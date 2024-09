Emmy ovládlo japonské historické drama Šógun, získalo nejvíce cen v historii. Skvěle si vedl i Medvěd

Uložit 0

Poslední předávání televizních cen Emmy proběhlo před pouhými osmi měsíci – bylo totiž odložené kvůli loňským stávkám scenáristů a herců. Teď se vše vrací do starých kolejí, tedy alespoň co se doby konání týče. Zatímco v minulosti bylo už delší dobu standardem, že televizní Oscary ovládlo HBO nebo Netflix, tentokrát byly nejvíce vidět seriály z produkce FX, respektive z její mateřské firmy Disney.

Po čtyřech cenách Emmy v hlavních kategoriích pro nejlepší seriály, režii, herce, scénář a podobně si z dnešní noci odnášejí ocenění historické drama Šógun a kulinářské komediální drama Medvěd z produkce FX. A také stalkerský hit Neflixu Sobík. Pokud ale k tomu připočteme kreativní Emmy udělené za technické kategorie, kostýmy, výpravu a tak dále, Šógun s přehledem dominoval. Jeho celkových osmnáct cen dokonce představuje nejvyšší počet Emmy za jednu řadu seriálu v historii.

Že se historickému dramatu z feudálního Japonska bude u televizní Akademie dařit dobře, bylo jasné prakticky okamžitě po premiéře. Příběh natočený podle oceňované knihy Jamese Clavella diváky zavádí do Japonska na počátku sedmnáctého století. Jednoho dne k pobřeží země dorazí poničená loď se zbytky posádky, v jejímž čele je John Blackthorne.

Blackthorne se rychle dostává do středu sporů v nejvyšší politice, jeho přítomnost se totiž může stát nástrojem k získání moci. Starý panovník země zemřel, jeho dědicem je dítě a vládnout má koncil politiků. Z nich vystupuje Joši Toranaga (Hirojuki Sanada), který se chce stát vladařem a je pro to ochoten se pouštět do řady politických diskuzí a intrik, ale když na to přijde, použije i svoji katanu.

Foto: Disney+ Paní Mariko (Anna Sawaiová) v seriálu Šógun na Disney+

První řada Šóguna si vysloužila mnoho chvály. Na jedné straně díky komplexní zápletce a vyobrazení kusu japonských dějin, na straně druhé díky audiovizuálnímu zpracování, výpravě, kostýmům nebo herectví. Seriál si teď ke čtrnácti kreativním Emmy připsal ceny v kategoriích nejlepší drama, hlavní herec (Hirojuki Sanada), hlavní herečka (Anna Sawai) a režie.

Do historie vstoupil také Medvěd, jehož třetí řada získala celkem jedenáct Emmy, tedy nejvíce, co se komediálnímu seriálu kdy za jeden ročník podařilo. Přestože nejnovější pokračování příběhu dysfunkční skupiny kuchařů si u kritiky nevedlo tak dobře jako předchozí řady, stále se mluvilo o jednom z nejlepších počinů na obrazovkách.

Zatímco první řada ukazovala frenetický chod kuchyně chicagského bistra pod rostoucím tlakem a druhá ukazovala snahy rozjet úplně novou luxusní restauraci, třetí zpomalila a vydala se několika různými směry.

Oblíbené postavy se pokoušely s novou perspektivou zjistit, co vlastně chtějí nejen od svojí práce, ale od života obecně, což byl pro všechny velmi náročný a zdánlivě bezcílný úkol. Vyprávění proto nebylo tak konzistentně intenzivní a dramatické jako dříve.

Medvěd ale přesto znovu zabodoval, dnes konkrétně v kategoriích nejlepší hlavní (Jeremy Allen White) a vedlejší (Ebon Moss-Bachrach) herec a nejlepší vedlejší herečka (Liza Colón-Zayas, která překvapivě porazila i Meryl Streep ze seriálu Jen vraždy v budově).

Foto: FX Jeremy Allen White jako Carmy v seriálu Medvěd

Až na třetím místě s celkovým počtem šesti Emmy se umístil počin od dřívější stálice ceremoniálu, minisérie Sobík z produkce Netflixu. Drama inspirované skutečnými událostmi představilo komika v krizi, který prokázal laskavost jedné ženě. V žádném případě ovšem nečekal, že ona se jím stane posedlá, začne ho pronásledovat a dokonce fyzicky obtěžovat.

Ačkoliv se kolem Sobíka později semlelo drama ohledně jeho věrnosti skutečnosti a etice vyobrazení antagonistky, diváci i kritici byli z většiny nadšení. V hlavních kategoriích získal ceny za nejlepší minisérii, nejlepší scénář a hlavního herce (obojí pro Richarda Gadda).

Tři Emmy v hlavní kategoriích získal seriál HBO Stále v kurzu, který s cenou za nejlepší komedii překvapivě porazil Medvěda. Z dalších oceněných je třeba zmínit ještě Jodie Foster, která získala svoji první Emmy za hlavní ženskou roli ve čtvrté řadě Temného případu.

Pokud se podíváme na srovnání počtu cen mezi televizemi, nejlépe se dařilo už zmíněnému FX, které na ceremoniál mířilo s třiatřiceti nominacemi a odešlo z něj s devíti soškami. O druhé místo se s šesti Emmy podělily HBO (Max) a Netflix, následované Apple TV+ se dvěma výhrami pro The Morning Show a špionážní thriller Slow Horses, který v kategorii nejlepší scénář porazilo Šógun.

Kompletní seznam vítězů je dostupný na oficiálním webu Emmy.