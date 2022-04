Je to pár dní, co se Elon Musk zeptal svých 80 milionů sledujících na Twitteru, jestli tatáž sociální síť poskytuje dostatečnou záruku svobody slova. „Důsledky tohoto hlasování budou důležité. Prosím, hlasujte zodpovědně,“ dodal. Z dvou milionů hlasujících se přes 70 procent vyjádřilo, že nikoliv. V jiném tweetu se zase zeptal, zda by měla vzniknout nová sociální síť. Teď už je jasno – Musk se nejspíš pokusí změnit Twitter zevnitř. Stal se totiž jeho největším akcionářem s více než devítiprocentním podílem.

Zajímavé ovšem je, že ve chvíli, kdy se Musk svých fanoušků na Twitter ptal, už dávno jeho akcie vlastnil. Podle agentury Bloomberg si totiž bezmála desetinu populární sociální sítě pořídil už v polovině března. Ostatně není to poprvé, kdy něco takového udělal – loni se také ptal, zda má odprodat část svého podílu v Tesle a v tutéž chvíli už měl dávno jasno, že se akcií bude zbavovat.

Akcie Twitteru na oznámení zareagovaly silným růstem – poskočily o čtvrtinu vzhůru. Není ovšem zřejmé, co přesně Musk, nejbohatší člověk světa, se svou účastí v sociální sítí zamýšlí. Dlouhodobě mimo jiné patří k velkým advokátům absolutní svobody slova. Nesouhlasí například s tím, když Twitter nebo Facebook mažou problematické příspěvky nebo je označují jako nedůvěryhodné. V tomto je zakladatel Tesly a SpaceX blízký lidem z okolí exprezidenta Donalda Trumpa a vůbec radikálnější a populističtější části Republikánské strany v USA.

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Podíl v Twitteru mu podle informací amerických médií sice zatím nedává žádné konkrétní pravomoci, jde o 73 486 938 takzvaných pasivních akcií, které mají hodnotu kolem tří miliard dolarů (což je zhruba jedno procento celého jeho jmění). „Je možné, že Musk začne teď na Twitter tlačit a bude na něj tvrdší,“ řekl stanici CNBC analytik Dan Ives. A dodal, že by mohlo jít o součást strategie, na jejímž konci bude ovládnutí celé sítě, respektive nějaký její odkup.

„Docela by to dávalo smysl s ohledem na to, jak Musk o Twitteru v poslední době mluvil,“ doplnil Ives. Samotný Musk se zatím k akvizici nevyjádřil, mlčí i zakladatel Twitteru Jack Dorsey. Ten už ovšem své „byznysové dítě“ sleduje spíš zpovzdálí – nedávno totiž opustil všechny výkonné funkce ve vedení společnosti a věnuje se své druhé firmě Square a kryptu, v němž, podobně jako Musk, spatřuje velkou budoucnost.

Musk patří k nejsledovanějším osobnostem na Twitteru, má tam 80 milionů příznivců a síť je jeho hlavní komunikační platformou. Není zdaleka jediný, hodně oblíbený je Twitter i mezi českými technologickými miliardáři – intenzivně na něm komunikuje například majitel Seznamu Ivo Lukačovič, který se jinak médiím a pozornosti vyhýbá.

V minulosti měl ovšem Musk kvůli Twitteru velké problémy. Občas na něj totiž napsal něco, co buď nebyla pravda, nebo co tam psát neměl. Třeba když v roce 2018 naznačil, že přemýšlí o stažení Tesly z burzy. Americká komise pro cenné papíry mu za to pak udělila pokutu a nařídila mu, že než cokoli zveřejní, měl by se nejdřív poradit s firemními právníky. V posledních měsících je ovšem zřejmé, že se touto dohodou moc neřídí a dokonce se s úřadem kvůli jeho chování soudně pře.

Pokud by se Musk pokusil Twitter ovládnout a udělal z něj „své“ médium, vyrazil by trochu jinou cestou než Donald Trump, který byl také náruživým uživatelem sítě, měl tam desítky milionů sledujících, ale firma ho kvůli štvavým příspěvku zablokovala. Trump si postavil s týmem úplně novou síť Truth (česky Pravda). Zatím to ale nevypadá na žádný velký úspěch.

Peace. Peace? I hate the word. Those who do care about peace (myself aspirationally included) don’t need to hear it. And those who don’t care about peace? Well … — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

