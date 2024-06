EUC a Sokol lákají Čechy do odboje. Alespoň 11 minut chůze každý den vám může zachránit život

Uložit 0

Více než šedesát procent Čechů má nadváhu. Zdravotnická skupina EUC se proto společně s Českou obcí sokolskou rozhodla proti špatnému životnímu stylu bojovat a zve Čechy do odboje. Nabízejí tipy na to, jak si zlepšit kondici, a tvrdí, že i jen malá změna může velmi ovlivnit kvalitu života.

Zdravotnická skupina EUC, která tvoří největší síť ambulantních klinik v Česku, spouští společně s Českou obcí sokolskou kampaň, ve které chtějí motivovat občany k pohybu. Na vizuálech a v reklamním videu kampaně figuruje lékař, který zve lidi do odboje proti největšímu nepříteli Česka – nedostatku pohybu. A nemusí jít rovnou o dvoufázové tréninky. Stačí i malá změna. „Velké změny se mohou zdát obtížné, proto poukazujeme na to, že se začíná od těch malých. V kampani navazujeme na naše známé motto, že vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě – a nyní dodáváme, že je vedeme i ke zdraví. Protože nejdůležitější je začít. A každý pohyb se počítá,“ říká Martin Chlumský, starosta České obce sokolské.

V rámci kampaně vznikla série instruktážních cvičebních videí od sokolských metodiků i tipy na drobné změny, které může každý pohodlně zařadit do svého dne. Zároveň autoři kampaně zveřejnili návod, jak vytvořit malé změny v denních návycích, které mohou mít velký vliv na zdraví. Doporučují například chodit s rodinou na procházky, chodit pěšky do práce nebo vystupovat o zastávku dvě dříve. Pomoct může také začít využívat místo výtahu schody, nastavit doma dětem pravidla pro používání mobilního zařízení anebo třeba prostě jen tančit, klidně doma v kuchyni na svou oblíbenou hudbu. Prospěje nám prý už jen 11 minut chůze denně.

Kromě nadváhy stále více Čechů bojuje rovnou s obezitou a neplatí to jen o dospělých. S váhou zápasí i děti. Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové je alarmující, že v Česku roste počet dětí s obezitou. „Jen u dětí ve věku třináct až sedmnáct let stoupl od roku 1996 do současnosti podíl jedinců s nadváhou z 10 na 25 procent. Obezita je i podle dat WHO vážným problémem veřejného zdraví a jedním z hlavních faktorů invalidity a úmrtí v celém evropském regionu. Děti s nadváhou se dostávají do skupiny lidí, kteří velmi pravděpodobně budou v dospělosti zápasit s některou ze závažných zdravotních komplikací právě kvůli nadváze,“ uvádí Macková.

Nedostatek pohybu a kila navíc přitom stojí za řadou chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, cukrovka, rakovina, kloubní obtíže, ale také deprese. S cukrovkou se léčí již každý desátý Čech a kardiovaskulární nemoci jsou u nás stále nejčastější příčinou úmrtí. Až 90 procent obézních lidí trpí cukrovkou 2. typu, 45 procent vysokým krevním tlakem.

„Přestože se průměrná délka života prodlužuje, stále více lidí tráví jeho značnou část v nemoci a potřebuje nákladnou péči. Přitom nejčastějším onemocněním, jako jsou kardiovaskulární choroby nebo cukrovka 2. typu, lze předcházet důslednou životosprávou, jejíž přirozenou součásti by měl být i pravidelný pohyb,“ říká Michal Bednář, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

