Notes Napětí – Naomi Alderman

Why We’re Polarized – Ezra Klein

„Co se budoucnosti týče, většinou jsem optimista, ale jestliže bych měl jmenovat jednu věc, která zatemňuje můj výhled, pak je to rostoucí polarizace v Americe, zejména pak v politice. Klein ve své bystré knize přesvědčivě tvrdí, že příčinou tohoto rozkolu je identita – lidský instinkt, který nechává naši skupinovou identitu ovládat náš rozhodovací proces. Kniha se věnuje především politické situaci v Americe, ale zároveň nabízí fascinující vzhled do lidské psychologie.“

Foto: Gates Notes Why We’re Polarized – Ezra Klein

The Lincoln Highway – Amor Towles

„Towlesovu knihu Gentleman v Moskvě jsem dal na svůj letní seznam v roce 2019, ale jeho následující román se mi líbil ještě více. Příběh se odehrává v roce 1954 a jeho ústředními postavami jsou dva bratři, kteří se snaží dojet z Nebrasky do Kalifornie, aby našli svou matku. Jenže jejich cestu zhatí nestálý teenager z minulosti staršího bratra. Towles čerpal inspiraci ve známých hrdinských cestách a svým příběhem se snaží říct, že naše osobní cesty nikdy nejsou tak lineární a předvídatelné, jak doufáme.“

Foto: Gates Notes The Lincoln Highway – Amor Towles

The Ministry for the Future – Kim Stanley Robinson

„Když jsem loni promoval svou knihu o změně klimatu, hodně lidí mi říkalo, že bych si měl přečíst tento román, jelikož zdramatizoval mnoho problémů, o nichž jsem psal. Jsem rád, že jsem tak učinil, protože je vážně skvělá. Je velmi komplexní, takže ji lze jen těžko shrnout. Ale Robinsonovi se podařilo vytvořit poutavý příběh, který se rozprostírá přes několik dekád a kontinentů a je napěchovaný fascinujícími nápady a lidmi.“