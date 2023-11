Eminem se chystá na svůj dosud největší koncert. Miliony lidí se mohou proměnit přímo v něj

Uložit 0

Jaká by to byla událost, kdyby se Eminem konečně objevil v Praze. Ke smůle všech domácích fanoušků rapu se český koncert zatím nechystá, i přesto ale mohou dorazit na show, kterou jeden z průkopníků novodobého hip hopu plánuje – a vlastně ani nemusí opustit teplo svých domovů. Eminema si totiž objednali tvůrci populární střílečky Fortnite, kteří mu naprogramují velkolepé pódium přímo ve hře, aby s ním nastartovali novou éru celého titulu. Podobně jako před třemi lety, když v ní vystoupil Travis Scott.

V záplavě nových, dravých rapperů mohou takzvaní OGs hiphopové scény snadno zapadnout, Eminem si ale i po dlouhých letech aktivní práce stále drží nesmírnou relevanci. Více je teď ale skloňován pro své podnikatelské aktivity v oblasti italské kuchyně než pro živá vystoupení, do nichž se ostatně ani příliš nehrne. Letos odehrál jen dvě show, loni měl koncerty tři – z toho jeden na Super Bowlu – a předloni také dva.

Proto jakmile se Eminem někde objeví, jde o vzácnou událost. Stačí si vzpomenout, jaký mediální poprask způsobil, když v létě vyprovázel boxera Terence Crawforda k jeho očekávanému zápasu proti Errolu Spenceovi. Na kamerách byl pár minut, prakticky nerapoval, večer ale obzvláštnil tak, že se o něm mluvilo ještě dlouho po skončení. Co tedy asi může způsobit koncert, na kterém se sejdou miliony lidí z celého světa?

Tam, kde stál Travis Scott

Eminem se stane hlavním tahákem pro start nové kapitoly populární hry Fortnite, jedné z nejhranějších online stříleček na světě s více než 200 miliony měsíčně aktivních hráčů. Oficiálně to potvrdili její vývojáři ze společnosti Epic Games, kteří tak navázali na pár dní staré úniky z kódu hry, díky nimž fanoušci už dopředu tušili, že se něco chystá. Eminem v ní vystoupí v sobotu 2. prosince okolo osmé večerní středoevropského času.

Pro ty, kteří Fortnite hrají už delší dobu, může jít o menší déja vu, co se konceptu týče. V roce 2020, v dobách těch nejtvrdších lockdownů kvůli koronavirové pandemii, tam totiž odehrál koncert neméně známý rapper Travis Scott a účastnily se ho miliony hráčů z celého světa. Šlo o ryze digitální záležitost, ve které fantazie neměla žádné hranice, a programátoři si s prostředím vyhráli velmi působivě – a nastavili nový trend.

Travis Scott se na koncertu tehdy objevil ve formě obrovského avatara, který za doprovodu digitálních ohňostrojů, tanečních kreací, ohňů a divoké show předvedl jedny ze svých nejznámějších skladeb včetně virálního hitu Sicko Mode. Během vystoupení dokonce odhalil i dosud neslyšenou skladbu The Scotts, která se po skončení objevila na Spotify a dalších hudebních platformách. Nebylo proto divu, že v jeden moment ho poslouchalo 12,3 milionu lidí.

Foto: Epic Games Eminemovy podoby, které si hráči mohou kupovat

Je tak pravděpodobné, že tvůrci budou chtít udržet podobně vysokou laťku také u Eminema, proto se opět očekává výjimečný zážitek. Podrobnosti o vystoupení ale zatím známé nejsou – lidé z Epic Games zveřejnili vesměs jen Eminemovu digitální podobu a naznačili barevnost herního prostředí. Sám interpret pak na sociální síti X (dříve Twitter) sdílel krátký, úderný, ale prakticky nicneříkající klip, ve kterém svou účast ve Fortnite naznačil.

Aby z Eminemovy přítomnosti v Epic Games vytěžili co nejvíce – samozřejmě i finančně –, nabídnou i několik nových kostýmů, které si hráči mohou k příležitosti onoho koncertu kupovat. Půjde o tři skiny, které vychází z Eminemových podob. První se jmenuje Rap Boy a vyobrazuje umělce v jeho přirozené podobě. Druhý má název Slim Shady a nabízí superhrdinský kostým z hitu Without Me. A třetí, Marshall Never More, je dost… mafiánský.

Všechny tyto převleky si bude možné kupovat přímo ve hře, a to od středy 29. listopadu, jen pár dní předtím, než koncert vypukne. Eminemovo vystoupení je ale jen zlatým hřebem toho, co Epic Games chystají…

Další velký třesk

Pro hráče půjde o velkou věc, dost možná o tu největší v historii hry. Fortnite se totiž s Eminemovým koncertem překlopí do takzvané Chapter 5, tedy nové éry, ve které by nemusel zůstat kámen na kameni. Opět se s jistotou neví, co restart slavného titulu přinese, spekuluje ale o přidání zcela nového herního ostrova a několika dalších doplňků. Aktualizace má proběhnout pár hodin před zahájením koncertu, zhruba okolo šesté hodiny večerní.

Fortnite už hráče průběžně informuje o této změně, detaily ale opět neuvádí. Proslýchá se ale o tom, že součástí další kapitoly hry by mohlo být i LEGO, které s Epic Games uzavřelo spolupráci. Pravděpodobně tak přibudou nové kostýmy vyladěné podle minifigurek, teoreticky by ale postavičky mohly být určeny také pro speciální závodní a rytmické módy, o nichž se v souvislosti s Chapter 5 také mluví. Nebo alespoň to naznačuje známý leaker Hypex.

Ten na X před pár dny uvedl, že takzvaný Big Bang, jak Epic Games restarty Fortnite nazývají, má být dosud tím největším, jaký ve hře proběhl – aktualizace má vyžadovat až 1,5 GB úložného prostoru. Tvůrci na něj navíc chytře podprahově nalákali tím, že začátkem měsíce vypustili novou sezónu, ve které se hráči vrátili na mapu z první kapitoly. Nostalgie se projevila velmi rychle, protože se do hry v jeden moment připojilo přes 44 milionů lidí.

Tím si v Epic Games zajistili příliv velkého množství hráčů tak, aby spuštění nové éry Fortnite bylo co největší. A když se k tomu přidá ještě Eminem, jedno z nejzvučnějších rapových jmen v dějinách, může jít opravdu o velký třesk.